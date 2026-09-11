Un fin de semana en Madrid: planes para vivir el regreso de la Fórmula 1, restaurantes y museos

Esta semana Madrid se llenará de turistas, para bien, con la activación económica que implican, y para mal, con trenes más llenos y calles más caóticas de lo normal. Algunos de ellos necesitarán ayuda para moverse por la ciudad y llegar a Madring, pero a todos les hace falta una señalización por la agenda cultural y gastronómica de una capital tan metropolitana.

Planes para calentar motores este fin de semana lleno de Fórmula 1

Para ver la carrera, la esquina predilecta para los aficionados más castizos es F1 Arcade, un bar vecino del Estadio Bernabéu, pero con tantas 'fan zones' repartidas por toda Madrid, es como si el Madring se extendiera más allá del IFEMA, y es que en Gran Vía habrá un espacio creado por Alpine, con una exposición en la esquina de Alcalá con los modelos A290 y A390.

A pocos pasos, en Callao, estará la sala de Williams, tendrá un FW48 a tamaño real, coches históricos, trofeos y cascos, simuladores, juegos, con ingreso bajo reserva previa en su app móvil. Si se mueve en transporte público, inevitablemente se acercará a Atocha, donde se encuentra el Hard Rock Hotel y una experiencia dedicada a Red Bull Racing, con piezas de archivo, mercancía, photocall y un Scalextric. Además, allí podrá ver la carrera del domingo.

El Fórmula 1 de Mercedes, protagonista de una exposición especial en Madrid durante el fin de semana del Gran Premio. / Cedida

Más cerca del Parque Retiro, en calle Conde de Aranda, Aston Martin hace pruebas de realidad virtual y retos de reflejos, precisión y estrategia, así como un sorteo de relojes. Todo esto, hasta el 12 de septiembre entre las 11:00 y 20:00 horas.

El punto más alejado del centro, es el de McLaren, cerca de las cuatro torres que marcan el paisaje madrileño. El centro comercial La Vaguada acoge un pop up con mercancía exclusiva y un fotomatón con IA capaz de convertir a los visitantes en pilotos del equipo anaranjado.

Dónde comer en Madrid: los mejores restaurantes

Si algo bueno tienen los días soleados de septiembre, ya lo saben los madrileños, son las terrazas y comer en un parque, cualquier cosa al aire libre antes del inevitable regreso de las lluvias de otoño en los mejores restaurantes del centro. Pero este fin de semana en particular tendrá un tiempo para aprovechar los rayos de luz, quizá con una copa de vino en Berria, en el Retiro, un wine bar con más de 3.000 referencias en su bodega.

Taberna La Elisa. / Taberna La Elisa

La mejor cocina tradicional gallega se cuece en los fogones de Taberna Garelos (Chamberí, Metro Iglesia), con una tortilla al estilo Betanzos de Madrid y empanadas, que le hacen fuerte competencia a las argentinas. Otras dos que recuperan este espíritu de taberna son La Elisa, cerca del Museo del Prado, y La Lorenza, con platos curiosos como las 'gyozas' con calderada de pulpo o el guiso de callos, pata y morro.

Museos: cuáles valen la pena

Además de presumir de tener la mejor agua de grifo de España, otra de las bendiciones en Madrid es que sus museos más importantes quedan cerca, de ahí el nombre la parda de Metro 'Estación del Arte' (en Atocha). La tríada es tan sencilla como extensa: El Prado, Thyssen Bortemiza y Reina Sofía.

El Jardín de las Delicias se encuentra en la sala dedica a El Bosco que, a su vez, se encuentra en el edificio Villanueva del museo / Museo Nacional del Prado

El más 'imperdible' es el primero, con Las Meninas, el Jardín de las Delicias, así como obras de Goya, Caravaggio, entre otros artistas del arte clásico y antiguo entre sus paredes. Pero a pocos pasos y con acceso gratuito los lunes y sábados, está el Thyssen-Bornemisza, donde encontrará cuadros de Van Gogh, Monet y una exposición temporal en la misma línea del impresionismo y arte moderno.

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El último es el Museo Reina Sofía, que acoge obras más actuales, destacan El Guernica de Pablo Picasso, entre otras piezas de Salvador Dalí y Joan Miró. También tiene acceso gratuito los lunes, miércoles, sábados y domingos en horarios específicos. En la oferta más contemporánea, de entrada gratuita todo el tiempo, están CentroCentro, Casa de México y Sala Alcalá 31, todas en Cibeles, muy cerca de Puerta de Alcalá en Retiro y de Gran Vía.