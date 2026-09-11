El profesor que enseñó a mirar la vida de otra manera y su 'carpe diem' vuelve al teatro en Madrid

Un aula gobernada por la disciplina, un grupo de alumnos obligados a encajar en expectativas que otros han diseñado para ellos y un profesor decidido a enseñarles que la poesía también puede ser una forma de mirar la vida marcan el regreso de El club de los poetas muertos a los escenarios de Madrid. La historia vuelve al Teatro La Latina a partir de este viernes 11 de septiembre con su inolvidable 'Carpe Diem' como punto de partida de un relato sobre la libertad, la vocación y el difícil aprendizaje de vivir de acuerdo con la propia voz.

La acción vuelve a situarse en la estricta Academia Welton, una institución en la que las normas, la tradición y las expectativas familiares parecen haber trazado de antemano el camino de cada estudiante. Ese equilibrio comienza a resquebrajarse con la llegada del profesor John Keating, cuya manera poco convencional de enseñar invita a los jóvenes a cuestionar lo establecido, descubrir nuevas formas de interpretar la poesía y, sobre todo, preguntarse qué quieren hacer realmente con sus vidas.

En sus clases, los versos dejan de ser únicamente materia de examen para convertirse en una herramienta con la que pensar, sentir y tomar decisiones. Keating anima a sus alumnos a observar el mundo desde otros ángulos, incluso literalmente, y esa mirada diferente termina despertando inquietudes que hasta entonces habían permanecido silenciadas.

Una rebelión que comienza entre pupitres

El conflicto crece precisamente en la distancia que se abre entre ese entusiasmo recién descubierto y las presiones familiares y académicas que continúan pesando sobre los estudiantes. Inspirados por su profesor, los jóvenes recuperan El club de los poetas muertos, un espacio clandestino en el que la poesía sirve como refugio, pero también como excusa para compartir deseos, miedos, sueños y contradicciones.

Es ahí donde la historia trasciende las paredes del aula y deja de hablar únicamente de literatura. El montaje pone el foco en ese momento decisivo en el que alguien comprende que existen otros caminos posibles y descubre que elegirlos puede tener consecuencias. La búsqueda de la identidad, el peso de las expectativas y el enfrentamiento entre obediencia y libertad vuelven así a ocupar el centro de una obra que conserva intacta buena parte de su capacidad para emocionar.

Al frente del reparto se encuentra Juanjo Artero, acompañado por Manu Rodríguez, Tomy Álvarez, Jacobo Camarena, Gabriel Flores, Lennon Jon Sharp, Álvaro de Paz, Sergio Aguado y Marcos Saneiro. La adaptación parte del texto de Tom Schulman y está dirigida por Juan Luis Iborra, en una puesta en escena que recupera el imaginario reconocible de la historia: los pupitres, la autoridad, la energía de la juventud y una tensión que va creciendo desde las primeras clases hasta el inevitable choque con las normas.

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La representación vuelve a partir de este viernes al Teatro La Latina, tiene una duración aproximada de 110 minutos y está recomendada para mayores de 14 años. Las entradas parten de 18,50 euros y alcanzan los 37,50 euros, dependiendo de la ubicación. Décadas después de que el 'Carpe Diem' se convirtiera en una de las frases más reconocibles de esta historia, El club de los poetas muertos vuelve a plantear sobre el escenario una pregunta que sigue resultando incómodamente vigente: cuánto de nuestra vida elegimos nosotros y cuánto dejamos que decidan los demás.