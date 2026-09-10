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Piquet destaca el impulso a la vivienda, la digitalización y la seguridad tras el Debate de la Región

La presidenta de la FMM valora las medidas anunciadas por Ayuso para los 179 municipios madrileños

Judith Piquet, junto a otros alcaldes y representantes municipales, durante el Debate del Estado de la Región en la Asamblea de Madrid

Judith Piquet, junto a otros alcaldes y representantes municipales, durante el Debate del Estado de la Región en la Asamblea de Madrid / FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID

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Paula Correa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves varias medidas dirigidas a los municipios de la región durante el Debate del Estado de la Región celebrado en la Asamblea de Madrid. Entre las iniciativas comunicadas figuran actuaciones relacionadas con la digitalización, la vivienda pública, la seguridad municipal y nuevas infraestructuras sanitarias, educativas, de transporte y culturales. La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, asistió al debate junto al secretario general de la organización, José Manuel Zarzoso, y varios alcaldes de la Comunidad de Madrid.

Un plan de comunicaciones para los 179 municipios

Uno de los anuncios destacados por la FMM es la puesta en marcha de un plan de comunicaciones que incluirá infraestructuras terrestres y satelitales en los 179 municipios madrileños. Según la Federación, la iniciativa busca ampliar la digitalización en toda la región, con especial atención a los municipios rurales. La información difundida no concreta todavía el presupuesto total del plan, el calendario de ejecución ni las actuaciones específicas previstas en cada municipio.

19 millones para vivienda pública accesible

El Gobierno regional también ha anunciado un impulso de 19 millones de euros destinado a la construcción de vivienda pública accesible en 104 municipios de la Comunidad de Madrid. La documentación facilitada no detalla el número de viviendas previstas, la distribución territorial de la inversión ni los criterios de asignación de los fondos.

Nuevo proceso común para seleccionar policías locales

Otro de los anuncios afecta al sistema de incorporación de policías locales. La Comunidad de Madrid prevé modificar el proceso de selección para establecer un procedimiento único para todas las localidades. La FMM señala que este cambio responde a una demanda planteada por alcaldes y ayuntamientos en materia de seguridad municipal, con el objetivo de facilitar la incorporación de agentes a las plantillas locales. Por el momento, no se han detallado las características del nuevo sistema ni la fecha prevista para su entrada en funcionamiento.

Actuaciones en sanidad, educación, transporte y cultura

Durante el Debate del Estado de la Región también se anunciaron nuevas dotaciones e infraestructuras en distintos ámbitos, entre ellos la sanidad, la educación, los transportes y la cultura. La información facilitada por la Federación de Municipios de Madrid no incluye detalles concretos sobre la ubicación, inversión o calendario de estas actuaciones.

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El debate celebrado este 10 de septiembre de 2026 corresponde, según la FMM, al último Debate del Estado de la Región de la presente legislatura.

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