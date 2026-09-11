Apertura Madrid Gallery Weekend 2026: tres días para recorrer el nuevo mapa del arte contemporáneo

Madrid se convierte estos días en un gran mapa del arte contemporáneo con la celebración de Apertura Madrid Gallery Weekend 2026, una cita que hasta el domingo 13 de septiembre reúne exposiciones, galerías y actividades culturales en distintos puntos de la ciudad.

La iniciativa, organizada por Arte Madrid, alcanza su 17.ª edición y cuenta con la participación de 60 galerías que representan el trabajo de más de 500 artistas nacionales e internacionales. Desde 2009, el encuentro marca el inicio de la temporada expositiva madrileña y reúne durante varios días nuevas propuestas de las galerías asociadas.

Galería VETA, en Carabanchel / VETA

Con la programación ya en marcha, Apertura ofrece una oportunidad para recorrer la escena artística de Madrid a través de exposiciones, visitas guiadas, encuentros con artistas y actividades que permiten conocer los proyectos más allá de las obras expuestas.

Un recorrido por Madrid a través de sus galerías

Una de las características de Apertura Madrid Gallery Weekend es que no se concentra en un único espacio. La cita convierte distintos barrios de la ciudad en un circuito artístico con itinerarios que pasan por Centro, Salesas, Lavapiés, Letras, Salamanca, Chamberí, Carabanchel y Las Rozas.

Para quienes quieran organizar la visita durante el fin de semana, algunas zonas permiten concentrar varias galerías a poca distancia. El itinerario del Centro reúne espacios como Blanca Berlín, El Apartamento, Espacio Valverde, Arma Gallery, Galería Elba Benítez, Travesía Cuatro, Pedro Cera y Galería Elvira González, dentro de una ruta con 13 galerías participantes.

En Salesas, una de las áreas con mayor tradición galerística de Madrid, participan espacios como Rafael Pérez Hernando, Galería Marta Cervera / FAHRENHEIT, Alzueta Gallery, Max Estrella, Casado Santapau, Yusto / Giner y Albarrán Bourdais. La zona reúne galerías con trayectorias consolidadas junto a proyectos vinculados a nuevas líneas de creación contemporánea.

Otro de los puntos clave es Lavapiés, especialmente alrededor del eje de Doctor Fourquet. Allí participan galerías como The Goma, 2 Mira Archiv, Galería MPA, T20, Hilario Galguera, Espacio Mínimo, Galería Silvestre, Juan Silió, F2 Galería y 1 Mira Madrid.

La programación se extiende también por Letras, Salamanca y Chamberí. En estas zonas se encuentran espacios como José de la Mano, Leandro Navarro, Ponce+Robles, Galería Guillermo de Osma, Parra & Romero, Cayón, Freijo Gallery o NF/NIEVES FERNÁNDEZ.

Más allá del centro, Apertura refleja la expansión del mapa artístico madrileño con galerías situadas en Carabanchel y Las Rozas, donde participan espacios como VETA, Belmonte, Sabrina Amrani, La Oficina, MEMORIA (Carabanchel), Benveniste Contemporary y La Caja Negra.

Museos y centros culturales se suman a la programación

La programación de Apertura Madrid Gallery Weekend también incorpora actividades en instituciones culturales de la ciudad.

La escultura "Cristo atado a la columna" de Michelangelo Naccherino (1550- 1622), es una de las obras que el Museo Lázaro-Galdiano expone en la reapertura de sus instalaciones / EMILIO NARANJO / EFE

El Museo Lázaro Galdiano participa con una exposición de escultura al aire libre en sus jardines. La muestra reúne obras de artistas iberoamericanos representados por galerías de Arte Madrid y plantea un diálogo entre creación contemporánea y patrimonio histórico.

En La Casa Encendida pueden visitarse las exposiciones Continentes como semillas y The Circle Project, dentro de la programación vinculada al arte contemporáneo del centro cultural.

El Museo Cerralbo acoge además el conversatorio El arte contemporáneo como patrimonio futuro: saberes compartidos entre España y Latinoamérica, una actividad centrada en la relación entre creación contemporánea, comisariado y preservación cultural.

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A estas propuestas se suman actividades como La biblioteca de arte en el Café Gijón x Arte Madrid, encuentros con artistas y otros programas destinados a acercar los procesos creativos al público.