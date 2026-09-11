Aitana, The Black Keys y 'Directed by Women': cinco citas para el fin de semana

Madrid vuelve a llenar su agenda de propuestas para todos los públicos durante el fin de semana del 11 al 13 de septiembre. Esta vez, la ciudad combina grandes citas musicales, encuentros culturales y actividades relacionadas con el cine en una programación que reúne desde artistas nacionales de gran convocatoria hasta nombres internacionales del rock.

Los escenarios musicales tendrán un peso destacado con los conciertos de Aitana en el Movistar Arena, la visita de Billy Corgan y la actuación de The Black Keys, tres citas que recorren estilos y generaciones diferentes. Pero la oferta del fin de semana va más allá de los grandes recintos: Matadero Madrid suma actividades como 'Back to the book', mientras 'Directed by Women Spain 2026' propone una mirada al cine hecho por mujeres con una programación propia.

Aitana y su 'Cuarto Azul World Tour'

El 'Cuarto Azul World Tour' de Aitana pasa por el Movistar Arena con funciones dentro del fin de semana el 11 y el 12 de septiembre. La artista ocupa uno de los grandes espacios musicales de la ciudad con una gira que también mantiene más fechas fuera de este periodo.

Para quienes busquen un concierto de gran formato, es una de las citas centrales del viernes y el sábado. El plan queda concentrado en dos jornadas consecutivas dentro del fin de semana.

Más información Evento: Aitana Cuarto Azul World Tour Lugar: Movistar Arena (Madrid) Fecha: 11 y 12 de septiembre Horario: 21.00 horas

Billy Corgan y 'A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness'

Billy Corgan dedica dos noches en el Palacio Vistalegre a 'A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness'. El concierto figura el 11 de septiembre y cuenta también con una convocatoria específica para el sábado 12.

El plan se mueve en el terreno del rock y ocupa dos días del fin de semana. La doble fecha permite elegir entre viernes o sábado sin salir del mismo eje musical.

Más información Evento: Billy Corgan 'A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness' Lugar: Palacio Vistalegre (Madrid) Fecha: 11 y 12 de septiembre Horario: 19.30 a 23.10 horas

'Directed by Women Spain 2026' en Matadero Madrid

'Directed by Women Spain 2026' mantiene programación en Matadero Madrid durante los tres días del fin de semana: 11, 12 y 13 de septiembre. El ciclo aparece activo del 8 al 13 de septiembre, pero aquí se concentra en sus últimas jornadas.

Dentro del fin de semana aparecen sesiones y encuentros vinculados al proyecto, con varias actividades fechadas en Matadero Madrid. El viernes incluye 'Sesión de cortometrajes 3 - DbWS 2026'; el sábado suma 'Sesión de cortometrajes 4 - DbWS 2026', 'Sesión de cortometrajes 5 - DbWS 2026' y el encuentro 'La creación de una serie o película: del guion al montaje final'; el domingo continúa con 'Sesión de cortometrajes 6 - DbWS 2026' y 'Sesión de cortometrajes 7 - DbWS 2026'.

Más información Evento: Directed by Women Spain 2026 Lugar: Matadero Madrid Fecha: 8 al 13 de septiembre Horario: consultar para cada sesión

'Back to the book' en Matadero Madrid

'Back to the book' se desarrolla en Matadero Madrid del 11 al 13 de septiembre. El plan cubre el fin de semana completo y comparte espacio con otras actividades culturales programadas en el recinto durante esos días.

Es una opción para quienes prefieran una actividad menos ligada al gran concierto y más cercana a la programación contemporánea de Matadero. El título se mantiene activo viernes, sábado y domingo.

Más información Evento: Back to the book Lugar: Matadero Madrid Fecha: 11 al 13 de septiembre Horario: viernes de 16.00 a 21.00; sábado de 11.00 a 21.00 y domingo de 11.00 a 20.00

The Black Keys y 'Peaches 'n Kream World Tour 2026'

The Black Keys cierran el fin de semana en el Movistar Arena con 'Peaches 'n Kream World Tour 2026'. La cita está programada el 13 de septiembre y funcionará como uno de los grandes planes del domingo.

Noticias relacionadas

Después de un fin de semana con Aitana, Billy Corgan y programación en Matadero Madrid, el dúo estadounidense coloca el cierre musical en un recinto de gran capacidad.