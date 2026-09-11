Si tienes entre 18 y 25 años, ir al cine en Madrid te saldrá más barato a partir de esta fecha: así funciona el nuevo descuento

No es un secreto. Madrid sigue siendo uno de los grandes escenarios del cine, con salas históricas, espacios independientes y grandes complejos donde disfrutar de los últimos estrenos con la mejor calidad de imagen y sonido.

Desde la llegada del formato 70 mm a la capital hasta la recuperación de grandes clásicos del séptimo arte, la ciudad mantiene una amplia oferta para los amantes de la gran pantalla.

Lo mejor es que, ahora, ir al cine será más accesible para un sector concreto de espectadores. Y es que la Comunidad de Madrid pondrá en marcha un programa piloto de descuentos que permitirá a los jóvenes disfrutar de entradas de cine 3,5 euros más baratas durante febrero de 2027, coincidiendo con la celebración de los Premios Goya.

La iniciativa busca acercar el cine a las nuevas generaciones y fomentar la asistencia a las salas como espacios culturales y de encuentro. De esta forma, los jóvenes de entre 18 y 25 años podrán beneficiarse de una reducción en el precio de sus entradas durante el periodo establecido.

Descuento de 3,5 euros en entradas de cine para jóvenes en Madrid

El programa nace con el objetivo de facilitar el acceso al cine a los espectadores más jóvenes y reforzar su vínculo con la creación audiovisual.

Según la iniciativa, el descuento pretende impulsar la participación en actividades culturales presenciales y destacar el papel de las salas de cine como espacios donde disfrutar de una oferta cultural diversa, tanto en el centro de Madrid como en los barrios y municipios de la región.

La medida se suma a otras promociones habituales del sector, como la Fiesta del Cine o el Día del Espectador, fechas en las que tradicionalmente las entradas cuentan con precios reducidos.

Los estrenos de cine que llegan a Madrid en septiembre

Más allá de los descuentos, septiembre llega con una nueva tanda de estrenos para volver a llenar las salas madrileñas. Entre las películas más destacadas del mes se encuentran varios títulos que aterrizan en cartelera durante las próximas semanas:

' Buscando a Emily ': estreno el 11 de septiembre.

': estreno el 11 de septiembre. ' Resident Evil ': estreno el 18 de septiembre.

': estreno el 18 de septiembre. ' En la zona gris ': estreno el 18 de septiembre.

': estreno el 18 de septiembre. ' Coyote vs. ACME ': estreno el 18 de septiembre.

': estreno el 18 de septiembre. 'La bola negra': estreno el 25 de septiembre.

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Sin duda, con esta combinación de nuevas películas, descuentos y una amplia red de salas, Madrid afronta los próximos meses como uno de los mejores destinos para quienes buscan disfrutar del cine en pantalla grande.