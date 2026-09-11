Carlos Sainz Jr., del niño que soñaba con correr en Fórmula 1 a convertirse en el 'padrino' de Madring: "Solo me faltaba tener un Gran Premio a 20 minutos de casa"

Carlos Sainz era tan solo un niño cuando empezó a percibir los primeros estímulos sobre un mundo realmente volátil como es la Fórmula 1. Con 11 años, visitó el GP de Barcelona y "todo cambió". Aquel chico que se acercó a la competición como espectador terminó convirtiéndose, una década después, en uno de los pilotos de la parrilla. Con el paso de los años llegaron los podios, las poles y las victorias, pero al madrileño todavía le quedaba una cuenta pendiente: tener un Gran Premio en Madrid, su casa. Ahora, más de dos décadas después de aquella primera toma de contacto con la Fórmula 1, Sainz se prepara para disputar en Madrid una carrera que tendrá un sentir diferente a todas las demás.

Un sueño que empezó antes de Madring

Hijo de piloto contrastado y reconocido mundialmente, Sainz Jr. tuvo desde muy pequeño un acceso al automovilismo que para cualquier otro niño habría resultado extraordinario. En el karting de su padre, ubicado en Madrid, comenzó a familiarizarse con los coches. Con apenas ocho o nueve años, conducía karts de forma habitual, pero fue a partir de los diez cuando empezó a competir de manera más seria.

Tener a Carlos Sainz como padre también implicaba competir con un apellido que pesaba como una losa en la mochila del joven piloto. Sainz Jr. ha reconocido en varias ocasiones que durante sus primeros años en el karting sintió una presión superior a la del resto. Buena parte de los pilotos no solo querían ganarle a él, sino que sabían que al otro lado del muro estaba uno de los grandes nombres del automovilismo español. "Cuando tienes 10 añitos todo eso afecta", reconocía.

Esa presión, sin embargo, acabó convirtiéndose también en una herramienta de aprendizaje. Años después, Sainz ha explicado que no cambiaría por nada la posibilidad de haber tenido a su padre a su lado durante aquellos años: "Tener al lado a alguien que es dos veces campeón del mundo es tremendo", aunque portar el apellido de su padre le haya costado en más de una ocasión. "Yo quería ser amigo de todo el mundo, pero la fama de mi padre me convirtió en una diana", explica el propio Carlos a través de su web oficial.

El karting fue, por tanto, algo más que una puerta de entrada al 'Gran Circo'. Fue el lugar donde empezó a construirse como piloto y donde aprendió a convivir con la presión. Sus resultados fueron dando argumentos para que el apellido dejara de ser su única carta de presentación. En 2008, fue campeón de Asia-Pacífico de KF3, en 2009 ganó la Monaco Kart Cup Junior y terminó subcampeón de Europa de KF3. Ese mismo año pasó a formar parte del Red Bull Junior Team, el programa de jóvenes pilotos que terminaría acompañándolo hasta la Fórmula 1 por medio de la escudería Toro Rosso.

Carlos Sainz Jr., durante su presentación como piloto de Toro Rosso a finales de 2014. / EFE/ Fernando Alvarado

El 'padrino' de Madring

En 2024, ya como piloto experimentado y ganador de carreras en Fórmula 1, le llegó una oportunidad difícil de imaginar solo unos años atrás. El madrileño se convirtió en una de las caras visibles de la llegada de la categoría reina a la capital de España. El madrileño fue nombrado embajador del proyecto desde el inicio y ha actuado como una de las grandes voces del mismo. "Madrid es la mejor ciudad del mundo y el sitio que más echo de menos cuando estoy fuera", afirmó en los primeros actos de presentación del circuito. También dejó clara su confianza en el proyecto: "No me costó nada apostar por Madring porque creo que podemos ser el mejor circuito del mundo".

Su primer contacto con el trazado llegó en junio de 2025, cuando se puso al volante del Williams FW45 durante el primer roadshow organizado en Madrid. Aquel día, más de 80.000 personas acompañaron al piloto durante su exhibición por las calles que posteriormente formarían parte del trazado. No era todavía un Gran Premio ni siquiera había un circuito terminado, pero para Sainz tenía un significado especial. Un año más tarde, ya con Madring completamente asfaltado, volvió a sentarse en un coche para conocer de primera mano cada uno de los giros que componen el circuito. Fue el primer piloto en completar una vuelta al trazado terminado. Destacó entonces que la combinación de zonas rápidas y cerradas hacía del trazado una propuesta distinta a otros circuitos del calendario.

