Este viernes marca el ascenso generalizado de temperaturas en Madrid: la Aemet prevé que la tendencia se extienda durante los próximos días

Más acusado en la Sierra en el caso de las mínimas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto un fin de semana con termómetros en ascenso generalizado en Madrid este viernes, por lo que los ciudadanos tendrán que enfrentar una jornada que empezará a alejarse del tiempo fresco que había inaugurado el miércoles.

Viernes, todavía fresco, pero con termómetros en ascenso

Habrá cielos despejados, que darán vía libre a unos rayos de sol que harán que se registren máximas de 32ºC en Alcalá de Henares y Aranjuez. El resto de la Comunidad estará por debajo de este valor, aunque no por mucho, será de 31ºC en Getafe y Navalcarnero, mientras que los 30ºC redondos llegarán a Madrid capital y la más baja, será de 29ºC en Collado Villalba.

Sin aviso por calor, a las 14:00 horas empezará a sentir el abrazo del sol, hasta las 21:00 horas, cuando se ocultará. Aun así, las máximas se registrarán, aproximadamente, entre las 17:00 y 18:00 horas. Frente a un fin de semana que se prevé más caluroso, es de las pocas oportunidades para ir a terrazas antes de que se acabe (oficialmente en calendario) el verano.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este viernes / Aemet

Será una madrugada de buscar la cobija, ojalá gruesa, para protegerse del frío, que llegará en cifras muy lejos de los 20ºC. El que más se distancia es Aranjuez, con 11ºC, más extendido estarán los 12ºC en Alcalá de Henares, Collado Villalba y Navalcarnero.

Las mínimas más altas, tampoco lo estarán tanto. En concreto, de 15ºC en Madrid capital y de 14ºC en Getafe. Aun así, habrá ciento flojo variable, con predominio del nordeste al principio y final del día, por lo que alcanzará los 20 km/h después de las 18:00 horas.

Así será la lluvia y los termómetros del fin de semana

Las precipitaciones no caerán en Madrid este viernes, como tampoco el fin de semana. De hecho, la probabilidad se zanja en el 0% hasta el miércoles 6 de septiembre. Además, el cielo estará bastante soleado, con alguna nube, también, el próximo miércoles.

Gráfico de la evolución térmica de los próximos días / Aemet

La máxima de este sábado será de 31ºC con mínima de 16ºC, muy similar a este viernes pero ya revela la tendencia al alza en los termómetros. No obstante, será lento, este domingo, apenas será de 1ºC, y otro grado más en la máxima del lunes 14 de septiembre.

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En este ritmo tan lento, apenas será notable que está haciendo más calor, pero el martes 15 de septiembre ya será innegable, con máxima de 35ºC y mínima de 20ºC, la más alta de los próximos días. El próximo miércoles volverán a bajar, unos 5ºC en los valores más altos y 3ºC en los más bajos.