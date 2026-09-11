Del homenaje a Hortaleza a la espectacular 'La Monumental': así es la vuelta completa por las 22 curvas del nuevo circuito de Fórmula 1 de Madrid

La Fórmula 1 arranca una nueva cita histórica con la llegada del GP de España en Madrid al calendario del Mundial. Y es que el circuito de Madring, diseñado por el arquitecto Jarno Zaffelli, será uno de los grandes protagonistas de la temporada con un trazado que mezcla zonas urbanas, curvas de alta velocidad y sectores técnicos donde los pilotos tendrán que encontrar el equilibrio entre velocidad y precisión.

El nuevo circuito madrileño tiene una longitud de 5,4 kilómetros, está formado por 22 curvas y contará con una de las señas de identidad más llamativas de la Fórmula 1 actual: La Monumental, una curva peraltada de 24 grados y 550 metros de recorrido que promete convertirse en una de las imágenes más reconocibles del Gran Premio.

Así son las primeras curvas de Madring: adelantamientos y máxima velocidad

La vuelta comienza en la recta principal, donde los pilotos afrontarán la llegada a la primera curva del circuito. La curva 1, situada junto a la enorme bandera española del trazado, será uno de los primeros puntos de adelantamiento de Madring gracias a la fuerte frenada después de la zona de meta. A continuación llega la curva 2, que forma junto a la primera una primera chicane y marca el punto más bajo del circuito, situado a 671 metros de altura.

Tras superar esta zona inicial aparece la curva 3, denominada Hortaleza, una curva rápida de derechas que recibe su nombre del barrio madrileño por el que pasan los pilotos. A la salida, los monoplazas entrarán en la zona urbana del trazado por la calle Ribera del Sena y alcanzarán velocidades superiores a los 300 km/h en la recta más larga del circuito: 837 metros de longitud.

Operarios trabajan en la recta del circuito de Madring. / Europa Press

Frenadas fuertes y zonas clave

El final de esa larga recta desemboca en una de las zonas más exigentes para los frenos. La curva 4 se toma a gran velocidad antes de llegar a la combinación de las curvas 5 y 5A, una nueva chicane en una rotonda que será otro de los puntos importantes para intentar adelantar.

Después llegan las curvas 6 y 7, conocidas como la Subida de las Cárcavas, una zona con una pendiente ascendente del 8% que lleva a los coches hasta el punto más alto del circuito, situado a 697 metros de altitud. Tras alcanzar esa cota máxima comienza una bajada con un desnivel del 5% que dará paso a una de las zonas más técnicas del circuito.

El Búnker, Valdebebas y la gran estrella del circuito: La Monumental

La curva 8, bautizada como El Búnker, homenajea a los restos de los fortines de la Guerra Civil Española situados en La Mata Espesa. Después llega la curva 9, una rápida curva de derechas que marca la entrada definitiva a la zona de Valdebebas.

Las curvas 10 y 11, conocidas como La Chicane, forman una combinación técnica con un giro de derechas de 57 grados y otro de izquierdas de 78 grados antes de llegar al punto más espectacular del trazado.

Pero la gran protagonista de Madring será la curva 12: La Monumental. Se trata de un enorme semicírculo peraltado con 24 grados de inclinación y 550 metros de longitud, una característica poco habitual en la Fórmula 1 moderna. Los pilotos permanecerán casi seis segundos girando en esta curva, antes de lanzarse hacia una nueva recta donde volverán a superar los 300 km/h.

Vista general de La Monumental, la curva estrella de Madring. / AFP7 vía Europa Press

Las últimas curvas de Madring antes de llegar a meta

La curva 13 será otra de las frenadas importantes del circuito y una nueva oportunidad de adelantamiento. A continuación llega la zona conocida como Las Enlazadas de Valdebebas, formada por las curvas 14, 15 y 16, una sucesión rápida de dos curvas de derechas y una de izquierdas que se toman prácticamente a fondo.

La curva 17 volverá a ser un punto estratégico para los pilotos por la fuerte frenada que exige y por las posibilidades de ataque. Después, los monoplazas pasarán por delante del Centro de Convenciones Norte en la curva 18, que conecta Valdebebas con IFEMA tras la salida de un túnel. La curva 19, una rápida curva de izquierdas de unos 170 metros, permitirá alcanzar velocidades cercanas a los 260 km/h.

El último sector del circuito estará formado por curvas más lentas antes de regresar a la recta de meta. Las 20 y 20A forman un giro de derechas de 117 grados donde las frenadas pueden generar adelantamientos. La curva 21, situada junto al pabellón 14 de IFEMA, enlaza con la última curva del circuito: la curva 22, El Parque, llamada así por las vistas al parque Juan Carlos I. Desde ahí comienza de nuevo la recta principal y se completa una vuelta al nuevo circuito de Fórmula 1 de Madrid.