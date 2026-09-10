Los secretos de Madring, al descubierto: todos los detalles que esconde el nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid

Antes de que los pilotos recorran Madring a más de 300 km/h, el nuevo circuito de la capital ya empieza a revelar algunos de sus secretos. Porque una vuelta al trazado apenas permite descubrir una parte de todo lo que hay detrás de sus más de cinco kilómetros de extensión. Por eso, El Periódico de España ha tenido acceso a los boxes, el paddock, los túneles, las zonas de trabajo y numerosos detalles que pasan inadvertidos para el espectador a través de una visita guiada y exclusiva durante la mañana de este jueves, a tan solo unas horas de que empiece el primer Gran Premio de la historia de este circuito de Madring.

Cartel de Madring, el nuevo circuito urbano de Madrid. / Europa Press

Madring, al detalle

Un cielo encapotado cubría Madrid cuando, a primera hora de este jueves, comenzaba el recorrido por un Madring todavía alejado del ruido habitual que lo acompañará durante el fin de semana. No había motores en pista ni miles de aficionados en las gradas. No era el momento. Solo los últimos trabajos, el trasiego de operarios y un circuito a punto de presenciar su primer fin de semana de Gran Premio. Un par de camiones se encargaron de trasladar a los periodistas por el trazado. Una vuelta al circuito de alrededor de un cuarto de hora, pero que los pilotos completarán en apenas un minuto y medio. Algunos trabajadores saludaban desde las gradas, mientras otros ultimaban detalles en las zonas de acceso. Madring todavía no había empezado su Gran Premio, pero ya tenía el aspecto de un circuito a pocas horas de abrir sus puertas.

La primera gran imagen apareció al encarar la recta de meta. La enorme bandera instalada en el circuito se convirtió en uno de esos elementos que, vistos a pie de pista, adquieren otra dimensión. Se trata de la bandera más grande de España, superando a la ubicada en la Plaza de Colón, pero también la más grande de todo el calendario de F1, imponiéndose a la situada en el trazado de Austin. Unos metros más adelante, la estampa volvía a cambiar: vehículos aparcados en los arcenes, operarios trabajando y personal de la FIA revisando el estado de la pista mientras los equipos comenzaban a poner a punto sus garajes. Los mecánicos, colectivo olvidado en muchas ocasiones, ya ocupaban sus puestos para que los 22 monoplazas estén en plenas garantías antes del arranque de la que será la 14ª prueba del calendario.

Operarios ultiman los cambios en el circuito de Madring, con la enorme bandera de España al fondo. / Europa Press

El entorno tampoco tardaba en recordar que estábamos en Madrid. En algunos puntos del trazado, la pista ofrecía una perspectiva privilegiada de las conocidas Cuatro Torres o incluso el Estadio Alfredo Di Stéfano. Decenas de puestos, estructuras de hospitality y una cantidad indecente de gradas VIP aparecían repartidos alrededor del recorrido. La Fórmula 1 había levantado durante meses una infraestructura propia, pero el aroma madrileño era fácilmente palpable desde cualquier punto del circuito.

La gasolinera de Madring

Desde el interior del trazado, la escala puede jugar malas pasadas. Lo que sobre un plano parece una anchura suficiente cambia cuando uno se coloca junto al trazado y ve el espacio disponible para un monoplaza. El coche llena la pista y la distancia con las protecciones parece reducirse de golpe. Los pilotos ya lo han advertido durante la previa del Gran Premio y se antoja como uno de los desafíos más notables del fin de semana. Es una de esas diferencias que solo se entienden cuando se abandona la pantalla y se recorre Madring a pie.

Algo similar sucede cuando uno pasa por La Monumental. Los números no ayudan a entender lo que supone esta curva, a menos que se tenga la oportunidad de recorrer. El peralte del 24% puso en entredicho el equilibrio de todos los compañeros de la prensa a bordo de los camiones, obligando a agarrar las barras de seguridad que estos vehículos ostentaban.

Vista general del circuito de Madring. / Europa Press

En el transcurso del recorrido apareció también una imagen difícil de imaginar en cualquier otro Gran Premio. Una gasolinera aislada, en una de las curvas del circuito. El trazado la rodea y, durante los días de competición, permanecerá cerrada y fuera de servicio. Uno de esos detalles que ayudan a entender las particularidades de Madring, construido sobre un espacio urbano que durante el resto del año opera con total normalidad. Además, el circuito queda claramente dividido en dos sectores: el norte y el sur. Esto se debe a que la carretera M-11 que pasa por encima del trazado corta el circuito en dos mitades.

La vida dentro del circuito

Fue entonces cuando llegó una de las partes más interesantes de la visita: caminar por los garajes y recorrer el pit lane con el circuito todavía en calma. Los boxes dejaban de ser pequeñas ventanas por las que asoman los mecánicos y se convertían en espacios de trabajo; el pit lane, habitualmente ocupado por coches, ruedas y una actividad frenética, se presentaba por unas horas casi desnudo, con los monoplazas monitorizados, preparado para cambiar por completo en cuanto los coches comenzasen a rodar.

'Pit lane' del circuito Madring, con las imágenes de los pilotos en sus 'boxes'. / Europa Press

El inicio del recorrido, sin embargo, tuvo lugar lejos del asfalto, por los pasillos de IFEMA que durante estos días han dejado de parecer los habituales de un recinto ferial. En el Pabellón 5, convertido temporalmente en centro de prensa, periodistas de todo el mundo se cruzan a cualquier hora camino de una rueda de prensa, una entrevista o una sesión de trabajo. El movimiento es constante. Credenciales al cuello, mochilas, cámaras, ordenadores y teléfonos en la mano componen una pequeña coreografía que se repite durante toda la jornada. Incluso algún que otro deportista se acercaba por la zona: los exfutbolistas Iker Casillas, Raúl González, Fernando Llorente, Silva, Jaime Astrain o Roberto Jiménez también pasearon por el paddock.