Galerías, literatura independiente y música en parques: cinco planes gratis para este fin de semana en Madrid

Madrid ofrece este fin de semana una alternativa para quienes buscan disfrutar de la ciudad sin pasar por taquilla. Del 11 al 13 de septiembre, la agenda gratuita reúne propuestas culturales, artísticas y musicales en distintos puntos de la capital, desde Matadero Madrid hasta galerías de arte contemporáneo, pasando por espacios al aire libre como el Retiro y varios parques con programación en directo.

La selección incluye actividades para perfiles muy diferentes: literatura independiente, exposiciones, visitas y recorridos guiados, encuentros culturales y conciertos al aire libre. Algunas propuestas se mantienen durante todo el fin de semana, mientras que otras tienen lugar en momentos concretos del sábado o el domingo.

'Back to the book', literatura y edición independiente en Matadero Madrid

'Back to the book' ocupa la Casa del Lector y Nave Una con tres días dedicados a la literatura y la edición independiente. El festival se celebra del 11 al 13 de septiembre y reúne charlas, encuentros y actividad editorial en torno al libro.

La programación cuenta con nombres como Julieta Venegas, que presenta su primera novela, Paco Roca, Lucía Solla Sobral, Marta Sanz, Mónica Ojeda, María Hesse o Moderna de Pueblo, entre otros participantes. El acceso es libre hasta completar aforo.

Más información Evento: Back to the book Lugar: Casa del Lector y Nave Una, Matadero Madrid Fecha: 11, 12 y 13 de septiembre Horario: viernes de 16.00 a 21.00; sábado de 11.00 a 21.00 y domingo de 11.00 a 20.00

'Apertura Madrid Gallery Weekend', arte contemporáneo en más de 60 galerías

Por otro lado, 'Apertura Madrid Gallery Weekend 2026' convierte la ciudad en un recorrido por galerías de arte contemporáneo. La cita se celebra del 10 al 13 de septiembre, por lo que el fin de semana permite entrar en sus tres últimas jornadas.

El programa reúne a más de 60 galerías de la asociación Arte Madrid y abre exposiciones con horarios especiales. También incorpora actividades como recorridos guiados por galerías, propuestas para público infantil y una exposición de escultura al aire libre en el Museo Lázaro Galdiano. El evento es gratuito y abierto, pero hay que inscribirse previamente.

Más información Evento: Apertura Madrid Gallery Weekend 2026 Lugar: Varios espacios Fecha: 11, 12 y 13 de septiembre Horario: Consultar programación completa

'Las maravillas del Retiro', una senda entre árboles singulares

La senda guiada 'Las maravillas del Retiro' propone un recorrido botánico e histórico por los Jardines del Buen Retiro. La actividad está dirigida a público adulto y se centra en los árboles singulares del parque.

El itinerario tiene sesiones el viernes por la tarde y el sábado y domingo por la mañana. El punto de encuentro es el Aula Ambiental La Cabaña del Retiro y, aunque todas las actividades son gratuitas, la participación requiere reserva previa.

Más información Evento: Senda guiada Las maravillas del Retiro Lugar: Aula Ambiental La Cabaña del Retiro Fecha: 11, 12 y 13 de septiembre Horario: viernes de 16.30 a 18.00; sábado de 10.00 a 11.30 y de 12.00 a 13.30 y domingo de 10.00 a 11.30 y de 12.00 a 13.30

Tributo a David Bisbal por Óscar Recio

El sábado suma música en el Parque Lineal del Manzanares con el 'Tributo a David Bisbal', por Óscar Recio. La cita está programada el 12 de septiembre a las 20:30 horas.

El plan concentra su atractivo en el formato de concierto gratuito al aire libre, una opción directa para quienes busquen música el sábado sin comprar entrada.

Más información Evento: Tributo a David Bisbal por Óscar Recio Lugar: Parque Lineal del Manzanares Fecha: 12 de septiembre Horario: 20.30

'Viaje Celta con Irish Treble', en el Cerro del Tío Pío

'Viaje Celta con Irish Treble' lleva música y danza al Parque Cerro del Tío Pío el domingo 13 de septiembre. El espectáculo parte de la tradición celta y cruza referencias irlandesas, ibéricas y del nuevo mundo.

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La propuesta combina música, baile y folclore en una actuación nocturna al aire libre. La función empieza a las 21:30 horas y cierra el fin de semana con un plan gratuito en uno de los parques más reconocibles de Vallecas.