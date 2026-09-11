Ayuso apunta contra Sánchez ante la previsible ofensiva de la oposición por el ático de Chamberí

"Somos el tarro de las esencias que todos quieren romper". La frase puede no ser la más contundente de cuantas pronunciaba este jueves Isabel Díaz Ayuso en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región (DER), pero revela en gran medida su postura. La presidenta madrileña ha encontrado desde hace tiempo en la confrontación con Pedro Sánchez uno de los impulsos de su acción política. Oponer su propia gestión a la del Gobierno central, entrar sonoramente en los debates nacionales y achacar a la Moncloa decisiones tomadas directamente contra ella, su Ejecutivo o, sencillamente, los madrileños es habitual en sus intervenciones.

La del primer día de DER no ha sido una excepción. La dirigente madrileña dedicaba los diez primeros minutos de su discurso a reprochar con dureza la actuación del Gobierno central en Ceuta tras la entrada irregular de más de 70.000 personas desde Marruecos, asunto en el que ha venido insistiendo todo el verano, y ha acusado a Sánchez de ser "un presidente ausente y chantajeado por intereses inconfesables".

Pero no era solo Ceuta. Detrás venían el proceso de regularización extraordinaria de migrantes; la ley de nietos; la concesión del tercer grado a Henri Parot, el etarra condenado, entre otros asesinatos, por el atentado contra la casa cuartel de la Guarda Civil en Zaragoza; el sistema de financiación autonómica, la condena al fiscal general del Estado, el listado de periodistas y su adscripción ideológica elaborado en el Ministerio de Interior, los resultados del Informe PISA...

A menudo se afea a la presidenta madrileña que hable más de España que de Madrid, pero ella siempre suele responder lo mismo: "Como región capital, no podemos ni debemos mostrarnos ajenos". Y, en puridad, el grueso de sus alrededor de dos horas de alocución de este jueves las destinaba a defender su gestión de los asuntos madrileños y a lanzar una catarata de anuncios sobre medidas a poner en marcha. Si el año pasado fueron 50, este año, a siete meses de los comicios autonómicos de mayo de 2027, han sido el doble, también una forma de contraponer la imagen de un modelo de gobierno operativo al bloqueo que se achaca al Ejecutivo de la nación.

El formato del DER, que reserva únicamente a la presidenta la posibilidad de intervenir en la primera jornada, favorecía que Ayuso avanzara sin réplica futuras ampliaciones de la red de Metro, inversiones para la climatización de colegios e institutos, mejoras retributivas para el personal sanitario, nuevas ayudas a la natalidad, para autónomos y en materia de discapacidad, la creación de una escuela de caza o incluso un futuro proyecto piloto para la introducción de taxis autónomos.

"Debate sobre el Estado del Ático"

También que pudiera pasar sin aludir a la polémica por la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático en el distrito de Chamberí sin que quedara claro el propósito. En un principio se dijo que como posibles oficinas, pero pronto emergió que ese uso era incompatible con la normativa urbanística.

El asunto brotará previsiblemente en la segunda jornada, cuando la oposición tome la palabra. El reglamento permite a Ayuso elegir si responderá individualmente a cada portavoz de los grupos políticos representados en la Asamblea madrileña, de menor a mayor, Vox, PSOE, Más Madrid y PP, o si lo hace a todos en una única intervención, pero particularmente la izquierda blandirá el asunto. Mantienen que el inmueble se compró tapadamente para la presidenta y entienden que ha quedado tocada, "acabada", llegan a decir.

Autobús fletado por Más Madrid para criticar la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid. / MM

El Gobierno regional lo puso en venta al día siguiente de que El País publicara la operación, cerrada en abril, y la propia Ayuso trató de zanjar todo con la frase "chao, pescao", pero PSOE y Más Madrid insisten en llevarlo a la Asamblea, a los tribunales, a los medios y a las calles. Más Madrid hacía circular el jueves un autobús con el lema "Fórmula Ayuso: para ti el alquiler imposible, para ella el ático de lujo" y un retrato de la dirigente madrileña.

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En Vox, entretanto, se está evitando hasta el momento hacer sangre con el asunto. Temen en la formación de ultraderecha que el Debate sobre el Estado de la Región se convierta "en el Debate sobre el Estado del Ático", entienden que eso es entrar "en el marco político que pretende imponer Pedro Sánchez" e insistirán en el sintagma que repiten desde hace meses y con el que presionan al PP por la derecha. "Lo que le vamos a exigir a la señora Ayuso es que rectifique ese modelo que está impulsando del Madrid de todos los acentos y que aplique, como están aplicando otras regiones de España el principio de prioridad nacional. Eso es lo que vamos a trabajar desde el Debate del Estado de la Región", aventuraba la portavoz del partido en la cámara autonómica, Isabel Pérez Moñino.