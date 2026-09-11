Ayudas de hasta 225.000 euros para agricultores y ganaderos de Madrid: quién puede pedirlas, cómo solicitarlas y hasta cuándo

El campo madrileño afronta en los próximos años el reto de ser más competitivo, sostenible y capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos que están transformando el sector agroalimentario. La digitalización, la mejora de los procesos de producción y la búsqueda de nuevas soluciones para agricultores y ganaderos se han convertido en algunas de las claves para garantizar el futuro de las explotaciones rurales de la región.

En este contexto, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas destinada a impulsar proyectos innovadores vinculados al sector agrícola, ganadero y forestal. Una convocatoria que busca unir la experiencia de los productores con el conocimiento de empresas, universidades y centros de investigación para desarrollar nuevas herramientas y métodos aplicados al campo.

La iniciativa llega con una financiación de hasta 225.000 euros por proyecto y abre una nueva oportunidad para aquellas agrupaciones que quieran poner en marcha propuestas relacionadas con la innovación, la sostenibilidad o la modernización del sector primario madrileño.

Así, agricultores, ganaderos y profesionales del sector agroalimentario madrileño tienen hasta el 21 de septiembre de 2026 para solicitar estas ayudas, destinadas a grupos operativos que planteen soluciones para mejorar la productividad, impulsar la innovación y favorecer un modelo de producción más eficiente.

La convocatoria está dirigida a proyectos que desarrollen nuevos productos, prácticas, procesos o tecnologías aplicables al campo y al sector alimentario. Además, busca reforzar la colaboración entre productores, empresas, investigadores y entidades especializadas para acelerar la transformación del medio rural.

¿Quién puede pedir las ayudas agrícolas?

La convocatoria no está pensada para solicitudes individuales, sino para grupos operativos formados por al menos tres personas físicas o jurídicas independientes. Entre los perfiles que pueden formar parte de estas agrupaciones se encuentran:

Agricultores y ganaderos.

Empresas agroalimentarias.

Cooperativas.

Universidades.

Centros tecnológicos.

Investigadores.

Otras entidades relacionadas con la innovación y el desarrollo rural.

El grupo deberá contar obligatoriamente con, al menos, un integrante perteneciente al sector agrícola, ganadero o forestal y otro cuya actividad principal esté relacionada con la investigación, el desarrollo o la innovación. Todos los miembros de la agrupación tendrán la condición de beneficiarios y deberán cumplir individualmente los requisitos establecidos en la convocatoria.

¿Qué proyectos pueden recibir estas ayudas?

Las ayudas están orientadas a iniciativas que aporten soluciones prácticas para mejorar el funcionamiento del sector primario. Entre los proyectos que pueden recibir financiación se incluyen aquellos relacionados con:

Creación de nuevos productos agroalimentarios.

Implantación de nuevas tecnologías.

Digitalización de explotaciones agrícolas y ganaderas.

Mejora de procesos de producción.

Prácticas más sostenibles.

Nuevos métodos de gestión y aprovechamiento de recursos.

Con esta convocatoria, la Comunidad de Madrid pretende impulsar un sector agroalimentario más preparado para afrontar los nuevos desafíos económicos, tecnológicos y medioambientales.

Plazo para solicitar las ayudas al campo en Madrid

El plazo para presentar solicitudes comenzó el 21 de agosto de 2026 y finalizará el 21 de septiembre de 2026. La tramitación debe realizarse exclusivamente por vía electrónica y requiere disponer de uno de los sistemas de firma admitidos por la Comunidad de Madrid. Junto a la solicitud será necesario presentar documentación como:

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