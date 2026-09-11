El festival Back to the Book reúne en Madrid a Julieta Venegas, Paco Roca y nuevas voces de la literatura independiente

Hay libros que llegan a las mesas de novedades acompañados de grandes campañas y otros que encuentran a sus lectores a través de pequeñas editoriales, librerías y recomendaciones personales. Ese segundo circuito, más vinculado al descubrimiento y a la conversación, es el espacio en el que se sitúa Back to the Book, el festival de literatura y edición independiente que comienza este viernes 11 de septiembre en la Casa del Lector de Matadero Madrid y que continuará hasta el domingo 13.

Durante tres días, el encuentro reunirá a editoriales, autores y lectores con una programación que combina venta de libros, conversaciones, talleres, podcasts y radio en directo, música y actividades relacionadas con la creación literaria. La propuesta no se limita a presentar títulos nuevos, sino que aborda también los procesos que hay detrás de un libro: desde la escritura y la edición hasta la autoedición o los nuevos formatos de lectura.

Una mirada al ecosistema editorial independiente

Back to the Book pone el foco en el ecosistema editorial independiente, un ámbito en el que conviven proyectos consolidados con sellos más pequeños que buscan nuevas formas de publicar y relacionarse con los lectores. La programación reúne presentaciones, debates y talleres que recorren algunos de los temas presentes en la literatura actual: memoria, identidad, deseo, vivienda, tecnología o las transformaciones de la cultura escrita.

El festival literario Back to the Book se celebra en la Casa del Lector de Matadero entre el 12 y el 14 de septiembre. / Cedida

Entre las participantes figuran también escritoras como Marta Sanz, autora de Clavícula y pequeñas mujeres rojas, dos títulos que abordan desde la intimidad y la memoria personal hasta las heridas sociales del presente; Brenda Navarro, que en Casas vacías y Ceniza en la boca ha explorado temas como la maternidad, la migración y los vínculos familiares; o Sara Torres, cuya obra, con títulos como Lo que hay y La seducción, se adentra en el deseo, el cuerpo y las relaciones afectivas.

El programa contará también con Pilar Adón, autora de De bestias y aves, Mónica Ojeda, responsable de novelas como Mandíbula y Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, y María Hesse, autora de biografías ilustradas sobre figuras como Frida Kahlo o Bowie. Sus conversaciones recorrerán algunos de los temas que atraviesan la literatura contemporánea.

La actividad comienza este viernes por la tarde, cuando la Casa del Lector abrirá sus espacios a una programación que se prolongará durante todo el fin de semana.

Julieta Venegas, 'El ojo crítico' y las primeras conversaciones del festival

La primera cita será a las 16.00 horas con la emisión en directo de El ojo crítico (Radio 5) desde Back to the Book. El programa contará con entrevistas a autores y conversaciones sobre literatura y edición, con Laura Martínez Ruibal al frente. La entrada será libre hasta completar aforo.

Uno de los encuentros destacados de la tarde llegará a las 18.30 horas con Julieta Venegas y Lucía Lijtmaer, que conversarán sobre Norteña. Memorias del comienzo, el primer libro de la cantante y compositora mexicana. La obra parte de la memoria personal para recorrer su infancia y juventud, y el proceso que la llevó a construir una voz artística propia. Además de la presentación, la autora firmará ejemplares al finalizar el encuentro.

La programación del viernes también abrirá debates sobre algunos de los asuntos que atraviesan la narrativa contemporánea. Sara Torres y Amador Fernández-Savater hablarán sobre las formas del deseo en una sociedad marcada por el consumo, mientras que María Bastarós y Rosario Villajos abordarán la familia, la memoria y la figura del monstruo como recurso literario para explorar aquello que resulta difícil de nombrar.

Fanzines, encuadernación y la parte menos visible de los libros

Además de las conversaciones con escritores, Back to the Book incorpora actividades centradas en la creación material de publicaciones. Este viernes, el taller de fanzines de nos vigilan bb propone acercarse a la autoedición mediante técnicas y formatos propios de estas publicaciones. No es necesario contar con experiencia previa, aunque la actividad requiere inscripción y tiene un precio de 20 euros.

El sábado continuará esta línea con un taller de encuadernación artesanal organizado por Estugraf, en el que los participantes podrán aprender a crear un libro de tapa dura y conocer algunos de los procesos manuales que forman parte de la producción editorial.

Paco Roca y la narrativa coreana toman el relevo el sábado

La programación del sábado 12 reunirá algunas de las citas más destacadas del festival. Entre ellas figura la presentación de El viaje, la nueva obra de Paco Roca, que conversará con el periodista y gestor cultural Jesús Marchamalo sobre memoria, vínculos personales y la transformación de las experiencias vitales en relato. La actividad es gratuita, aunque cuenta con acceso prioritario mediante reserva. El autor firmará ejemplares al finalizar la presentación.

El escritor Paco Roca, en la presentación de su álbum de cómic más reciente, 'El abismo del olvido'. Roca ha sido nombrado patrono de la Biblioteca Nacional de España. / MIGUEL ANGEL GRACIA / EFE

Ese mismo día, la narrativa internacional estará presente con el encuentro entre Cheon Myeong-kwan y Choi Jin-young, dos autores coreanos que forman parte de la renovación de la literatura del país asiático y cuyas obras han llegado al público español a través de editoriales independientes.

Cheon Myeong-kwan, autor de Ballena, novela finalista del International Booker Prize, y Choi Jin-young, conocida por títulos como Hacia donde se pone el sol y Hambre, conversarán sobre sus trayectorias, sus formas de abordar la ficción y la creciente presencia de la narrativa coreana fuera de sus fronteras.

También habrá conversaciones sobre cuestiones sociales que han ganado presencia en la literatura reciente. Llucia Ramis y Javier Gil analizarán el problema de la vivienda y el impacto del alquiler en la vida cotidiana, mientras que Brenda Navarro, Natalia Moreno y Pilar Asuero dialogarán sobre memoria, desplazamientos e identidad.

El domingo, nuevas formas de contar historias

La última jornada del festival estará marcada por conversaciones sobre los cambios que atraviesa la creación cultural. Una de ellas abordará la relación entre inteligencia artificial y procesos creativos con Miguel Marcos y José Francisco Ruiz Casanova, en un encuentro moderado por la periodista Libertad Martínez.

El domingo también contará con la participación de José Ovejero y Marta Sanz, que presentarán Bajo la luna negra, y con un diálogo entre Pilar Adón y Mónica Ojeda sobre el miedo como elemento creativo y su presencia en la literatura contemporánea.

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Fechas, horarios y acceso Back to the Book se celebra en Matadero Madrid (Casa del Lector) desde este viernes 11 hasta el domingo 13 de septiembre. Los horarios son: Viernes 11: de 16:00 a 21:00 horas.

de 16:00 a 21:00 horas. Sábado 12: de 11:00 a 21:00 horas.

de 11:00 a 21:00 horas. Domingo 13: de 11:00 a 20:00 horas.

La entrada general al festival es gratuita, aunque algunas actividades concretas requieren inscripción previa o reserva, especialmente talleres y encuentros con aforo limitado. La programación se desarrolla en la Casa del Lector de Matadero Madrid, en el distrito de Arganzuela. Desde este viernes, Back to the Book reunirá durante tres días distintas maneras de acercarse al libro: como objeto editorial, como espacio de conversación y como una herramienta para interpretar algunos de los debates culturales del presente.