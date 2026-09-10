El profesor Pablo Sapag, protagonista este sábado en 'Un café en las alturas'

Tras la entrevista el pasado sábado con los actores argentinos Ricardo Darín y Andrea Pietra, llega el turno este sábado para el profesor de la Universidad Complutense de Madrid Pablo Sapag.

Autor del libro Siria en perspectiva, el hispano-chileno de origen sirio Pablo Sapag se tomará este sábado Un café en las alturas para reflexionar sobre el cambio de régimen en este país que cerró recientemente un período de medio siglo de dominio de la familia Asad.

El investigador, especializado en Oriente Medio, propaganda política y conflictos armados, analizará la nueva etapa política y social que atraviesa Siria, reflexionará sobre la caída del régimen de Bachar al-Asad y valorará la acción de gobierno del presidente interino con pasado yihadista Ahmed al-Sharaa.

¿Qué responsabilidad tuvo el régimen de Bachar al-Asad en su propia caída? ¿preserva el nuevo sistema político la pluralidad étnica y confesional del país? ¿cuál es el nuevo marco de alianzas internacionales de Siria? ¿cuál es hoy la relación con Israel? ¿qué reformas habrían de producirse en el país en los próximos años para considerar que su transición política ha sido un éxito?

Pablo Sapag responde a esta y otras preguntas en una conversación sobre un país cuya historia y cuyo presente resultan clave para entender ese cruce de caminos donde chocan intereses geográficos, religiosos y militares de potencias regionales y globales.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado a los actores argentinos Ricardo Darín y Andrea Pietra, que vuelven a deleitar al público español con Escenas de la vida conyugal, la célebre obra del sueco Ingmar Bergman que, con sentido del humor, ofrece una singular crítica al matrimonio como institución a la vez que preserva la creencia en el amor como motor de humanidad.

Con este trabajo como telón de fondo, Ricardo Darín y Andrea Pietra hablaron sin rodeos, y con sinceridad, del amor, del matrimonio y de la vida, mostrando su lado más personal y argumentando, casi filosofando, sobre algunas de las claves que, en su opinión, marcan la relación entre los hombres y las mujeres. “La crítica de Bergman está dirigida a la estructura matrimonial y a todo lo que eso conlleva, pero salvaguarda con maestría el amor que estos dos personajes se tienen”, aseguró Darín. “Convivir con otra persona durante toda la vida, más allá del amor, es un trabajo, y el matrimonio también te encierra en algo de juntos para siempre”, apostilló Pietra.

En la conversación no faltaron referencias a otros muchos trabajos en los que ambos actores han coincidido en su trayectoria. Es el caso de El Eternauta, la serie de Netflix con la que han logrado ambos este año los Premios Platino y en la que la ciencia ficción extraterrestre y el experimento social se entremezclan. Ricardo Darín destacó de este éxito que “es hablada en nuestro idioma y eso la ha hecho recorrer muchos lugares del mundo; estamos acostumbrados a que los proyectos audiovisuales de ciencia ficción tengan idioma inglés”. Y, en ese mismo sentido, Andrea Pietra añadió que el trabajo se realiza “en nuestros barrios, en nuestras calles; la gente reconoce los lugares y eso es muy emocionante”.

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No faltaron en la charla con ambos la alusión a películas como El amor menos pensado en los que ambos han trabajado juntos y que plantea la reflexión en torno a la cuestión de si una relación larga que ha ido perdiendo paulatinamente la pasión ha fracasado. Darín y Pietra no escatimaron lo más mínimo a la hora de ofrecer sin ambages su opinión. También hablaron de La señal, que Ricardo Darín dirigió en 2007 con Martín Hodara, y en la Andrea Pietra, a sus órdenes entonces, trabaja de manera magistral.