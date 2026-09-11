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GRAN PREMIO DE F1
La Fórmula 1 acelera en Madrid: sigue en directo todo lo que ocurra en el GP de España en Madring
La máxima competición automovilística vuelve a la capital 45 años después del último GP en el circuito del Jarama
Se acabó la espera. Tras más de 45 años, la Fórmula 1 vuelve a Madrid. El nuevo circuito urbano de Madring recibe el Gran Premio de España desde el viernes al domingo, en un fin de semana marcado en el calendario por los amantes del motor. Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lewis Hamilton o Max Verstappen correrán por las calles de la capital en un trazado que atraviesa las calles del norte de Madrid.
Siga en directo todo lo que ocurra sobre el GP de España en Madring:
Estos son los objetos que están prohibidos por la organización en el circuito
Como es de esperar, la magnitud del evento obliga también a reforzar la organización y la seguridad en los accesos. Como ocurre en otras grandes citas deportivas, no todos los objetos que un aficionado puede llevar habitualmente en una mochila estarán permitidos dentro del recinto, por eso, antes de salir de casa, conviene revisar bien qué se lleva encima. La normativa incluye restricciones sobre comida, bebida, tamaño del equipaje, dispositivos electrónicos, cámaras, objetos de ocio e incluso determinados accesorios personales. Algunas de estas limitaciones pueden resultar especialmente importantes para quienes tengan previsto pasar muchas horas en el circuito, ya que determinados objetos aparentemente habituales tendrán que quedarse fuera.
David Magán
Carlos Sainz Jr., un piloto que corre 'en casa'
Carlos Sainz era tan solo un niño cuando empezó a percibir los primeros estímulos sobre un mundo realmente volátil como es la Fórmula 1. Con 11 años, visitó el GP de Barcelona y "todo cambió". Aquel chico que se acercó a la competición como espectador terminó convirtiéndose, una década después, en uno de los pilotos de la parrilla. Con el paso de los años llegaron los podios, las poles y las victorias, pero al madrileño todavía le quedaba una cuenta pendiente: tener un Gran Premio en Madrid, su casa. Ahora, más de dos décadas después de aquella primera toma de contacto con la Fórmula 1, Sainz se prepara para disputar en Madrid una carrera que tendrá un sentir diferente a todas las demás.
La pendiente del circuito, uno de los grandes desafíos de Madring
La enorme pendiente y el desnivel acumulado serán los grandes retos a los que se enfrentarán los pilotos en el nuevo circuito de Madring.
Los secretos de Madring, al descubierto: todos los detalles que esconde el nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid
Antes de que los pilotos recorran Madring a más de 300 km/h, el nuevo circuito de la capital ya empieza a revelar algunos de sus secretos. Porque una vuelta al trazado apenas permite descubrir una parte de todo lo que hay detrás de sus más de cinco kilómetros de extensión. Por eso, El Periódico de España ha tenido acceso a los boxes, el paddock, los túneles, las zonas de trabajo y numerosos detalles que pasan inadvertidos para el espectador a través de una visita guiada y exclusiva durante la mañana de este jueves, a tan solo unas horas de que empiece el primer Gran Premio de la historia de este circuito de Madring.
¿Cuáles son los horarios de la primera jornada?
Consulte aquí los horarios de la primera jornada del GP de España en Madring, momento de los primeros entrenamientos libres y la clasificación de las divisiones menores.
- 09:55 a 10:40 horas: entrenamiento de Fórmula 3
- 11:05 a 11:50 horas: entrenamiento de Fórmula 2
- 13:30 a 14:30 horas: primer entrenamiento de Fórmula 1
- 15:00 a 15:30 horas: clasificación de Fórmula 2
- 17:00 a 18:00 horas: segundo entrenamiento de Fórmula 1
- 18:25 a 19:15 horas: clasificación de Fórmula 3
Ya en marcha los entrenamientos libres de Fórmula 3: ¿a qué hora empieza la Fórmula 1?
Los bólidos ya ruedan en Madring. Desde las 09:55 horas se celebran los entrenamientos libres de Fórmula 3, a los que seguirán los de Fórmula 2 a partir de las 11:05. No será hasta las 13:30 cuando los monoplazas de Fórmula 1, el plato fuerte, salgan a pista en los primeros entrenamientos.
Victoria Saulyak
el homenaje a Hortaleza a la espectacular 'La Monumental': así es la vuelta completa por las 22 curvas del circuito
El circuito de Madring, diseñado por el arquitecto Jarno Zaffelli, será uno de los grandes protagonistas de la temporada con un trazado que mezcla zonas urbanas, curvas de alta velocidad y sectores técnicos donde los pilotos tendrán que encontrar el equilibrio entre velocidad y precisión. El nuevo circuito madrileño tiene una longitud de 5,4 kilómetros, está formado por 22 curvas y contará con una de las señas de identidad más llamativas de la Fórmula 1 actual: La Monumental, una curva peraltada de 24 grados y 550 metros de recorrido que promete convertirse en una de las imágenes más reconocibles del Gran Premio.
[Consulta aquí los nombres y características de todas las curvas de Madring]
Marina Armas
El rugido de la Fórmula 1 vuelve a Madrid 45 años después: guía para conocer el trazado del Gran Premio de España
La F1 vuelve a Madrid 45 años después. El circuito de Ifema acoge este fin de semana el Gran Premio de España, un estreno que convierte a la capital en el centro del automovilismo mundial y que espera reunir a más de 330.000 personas durante los días del evento. Con un trazado de 5,41 kilómetros, 22 curvas y una curva protagonista como la ‘Monumental’, Madrid se prepara para vivir una cita histórica que combina velocidad, espectáculo y un importante impacto en la ciudad.
[Lea aquí el especial multimedia sobre el GP de España en Madring]
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