Fiestas de Ciudad Lineal 2026: Madrid exprime septiembre con música, feria y conciertos gratis en La Elipa

El verano se despide poco a poco de Madrid, pero eso no significa que se acaben los planes al aire libre. La capital afronta la recta final de la temporada estival con una de sus últimas grandes citas festivas: las fiestas de Ciudad Lineal 2026, que durante estos días llenan La Elipa de música, actividades familiares, gastronomía y propuestas gratuitas para todos los públicos.

Tras comenzar el pasado 5 de septiembre, las celebraciones viven ahora sus días más importantes, del 10 al 14 de septiembre, con una agenda repleta de propuestas para todas las edades. El recinto ferial de La Elipa, ubicado en la confluencia de la calle Santa Genoveva con la avenida de las Trece Rosas, vuelve a ser el escenario principal de unas fiestas que cada año reúnen a miles de vecinos del distrito.

Entre los grandes reclamos de esta edición destacan los conciertos gratuitos de Nacha Pop y Cepeda, dos de las actuaciones más esperadas de unas fiestas que afrontan ahora sus jornadas centrales.

Las fiestas de Ciudad Lineal arrancan sus días grandes con música y actividades gratuitas

El inicio de las jornadas centrales tuvo lugar el 10 de septiembre con el pregón, celebrado a las 21:15 horas en el recinto ferial. Este año, el encargado de dar el pistoletazo de salida fue un grupo de integrantes de la escuela de baile del distrito Fussion DAC.

Después del pregón, la programación continuó con la actuación del tercer finalista del XVII Concurso de Música Joven 'Elipa Rock 2026' y, posteriormente, con uno de los primeros conciertos destacados del calendario: La Década Prodigiosa, que puso música a la primera gran noche de los festejos.

A partir de ahí, Ciudad Lineal despliega un programa en el que se mezclan conciertos gratuitos, actividades infantiles, deporte, gastronomía y espectáculos familiares, con varias citas destacadas durante el fin de semana.

Programa de las fiestas de Ciudad Lineal 2026: conciertos y actividades en La Elipa

Todas las actividades previstas durante los días grandes son gratuitas y se celebran principalmente en el recinto ferial de La Elipa.

Viernes 11 de septiembre: Nacha Pop actúa en Ciudad Lineal

El viernes llega uno de los momentos más esperados de las fiestas con el concierto de Nacha Pop, que actuará a las 22:15 horas en el escenario principal. La jornada comenzará por la tarde con actividades para los más pequeños:

18.00 horas : festival de disfraces para niños.

: festival de disfraces para niños. 18.30 horas : actuación de baile con Javy Martín.

: actuación de baile con Javy Martín. 21.00 horas : actuación del segundo finalista del XVII Concurso de Música Joven ‘Elipa Rock 2026’.

: actuación del segundo finalista del XVII Concurso de Música Joven ‘Elipa Rock 2026’. 22.15 horas : concierto gratuito de Nacha Pop.

: concierto gratuito de Nacha Pop. 23.45 horas: sesión DJ con 3 de Vermú.

Sábado 12 de septiembre: concierto de Cepeda

El sábado será una de las jornadas con mayor actividad de las fiestas de Ciudad Lineal. Desde primera hora habrá propuestas familiares y, por la noche, llegará el gran concierto de Cepeda, previsto para las 23:00 horas. Además, la programación incluye:

11.00 horas : gymkana de juegos tradicionales en la explanada verde.

: gymkana de juegos tradicionales en la explanada verde. 12.00 horas : clase de zumba para adultos.

: clase de zumba para adultos. 13.00 horas : musical infantil ‘Yo soy ratón’.

: musical infantil ‘Yo soy ratón’. 14.00 horas : baile vermú con orquesta.

: baile vermú con orquesta. 20.30 horas : danza urbana con The X Hod.

: danza urbana con The X Hod. 22.00 horas : actuación del ganador del XVII Concurso de Música Joven ‘Elipa Rock 2026’.

: actuación del ganador del XVII Concurso de Música Joven ‘Elipa Rock 2026’. 23.00 horas : concierto de Cepeda.

: concierto de Cepeda. 00.30 horas: sesión DJ con Varoc.

Domingo 13 de septiembre: paella popular y tributo a Michael Jackson

La recta final del fin de semana mantiene una programación pensada para todos los públicos, con especial protagonismo para las familias y la música. Entre las actividades previstas destacan:

12.00 horas : zumba kids.

: zumba kids. 12.30 horas : cuentacuentos en la explanada verde.

: cuentacuentos en la explanada verde. 13.00 horas : música infantil y familiar con ‘Pez al revés’.

: música infantil y familiar con ‘Pez al revés’. 13.00 horas : paella popular y músicas del mundo en las casetas.

: paella popular y músicas del mundo en las casetas. 18.30 horas : taller de bailes interculturales.

: taller de bailes interculturales. 19.30 horas : folklore andino.

: folklore andino. 21.00 horas : tributo a Michael Jackson.

: tributo a Michael Jackson. 22.30 horas: disco móvil y fin de fiesta con efectos especiales.

El Día de la Infancia pone el broche final a las fiestas de Ciudad Lineal

Las fiestas de Ciudad Lineal 2026 terminarán oficialmente el lunes 14 de septiembre con una jornada dedicada especialmente a los más pequeños: el Día de la Infancia. Durante esta última cita, las atracciones de feria del recinto de La Elipa ofrecerán precios especiales, con tarifas más económicas que las habituales.

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Este será el cierre de una programación que durante diez días habrá reunido música, ocio, cultura y actividades para vecinos y visitantes en uno de los últimos grandes eventos festivos del verano madrileño.