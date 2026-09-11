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La Fórmula 1 acelera en Madrid: sigue en directo todo lo que ocurra en el GP de España en Madring

La máxima competición automovilística vuelve a la capital 45 años después del último GP en el circuito del Jarama

Gradas en el circuito de Madring para la Fórmula 1 en Madrid.

Gradas en el circuito de Madring para la Fórmula 1 en Madrid. / Europa Press

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Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Se acabó la espera. Tras más de 45 años, la Fórmula 1 vuelve a Madrid. El nuevo circuito urbano de Madring recibe el Gran Premio de España desde el viernes al domingo, en un fin de semana marcado en el calendario por los amantes del motor. Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lewis Hamilton o Max Verstappen correrán por las calles de la capital en un trazado que atraviesa las calles del norte de Madrid.

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