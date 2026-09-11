La corona de Aitana brilla, pero pesa: Madrid encumbra a una estrella que aún busca su mejor versión

Aitana ya tiene su corona. El problema es que las coronas pesan. Y la suya, particularmente, al ser tan grande, mucho. Lo que ha dejado al descubierto ciertas grietas que, normalmente, a otra altura, pasarían desapercibidas. Ahora ya no basta con brillar, hay que demostrar que el trono aguanta. Porque la cima tiene una crueldad: ya nadie se pregunta cómo has llegado hasta arriba, sólo si eres capaz de permanecer allí. Y ella lleva tiempo instalada en ese lugar incómodo donde todo se multiplica: los éxitos, las expectativas, las cifras... y también los focos sobre cada pequeño fallo. Anoche, en el primero de sus cuatro Movistar Arena, volvió a demostrar por qué ocupa dicho sitio, dejando claro que sostener una diadema así de tocha exige mucho más que lucirla.

De blanco, impoluta, como si el escenario le perteneciera antes incluso de pisarlo, Aitana se plantó frente a un Madrid entregado. Y lo más curioso es que, pese a las dimensiones del espectáculo, su mayor arma sigue siendo la misma que tenía cuando empezó: conseguir que parezca que está cantando para una sola persona. 6 de febrero fue el primer golpe. No era una elección casual. Ahí está todo lo que mejor funciona en ella: la herida convertida en himno. Después, llegaron Segundo intento, Cuando hables con él y Vas a quedarte, temas donde la estrella se esfuma y aparece la persona. Porque si algo ha entendido Aitana es que el público no conecta con la perfección, sino con las cicatrices.

Aitana rescató sus grandes éxitos para el concierto del Movistar Arena. / EFE

Ahora bien, una corona no se sostiene sólo con emoción. También necesita un reino. Y ahí es donde Aitana todavía tiene camino por recorrer. Su era Cuarto Azul es un espectáculo gigantesco, una máquina diseñada para impresionar: bailarines, pantallas, cambios de escenario, fuegos y una estética cuidada hasta el último detalle. Todo está pensado para construir la imagen de una diva pop internacional. Y funciona. Vaya si lo hace. El problema es que, en algunos tramos, el envoltorio avanza más rápido que el discurso: tiene canciones capaces de movilizar a miles de personas, pero todavía necesita encontrar una narrativa más profunda que esté a la altura del terremoto que ha desatado. Hay costuras que aparecieron cuando la exigencia vocal aumentaba y la coreografía apretaba. Sin embargo, tuvo la actitud suficiente para salvar aquello que la voz no alcanzaba.

Aitana arrancó el concierto con '6 de febrero' y lo terminó con 'Superestrella'. / EFE

Pocas artistas logran una conexión tan inmediata con su público. Cuando sonaron Los Ángeles, Las Babys y Mon Amour, sucedió algo difícil de fabricar: que 17.000 almas sintieran que aquellas letras también les pertenecían. Aitana entiende perfectamente el mecanismo del pop actual. Sabe cuándo mostrarse vulnerable, cuándo convertirse en una diva y cuándo desaparecer para que sea la masa quien termine de construir el instante. Sus cifras explican una parte del fenómeno, pero no traducen lo más importante: la devoción. Una fuerza invisible que, este viernes, entre tanto salto y grito, pesó más que cualquier efecto especial.

Consciente del éxito

De público adolescente y paternofilial, la artista ha ido ganando adeptos con el paso del tiempo. Sus últimos títulos ya no suenan a Disney, al contrario: lo que explicaría que buena parte del aforo lo hayan tomado treintañeros. Casi nadie se ha asustado por el baile de Mi amor que, en su anterior gira, en 2023, levantó tantas ampollas. Síntoma de que, paso a paso, ha ido ganando autoridad en la industria. Entonces, se le cuestionó como mujer. Hoy, por contra, pocos le hacen sombra. Tal vez, en el futuro, quién sabe, se arrepienta de algunas canciones. Suele pasar, no sería la primera. Es lo que tiene hacerse mayor. Y, obviamente, crecer delante de todo un país: cada caída, cada error y cada cambio quedan registrados. Aitana ha tenido que aprender a moverse bajo una lupa constante, soportando unas expectativas que pocas artistas de su generación han tenido encima. Y, aun así, sigue avanzando. Porque, si algo demostró anoche, ojo, es que ya no depende únicamente de la nostalgia de quienes la vieron empezar, sino de una nueva generación que la ha elegido como referencia.

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Aitana se enfrentó al estadio Metropolitano en julio de 2025. / EFE

La última imagen del Movistar Arena fue la de una chica consciente de su éxito, pero todavía peleando por él. Superestrella la ha consolidado a escala internacional. Fue un pelotazo inesperado. Meses después de haberse lanzado. Lo que demuestra que su impacto ya no depende de una generación concreta, sino de algo mucho más amplio. Cuando las luces se apagaron, el ruido del público dejó una evidencia difícil de discutir: Aitana ya pertenece a esa pequeña lista de nombres capaces de convertir un concierto en un acontecimiento. No porque todo sea perfecto, sino porque ha conseguido algo mucho más complicado: que miles de personas sientan como propias canciones que nacieron de sus arañazos. Ahora sólo falta que deje de perseguir la grandeza y empiece a habitarla. Porque la corona ya está ahí. La pregunta, por tanto, no es si merece llevarla, sino hasta dónde será capaz de llegar con ella puesta.