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Detenidas dos personas en Torrejón de Ardoz tras entrar en una vivienda y dañar la alarma y la puerta de acceso

Los agentes acudieron tras el aviso de vecinos y localizaron a los arrestados con herramientas que podrían haber sido utilizadas para forzar el acceso

Herramientas incautadas por la Policía a los que intentaban entrar a las viviendas de forma ilegal.

Herramientas incautadas por la Policía a los que intentaban entrar a las viviendas de forma ilegal. / AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

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EP

MADRID

La Policía Local de Torrejón de Ardoz ha detenido a dos personas como presuntos autores de un delito relacionado con la entrada y permanencia no autorizada en una vivienda, después de que supuestamente causaran daños en el sistema de alarma del inmueble y en la puerta de acceso.

Los arrestos se produjeron tras la alerta de varios vecinos, que avisaron a los agentes al detectar movimientos y ruidos en el interior de una vivienda. Según ha informado la Policía Local en un comunicado, los detenidos portaban herramientas que podrían haber sido utilizadas para forzar la entrada al domicilio.

Una mujer aseguró haber alquilado una habitación por 350 euros

Los agentes acudieron en otra intervención a un piso después de que varios residentes alertaran de los ruidos que procedían del interior. Tras contactar con el padre del propietario, este explicó que había visitado la vivienda esa misma mañana y que entonces se encontraba en perfecto estado.

Al acceder al inmueble, los policías comprobaron que las luces estaban encendidas y que había una mujer en el interior. Los agentes solicitaron que abriera la puerta y, según la versión policial, la ocupante aseguró que un hombre le había “alquilado” esa misma mañana una habitación de la vivienda por 350 euros.

La mujer abandonó voluntariamente el piso y fue informada por los agentes de que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de usurpación.

La colaboración vecinal permitió evitar otras ocupaciones

Además de esta actuación, la Policía Local de Torrejón de Ardoz intervino para evitar la ocupación de otros dos inmuebles gracias a los avisos recibidos por parte de ciudadanos de la zona.

En uno de los casos, varios vecinos alertaron de que una mujer estaba pernoctando en una nave industrial que había sufrido recientemente un incendio y que no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad.

Al día siguiente, varios trabajadores informaron a los agentes de que otra mujer estaba intentando ocupar un segundo inmueble, una situación que también fue atendida por la Policía Local.

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Las actuaciones forman parte de los dispositivos de prevención y respuesta ante posibles accesos no autorizados a viviendas e inmuebles en el municipio de Torrejón de Ardoz.

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