MADRING

Y mientras Sainz Jr. se familiarizaba con el circuito del futuro, Carlos Sainz Sr. también tuvo su particular papel en la historia de Madring. En mayo de 2025, cuando las obras apenas habían comenzado, el bicampeón mundial de rallies fue el primero en recorrer el trazado completo al volante del Ford Raptor T1+ con el que competía en el Dakar. El terreno todavía no estaba asfaltado y buena parte del recorrido solo podía ser transitada por un vehículo de esas características. Una imagen que pasó a la historia del circuito y de la familia Sainz. Fue el padre de familia quien se encargó de explorar un circuito 'en pañales' y después su hijo lo estrenó como piloto de F1. Entre ambas escenas transcurrieron apenas unos meses y una transformación completa del entorno de Madring.

"Me faltaba tener un GP en casa"

En definitiva, lo de este domingo en Madrid no será una carrera más para Carlos Sainz. La capital de España siempre será su casa y, por tanto, el lugar en el que arrancó su andadura como piloto. Por eso, la llegada de Madring al calendario ha convertido esta semana en una especialmente diferente para el piloto de Williams. "Cuando tenía diez años, cuando fui a mi primer Gran Premio, de espectador, si me dicen que iba a ser piloto de F1, que iba a ganar carreras, que iba a hacer poles, vueltas rápidas... no me lo hubiera creído. Y sucedió. Solo me faltaba tener el Gran Premio de España a veinte minutos de mi casa", explicó durante uno de los actos de presentación del circuito.

Esta vinculación también aparecerá reflejada en uno de los elementos que portará durante todo el fin de semana. Sainz ha presentado esta semana un casco diseñado expresamente para el estreno de Madring, con el blanco como color predominante y la bandera de España recorriendo buena parte de su superficie, además de sus habituales referencias al número 55 y al

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Pero lo más significativo en este caso es el trasfondo que el propio Sainz se ha encargado de explicar en sus redes sociales. el diseño recupera elementos del casco que utilizó durante sus primeros años en el karting, que a su vez estaba inspirado en el que llevaba su padre, Carlos Sainz Sr. Es, en cierto modo, una vuelta al punto de partida para afrontar una carrera que el propio piloto considera la más especial de su trayectoria. "De mi primera carrera de karting en 2005 a mi primera carrera de F1 en Madrid. Para este casco quería volver a mis orígenes, recuperar aquel primer diseño inspirado en el de mi padre y darle mi toque actual", explicaba el propio Sainz a través de su perfil en Instagram.

El casco es su tercer diseño especial de 2026, después de los utilizados en Miami y Silverstone, pero ninguno cuenta con el mismo vínculo personal. Además, Sainz ha convertido sus redes sociales en un pequeño anticipo a la semana de 'su' Gran Premio, compartiendo imágenes y contenido relacionado con el circuito, así como algunas de las primeras imágenes de su carrera deportiva. "Muchas cosas han cambiado desde 2005. Este fin de semana, estos dos corren en casa", expresó el madrileño en sus redes.

La afición más fiel del piloto madrileño tendrá también su propio espacio dentro del circuito. Team Fifty5, la grada dedicada a los seguidores de Sainz, estará situada entre las curvas 8 y 9, en la subida hacia Las Cárcavas, una ubicación elegida personalmente por el propio piloto. "Lo primero que pedí al circuito fue que, por favor, necesitaba tener una grada para mi equipo", explicó. La ubicación tampoco fue una decisión al azar. Sainz escogió las curvas 8 y 9 porque se trata de una zona con unas vistas inmejorables, al encontrarse en una de las partes más elevadas del trazado y permitir contemplar varias zonas del circuito.

Lo de este fin de semana en Madring será el punto y final a un sueño que arrancó muchos años atrás. Llegó a la Fórmula 1, ganó carreras y se forjó un nombre propio. Las calles de su ciudad natal lo verán a bordo de un monoplaza de la categoría reina del automovilismo. Algo inimaginable para un piloto que, durante al menos unos días, se sentirá como en casa.