Madrid sumará más de 3.000 viviendas de alquiler asequible con una ampliación del Plan Vive Solución Joven y otras actuaciones

Más de 3.000 nuevas viviendas de alquiler asequible. Ese es el número que anunciará hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre la catarata de medidas que prevé anticipar durante la primera de las dos jornadas del Debate del Estado de la Región. Con ello se espera llegar a unas 70.000 viviendas promovidas con algún tipo de protección en la región a lo largo de la legislatura.

El grueso de las 3.100 que ahora se anticipan se enmarcan en el Plan Vive Solución Joven. El Plan Vive es la principal medida del Gobierno regional en materia de vivienda, una iniciativa de colaboración público privada en función de la que la administración cede suelo público para que promotores privados construyan y gestionen los alquileres a precios regulados durante un periodo lo suficientemente largo, en torno a 50 años, para rentabilizar la inversión.

El pasado abril se puso en marcha el Plan Vive Solución Joven, dirigido específicamente a menores de 35 años, con un total de 3.352 viviendas en ocho municipios. A ellas se sumarán ahora otras 2.500, aunque aún no ha trascendido en qué localizaciones.

El resto de viviendas de alquiler asequible hasta llegar a las 3.100, un total de 600, las promoverá directamente la Agencia de Vivienda Social e irán prioritariamente destinadas a colectivos vulnerables.

Como novedad, en esta ampliación del Plan Vive se establecerá una reserva para miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con objeto de favorecer su establecimiento en la región. Es algo similar a lo que se pretendía con el Plan Vive Sanitario, destinado a personal médico en un momento de necesidad de profesionales y anunciado por el Gobierno regional hace unos meses. Bajo este paraguas se han guardado ya un total de 120 inmuebles para profesionales meñdicos y de enfermería menores de 35 años dentro de una promoción de 1.000 nuevos pisos junto al Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes.

En paralelo, el Gobierno regional lanzará el programa Rehabilitar Madrid. A ello destinará 450 millones parcialmente procedentes del Plan Estatal de Vivienda con objeto de modernizar el parque inmobiliario de la Comunidad de Madrid. De esa forma se financiarán reformas de edificios residenciales, incluso barrios completos, destinadas a mejorar la eficiencia energética, favorecer la accesibilidad y reforzar la conservación de las casas.

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No será la única actuación en materia de vivienda que se pretende poner en marcha antes del fin de esta legislatura. Desde la administración regional se creará, además, el primer mapa regional de inmuebles en desuso o deshabitados. Se trata, avanzan fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, de una herramienta para identificar cuántos son y dónde están y orientar de esa forma las políticas públicas para propiciar su incorporación al mercado del alquiler y hacer crecer la oferta.