Así es Madring por dentro: mapa, accesos y cómo llegar al circuito de Fórmula 1 de Madrid

Comienza la cuenta atrás para que Madrid escuche el rugido de la Fórmula 1. Del 11 al 13 de septiembre, la capital se convertirá en uno de los grandes focos deportivos internacionales con la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madring, el nuevo trazado que se estrena este año en el calendario.

La cita devuelve una carrera de esta categoría a Madrid 45 años después de que el circuito del Jarama acogiera en 1981 la última prueba de Fórmula 1 celebrada en la región.

Pero el estreno de Madring plantea también una cuestión práctica para los miles de aficionados que acudirán al circuito: cómo orientarse dentro del recinto y cuál es la mejor forma de llegar.

El trazado está dividido en dos grandes sectores que no están conectados entre sí por el interior, por lo que consultar previamente el mapa y conocer el acceso correspondiente a cada entrada será especialmente importante antes de desplazarse.

Así es el circuito de Madring

El nuevo trazado madrileño tiene una longitud aproximada de 5,4 kilómetros y cuenta con 22 curvas, además de varias rectas y puntos diseñados para favorecer los adelantamientos. Los monoplazas podrán alcanzar velocidades muy elevadas en determinados sectores, con zonas especialmente rápidas antes de la curva 17.

Uno de los puntos llamados a convertirse en símbolo del Gran Premio será La Monumental, una espectacular curva peraltada situada en el trazado que promete dejar algunas de las imágenes más llamativas del fin de semana. También destacan las denominadas Enlazadas de Valdebebas, uno de los sectores de mayor velocidad del recorrido.

El nuevo trazado madrileño tiene una longitud aproximada de 5,4 kilómetros y cuenta con 22 curvas, además de varias rectas y puntos diseñados para favorecer los adelantamientos / Madring

El mapa de Madring: dos zonas que no están conectadas

Uno de los datos más importantes para cualquier persona que vaya a asistir al Gran Premio es la división de Madring. Según explica la organización, el circuito está separado en Madring Norte y Madring Sur y existe una particularidad que conviene conocer antes de llegar: los sectores no tienen conexión entre sí desde el interior del recinto.

Esto significa que no bastará con llegar a cualquier puerta del circuito y desplazarse después hasta la grada correspondiente. Los aficionados deben consultar previamente cuál es el acceso asignado a su localidad y dirigirse directamente al sector correcto.

Cada entrada da acceso a una Fan Zone

La división entre las zonas norte y sur también afecta a las áreas de entretenimiento. Cada entrada permite acceder a la Fan Zone asociada al sector en el que se encuentre la localidad del espectador.

Estos espacios estarán equipados con restauración, servicios para los asistentes y diferentes actividades de entretenimiento. Las Fan Zones tendrán además su propia programación adaptada a cada zona del circuito.

¿Cómo puedo llegar a Madring en Metro?

La organización recomienda utilizar principalmente el transporte público para acudir al Gran Premio. Por la Línea 8 de Metro de Madrid, los asistentes podrán utilizar las estaciones de Feria de Madrid (IFEMA) y Mar de Cristal. También existen opciones mediante la Línea 4, con las estaciones de Canillas, Mar de Cristal y San Lorenzo.

La organización recomienda utilizar principalmente el transporte público para acudir al Gran Premio / MADRING

¿Y en Cercanías?

Otra de las posibilidades será utilizar la red de Cercanías. La referencia principal será la línea C-1 hasta la estación de Valdebebas, aunque también será posible llegar desde puntos como Atocha, Recoletos o Nuevos Ministerios, realizando el correspondiente enlace en Chamartín.

Autobuses para llegar al Gran Premio de España

La oferta de autobuses variará en función de la zona del circuito a la que se quiera acceder. Para la zona sur, las líneas señaladas son la 120, 122, 104, 171, T11, 87, 172SF, 125 y 172. Por otro lado, para la zona norte y su Fan Zone, las principales opciones son las líneas 171, 174 y N28. A su vez, en el entorno de la puerta principal de IFEMA Madrid habrá conexiones mediante las líneas 73, SE709, 122, 828 y 112.

¿Se puede llegar a Madring en coche?

El vehículo privado será una de las opciones más complicadas. Según la información facilitada para el Gran Premio, no existe un aparcamiento general habilitado junto al propio circuito.

La alternativa prevista se encuentra en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, donde será posible estacionar mediante reserva previa. Desde allí habrá servicios de lanzadera gratuitos para acercar a los espectadores hasta el entorno del Gran Premio.

Eso sí, se podrá acudir a Madrid mediante taxi o VTC. El dispositivo contará con zonas habilitadas específicamente para la recogida y descenso de pasajeros, facilitando el acceso a distintos puntos del circuito.