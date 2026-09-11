Detenidos seis pandilleros de los DDPs por apuñalar a un hombre en Latina

Seis hombres han sido detenidos en Madrid por su presunta implicación en un apuñalamiento grave ocurrido en febrero en una zona de ocio del distrito de Latina. La investigación, desarrollada por la Policía Nacional en colaboración con la Policía Municipal, apunta a que los arrestados pertenecían a la banda de los Dominican Don´t Play.

Los hechos se remontan al pasado 20 de febrero, cuando la víctima fue atacada en una zona frecuentada por jóvenes. Según la investigación policial, uno de los agresores se bajó de un vehículo junto a otros individuos y apuñaló al hombre por la espalda con un arma blanca de grandes dimensiones. El herido permaneció varias semanas en la UCI de un centro hospitalario, aunque finalmente logró salvar la vida.

Los agentes lograron identificar el vehículo utilizado en el ataque y a sus ocupantes, quienes, según la Policía, formaban parte de un grupo juvenil violento relacionado también con el tráfico de drogas y otros delitos cometidos con anterioridad.

La operación policial se completó con seis registros domiciliarios el pasado 11 de agosto. Durante las entradas, los investigadores localizaron distintas drogas, armas de fuego simuladas, armas blancas, dinero en efectivo, teléfonos móviles y numerosas tarjetas SIM, además de objetos que presuntamente vinculaban a los detenidos con la banda.

Los seis arrestados fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de lesiones, pertenencia a organización criminal y contra la salud pública.