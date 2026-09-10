La panadería de Madrid que ha creado el dulce más original por la llegada de la Fórmula 1: solo disponible por tiempo limitado en este barrio

No es un secreto: la llegada de la Fórmula 1 a Madrid no solo se está notando en las calles, los hoteles o las grandes campañas de las marcas. La fiebre por el Madring también ha llegado a las pastelerías y pequeños negocios de la capital, donde algunos establecimientos han decidido celebrar el regreso del Gran Premio de España con creaciones tan originales como inesperadas.

Una de las más llamativas sale de un querido obrador de barrio en Arganzuela, conocido por sus panettones, roscones de Reyes y dulces artesanales, que durante este fin de semana ha cambiado las carreras de coches por una carrera contra el tiempo: fabricar su propio monoplaza de hojaldre.

Se trata de un coche de Fórmula 1 comestible elaborado con croissant y chocolate, una edición limitada que podrá encontrarse únicamente de viernes a domingo y que nace como homenaje gastronómico al gran evento deportivo que estos días centra la atención de Madrid.

Un Fórmula 1 de croissant creado en una panadería de Arganzuela

Entre las grandes activaciones que han tomado la ciudad con motivo del Gran Premio de Madrid, desde campañas de marcas hasta espectáculos audiovisuales como el videomapping de la Puerta del Sol, PanDomè ha apostado por una idea mucho más artesanal: construir su propio monoplaza.

La producción será limitada, por lo que el obrador recomienda reservar previamente por teléfono o a través de sus redes sociales para asegurarse una unidad. La idea surgió del responsable del negocio, Domenico Rosso, un gran aficionado al mundo del motor que ha querido celebrar de una manera diferente la llegada de la Fórmula 1 a la capital.

La elaboración de este particular monoplaza combina varios de los elementos más reconocibles del obrador / PANDOMÈ

Un coche de Fórmula 1 hecho con croissant, hojaldre y chocolate belga

La elaboración de este particular monoplaza combina varios de los elementos más reconocibles del obrador. El chasis está formado por un croissant de estilo francés de gran tamaño, prácticamente el doble que uno tradicional. El alerón trasero y el morro se elaboran con el mismo hojaldre que utilizan para sus conocidas palmeras, mientras que las ruedas son pequeñas New York Rolls bañadas en chocolate belga para simular los neumáticos de un coche de competición.

El resultado es una pieza pensada no solo para los aficionados a la Fórmula 1, sino también para compartir en familia o celebrar una ocasión especial durante el fin de semana del Gran Premio.

Precio, versiones y dónde conseguirlo

El monoplaza de hojaldre llega en dos versiones diferentes. La versión clásica, sin relleno, cuesta 17 euros, mientras que la versión rellena asciende a los 23 euros, con posibilidad de elegir entre crema de Nutella, crema pastelera o crema de pistacho.

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Aunque el obrador trabajará principalmente bajo reserva, también habrá algunas unidades limitadas disponibles para compra directa en sus establecimientos. Este dulce se puede encontrar en sus dos puntos de venta en Madrid: PanDomè Arganzuela y su puesto en el mercado de Tirso de Molina.