La nueva tarta de queso de Madrid con queso de flores: Luna & Wanda lanza una edición limitada junto a Formaje

Madrid suma una nueva tentación para los amantes del queso. Luna & Wanda y Formaje, dos nombres vinculados a la cultura quesera y gastronómica de la capital, se unen por primera vez para crear 'La Blossom', una tarta de queso que mezcla la receta más reconocible de la marca madrileña con el carácter aromático de uno de los quesos más icónicos de Formaje.

La colaboración nace de una relación que ya existía entre ambas marcas. Las catas de tartas organizadas por Luna & Wanda suelen comenzar con una selección de quesos de Formaje como punto de partida para preparar el paladar. Ahora, esa conexión da un paso más y se convierte en una receta conjunta.

La tarta de queso que une a Luna & Wanda y Formaje: un bocado con queso de flores y unidades limitadas. / Cedida

El resultado es una tarta que mantiene la esencia de Luna & Wanda: base crujiente, exterior tostado y corazón cremoso, pero incorpora nuevos matices gracias al queso utilizado, especialmente su característica corteza de flores, uno de sus rasgos más reconocibles.

Una tarta de queso con notas florales

Bautizada como 'La Blossom', la nueva creación busca unir dos formas de entender el queso: la repostería artesanal y la elaboración quesera de autor. La receta conserva la textura cremosa de la tarta de Luna & Wanda, pero añade un perfil más aromático, con notas florales y herbáceas.

Luna & Wanda lleva su universo dulce más allá del mostrador con nuevas catas informales en Salesas. / Cedida

"Llevábamos tiempo compartiendo con Formaje nuestra pasión por el queso y tenía sentido llevar esa relación un paso más allá", explica Sergio Arjona, fundador de Luna & Wanda. "Con 'La Blossom' hemos querido trasladar algunas de las características de uno de sus quesos a nuestra tarta, respetando la esencia de ambas marcas". La propuesta busca sorprender precisamente desde el equilibrio: una base reconocible y una textura ya asociada a Luna & Wanda, pero con un sabor diferente gracias a la personalidad del queso.

Solo cuatro días para probarla

'La Blossom' tendrá una disponibilidad muy limitada. La tarta podrá reservarse del jueves 24 al domingo 27 de septiembre exclusivamente en las tiendas de Luna & Wanda en Madrid. Las unidades serán limitadas y quienes quieran asegurarse probarla podrán dejar previamente su correo electrónico para recibir acceso anticipado a partir del 22 de septiembre. Luna & Wanda cuenta actualmente con cuatro establecimientos en Madrid, situados en Ferraz 92, Ponzano 55, Belén 2 y Menéndez Pelayo 45, donde mantiene su apuesta por una tarta de queso artesanal con una identidad propia.

La marca nació durante el confinamiento, cuando Sergio Arjona pasó de la consultoría a la repostería con un horno doméstico. Aquella primera etapa dio paso a un proyecto que ha crecido hasta superar las 100.000 tartas de queso vendidas durante 2024.

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Ahora, junto a Formaje, da un nuevo giro a uno de los postres más populares de Madrid con una edición especial que une dos obsesiones gastronómicas: el queso y la búsqueda de nuevas formas de disfrutarlo.