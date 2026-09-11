Hasta 4.000 euros para terapias de niños con discapacidad en Madrid: quién puede pedir la nueva ayuda y qué cubre

Los niños con discapacidad o dependencia reconocida necesitan apoyos especializados que van mucho más allá de los primeros años de vida. Tratamientos como la fisioterapia, la logopedia, la estimulación o la psicoterapia se convierten en herramientas fundamentales para favorecer su desarrollo, mejorar su autonomía y acompañarles en las distintas etapas de crecimiento.

Sin embargo, para muchas familias llega un momento especialmente complicado cuando los menores cumplen seis años, ya que finaliza la etapa ordinaria de Atención Temprana y con ella algunos de los recursos públicos disponibles. Aunque las necesidades de estos niños continúan, las familias pueden encontrarse con nuevas dificultades para mantener terapias que siguen siendo importantes en su día a día.

Por eso, con el objetivo de dar continuidad a estos tratamientos, la Comunidad de Madrid ha anunciado una nueva ayuda de hasta 4.000 euros al año destinada a menores de entre 6 y 12 años con discapacidad o dependencia reconocida. La medida contará con una inversión de 10 millones de euros anuales y podría beneficiar a unas 2.500 familias madrileñas.

La nueva prestación busca cubrir precisamente esa etapa posterior a la Atención Temprana, permitiendo que los menores puedan seguir accediendo a intervenciones especializadas que favorezcan su desarrollo y bienestar.

Quién podrá recibir la ayuda de hasta 4.000 euros para terapias infantiles en Madrid

La nueva ayuda está dirigida a menores de entre 6 y 12 años que tengan reconocida una discapacidad o una situación de dependencia. El objetivo de la medida es responder a una necesidad que afecta a muchas familias cuando sus hijos superan la edad establecida para acceder al servicio ordinario de Atención Temprana de la Comunidad de Madrid.

Este recurso público está actualmente destinado a menores de seis años con alteraciones del desarrollo, discapacidad, riesgo de padecerla o dependencia. En julio, además, el sistema incorporó cambios para mejorar la atención y permitir una valoración más coordinada de las necesidades de los niños.

La nueva prestación anunciada ahora permitirá ampliar el apoyo para aquellos menores que, una vez superada esa edad, continúan necesitando tratamientos específicos.

Qué terapias podrán financiarse con esta ayuda para niños con discapacidad

Los hasta 4.000 euros anuales podrán utilizarse para costear distintos tratamientos relacionados con el desarrollo y la atención especializada de los menores. Entre las terapias que podrán cubrirse se encuentran:

Fisioterapia.

Logopedia.

Estimulación.

Psicomotricidad.

Terapia ocupacional.

Psicoterapia.

El Gobierno regional calcula que esta nueva línea de apoyo podrá beneficiar a unas 2.500 familias. La medida se suma a otros programas de apoyo impulsados por la Comunidad de Madrid para personas con discapacidad, como las ayudas destinadas a determinados gastos de apoyo, movilidad y accesibilidad.

Cuándo se podrá solicitar la nueva ayuda para terapias infantiles

Aunque la Comunidad de Madrid ya ha anunciado la creación de esta prestación, por el momento todavía no hay un plazo de solicitud abierto. Será necesario esperar a que se publique la convocatoria o regulación oficial para conocer todos los detalles y los pasos concretos para solicitarla.

La sede de Atención Temprana de la Comunidad de Madrid mantiene actualmente abiertos los trámites dirigidos a menores de seis años, aunque este procedimiento no debe confundirse con la nueva ayuda anunciada para niños de entre 6 y 12 años.

Madrid también ampliará las plazas públicas de Atención Temprana

Además de esta nueva ayuda económica, la Comunidad de Madrid ha anunciado un refuerzo de su red pública de Atención Temprana con la creación de 600 nuevas plazas en 2027. El objetivo del Gobierno regional es alcanzar las 8.000 plazas en 2027 y llegar a las 10.000 en 2031. Actualmente, la red cuenta con 7.494 plazas.

Durante 2025, los 55 centros de Atención Temprana de la Comunidad atendieron a 10.197 niños y prestaron más de 22.000 tratamientos. Además, Madrid continúa ampliando los recursos de valoración de la discapacidad con nuevos centros base previstos en municipios como Leganés y Collado Villalba.

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Con esta nueva prestación, la Comunidad de Madrid busca evitar que cumplir seis años suponga la interrupción de terapias esenciales para muchos menores y ofrecer un apoyo económico a las familias que continúan afrontando estos tratamientos.