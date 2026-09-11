POLÉMICA CON RTVE
Los benedictinos piden respeto a los muertos de Cuelgamuros y dicen que no autorizaron grabar el interior de las criptas
La comunidad religiosa subraya que el lugar es un recinto sagrado y advierte que no autorizó el acceso de equipos audiovisuales para filmar las criptas con fines ajenos a la liturgia
EP
Los monjes de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, renombrado como Cuelgamuros, han advertido de que no dieron permiso a RTVE para grabar el interior de las criptas, ante la próxima proyección en el Festival de San Sebastián del documental 'Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible'.
En un comunicado publicado este viernes, la comunidad benedictina asegura que "en ningún momento" ha autorizado "el acceso de equipos audiovisuales a la Basílica con la finalidad de filmar el interior de las criptas" ni ha "prestado su consentimiento para la grabación y posterior exhibición pública de las imágenes allí obtenidas, excepto la grabación de la Santa Misa y la Escolanía".
Por ello, exige a las instituciones y entidades responsables que "se preserve escrupulosamente la dignidad de todos los fallecidos" enterrados en la abadía y "se evite la exhibición pública de imágenes de sus restos".
Piden "piedad"
"La memoria de los muertos exige verdad, pero exige también piedad. Exige respeto a sus familias y, en ocasiones, algo todavía más elemental: respeto a la dignidad de quienes ya no pueden defender su propia intimidad", subrayan los monjes.
Según indican, más allá de las "cuestiones jurídicas que esta actuación pueda suscitar", su "principal preocupación" es "de orden moral y religioso".
"Las criptas forman parte de un lugar sagrado y albergan los restos mortales de decenas de miles de personas fallecidas como consecuencia de la cruenta persecución religiosa y Guerra Civil Española. No son material museístico ni un recurso audiovisual", advierten.
Al mismo tiempo, la comunidad asegura que comprende y respeta el legítimo deseo de aquellas familias que han solicitado la localización, identificación y exhumación de sus antepasados.
Si bien, insiste en que "una cosa es atender esas peticiones, dentro del marco jurídico establecido, con las debidas garantías y conforme a las resoluciones judiciales" y "otra muy distinta filmar y exhibir públicamente osarios y restos humanos" pertenecientes personas cuyos descendientes "no han solicitado ni autorizado semejante exposición".
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