Ayuso lo confirma: Madrid tendrá vehículos autónomos en sus calles y se vienen varios cambios en el Metro

Entre las medidas que Isabel Ayuso, presidenta de la Comunidad, ha anunciado en una larga intervención en la Asamblea de Madrid este jueves, no sólo ha sido el servicio 24 horas en la línea 6 de Metro Madrid. En la misma senda de transporte, ha confirmado que la capital española será la primera ciudad europea con vehículos autónomos circulando por sus calles, que funcionarán como taxis, operados por Uber.

Antes de que estos robotaxis rueden con libertad, deben pasar varias pruebas. Recientemente, la Dirección General de Transporte (DGT) autorizó las pruebas de una flota inicial de 20 vehículos autónomos de nivel 4 en la Comunidad de Madrid, es decir, que empiezan a conducir sin intervención humana dentro de un área o condiciones específicas, pero todavía bajo supervisión durante las evaluaciones.

Madrid, la primera ciudad de Europa con vehículos autónomos: así serán los robotaxis

Poco a poco, Madrid se está acostumbrando a dejar los conductores de lado, acercándose a las ciudades del futuro de las películas. Primero, una línea de Metro Madrid automatizada, y ahora con robotaxis, gracias a la autorización de la DGT a empezar las pruebas, la primera que concede en todo el país.

Uber, de la mano de la tecnológica WeRide y la operadora Avomo están detrás del proyecto, que empezará la primera fase de autonomía de nivel 4 antes de que termine 2026 y se llevará a cabo en zonas de alta demanda de Madrid y otros puntos de la región.

Los cinco niveles de conducción autónoma / Km77

Antes de soltar el volante, el calendario de pruebas, que se extiende por dos años (prorrogables), incluye primero unas rondas con un especialista a bordo, de tal forma que pueda intervenir si es necesario, validar las rutas, comprobar la seguridad y evaluar en general cómo se desempeña.

Con esta autorización y si las pruebas resultan satisfactorias, Madrid sería la primera ciudad en Europa con robotaxis y vehículos autónomos. En este caso, Uber estaría detrás de la gestión, aunque el servicio comercial sin conductor no tiene fecha confirmada.

Otras medidas en materia de transporte anunciadas por Ayuso: Metro Madrid amplía su servicio

Ha sido una jornada de muchos anuncios, especialmente en materia de transporte. En cuanto a Metro Madrid, la línea 6 abrirá 24 horas los fines de semana, el billete sencillo pasa a costar 1,50 euros en la zona A, la línea 1 irá hasta Las Tablas (norte de la Comunidad), también se extenderá la línea 10 hasta Móstoles y la línea 11 a Poza del Agua.

Así será la nueva infraestructura automatizada de toda la red de Metro Madrid. / Metro Madrid

Asimismo, el subterráneo tendrá asistencia por videollamada en las máquinas y la línea 3 del Metro Ligero llegará más allá en Boadilla del Monte, llegando a los nuevos desarrollos urbanísticos del municipio. Ayuso ha afirmado que impulsará el coche compartido en 13 municipios del sureste y un estudio para desdoblar la M-501.

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Además, retomará las obras de la M-203 (entre Majadahonda del Campo y Loeches), invertirá 41 millones de euros para financiar nuevas carreteras y glorietas en diez municipios, por ejemplo, Getafe o Aranjuez, creará una nueva escuela de formación técnica en carreteras y seguridad vial, instaurará un sistema inteligente para distribuir mercancías en las ciudades, ampliará Metropaq a las líneas, 4, 7 y 8 y, por último, redactará la primera Estrategia de Logística de la Comunidad.