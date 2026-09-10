Las piscinas de Madrid superan los tres millones de visitas este verano y baten su récord de plazas

Con la posibilidad en el aire (o en el agua) de que la temporada que viene termine más tarde, por lo pronto las piscinas municipales de Madrid han cerrado este verano con 3.148.089 visitas, frente a las 2.817.000 registradas en 2025, lo que supone más de 330.000 adicionales. Además, este año se han puesto a disposición de los usuarios más de cinco millones de plazas a lo largo de la campaña, un 7,1 % más que el año anterior.

Este último dato supone un "récord histórico en cuanto al número de plazas ofertadas en nuestras piscinas”, según ha destacado la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves, en la que ha hecho balance de una temporada de baño que arrancó el 15 de mayo y terminó el pasado domingo 6 de septiembre.

En total, la campaña ha contado con 25 piscinas de verano y dos climatizadas con solarium, situadas en Carabanchel y Tetuán. Según ha informado Sanz, las instalaciones con mayores porcentajes de ocupación han sido Peñuelas, en Arganzuela; Paseo de la Dirección, en Tetuán, y El Quijote, en Moncloa-Aravaca.

La disponibilidad acumulada durante la temporada ha alcanzado los 5.089.000 de plazas, con 44.259 diarias. Para ampliar las posibilidades de uso, el Ayuntamiento ha mantenido los tres turnos de acceso y el sistema dinámico de aforos.

Una de las novedades del verano ha sido la incorporación de clases exprés de actividad física, incluidas en el precio de la entrada y sin inscripción previa, que han tenido una “muy buena acogida por parte de los usuarios”, según la portavoz municipal.

Las bibliotecas crecen y preparan cuatro nuevas aperturas

La Junta de Gobierno también ha conocido el balance de las bibliotecas municipales durante el primer semestre de 2026. La red ha registrado 1.338.000 visitas, algo más de un 4 % por encima del mismo periodo de 2025, y 832.000 préstamos. Los usuarios con carné se aproximan a los 600.000, un 1,3 % más, mientras que los usuarios activos en internet han aumentado un 3 %.

El crecimiento alcanza también a la programación cultural. En el segundo trimestre del año se organizaron un 3,4 % más de actividades y la participación aumentó un 4 %. Sanz ha defendido que los datos confirman “la evolución positiva, el crecimiento anual del uso y de los servicios que se ofrecen en las bibliotecas municipales”. Entre 2022 y 2025, las visitas aumentaron un 40 %.

La ciudad cuenta actualmente con 35 bibliotecas municipales, tras la apertura de Francisco Umbral, en Villaverde, en 2025, y la reciente incorporación de Benjamín Palencia, en Villa de Vallecas. El Ayuntamiento prevé sumar otras dos durante 2026 y dos más en 2027 para atender la demanda. Desde 2022, además, ha destinado más de 5,5 millones de euros a adquirir fondos, con la incorporación de más de 364.000 ejemplares.