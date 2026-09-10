La Comunidad de Madrid creará un centro base virtual para agilizar la valoración de las situaciones de discapacidad

Según datos de la propia Comunidad de Madrid, el tiempo de espera medio entre que una persona solicita el reconocimiento de algún grado de discapacidad y la resolución del procedimiento es de 330 días, prácticamente 11 meses. Para tratar de acortar ese tiempo, el Gobierno regional se dispone a crear un centro base virtual de valoración de situaciones de discapacidad que se sume a la red de centros presenciales ya existente. Así prevé anunciarlo hoy la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en el Debate del Estado de la Región.

El nuevo recurso incorporará herramientas de inteligencia artificial para facilitar el análisis de la documentación, optimizar la tramitación de los expedientes y priorizar casos que no requieran la presencia del ciudadano o aquellos que precisen una asistencia más urgente, detallan desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Un total de 75 profesionales integrarán el equipo de un centro para el que se prevé una inversión de tres millones de euros anuales.

Su labor vendrá a añadirse a la que ya realizan los 10 centros base que actualmente integran la red pública. Próximamente se sumarán otros dos, uno en Leganés y otro en Collado Villalba, anunciados ya en marzo de 2025, cuando el Gobierno regional presentó su Estrategia Madrileña de Atención a las Personas con Discapacidad Horizonte 2028. Los 60 trabajadores que suman sus respectivas plantillas ya han sido contratados, apuntan en la Consejería.

Con estas medidas y otras, como la firma de un convenio con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid por el que 46 facultativos se han incorporado a la tramitación de estos expedientes, el Ejecutivo madrileño aspira a dar salida a hasta 80.000 reconocimientos anuales entre nuevas solicitudes, renovaciones y revisiones y reducir el plazo medio de resolución a seis meses.

También en el ámbito de Familia y Asuntos Sociales, Ayuso anunciará la ampliación de las ayudas a la maternidad de hasta 14.500 euros por hijo, 500 euros mensuales desde la semana 21 de gestación hasta que el menor cumple dos años, que actualmente se conceden a mujeres menores de 30 años a madres de hasta 35 años que tengan su tercer hijo. Se trata de una medida para el impulso de la natalidad que hasta la fecha ha llegado a 31.157 mujeres, cifra que se espera rebase las 45.000 en 2027, con una inversión acumulada de 500 millones de euros.

Oficina de Apoyo en sedes judiciales a familias en situaciones complejas

Para familias con lo que desde el Gobierno regional se define como "situaciones complejas", se establecerá, por otra parte, una Oficina de Apoyo en las distintas sedes judiciales. En ella se ofrecerá de manera gratuita asesoramiento, acompañamiento y atención psicológica especializada durante el proceso judicial en que estén inmersas.

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La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local pondrá en marcha un proyecto piloto en algunas de las dependencias que incorporan sección de Familia. Entre otros servicios, se dispondrán espacios adaptados para el cuidado de los menores. Además, se ofrecerá información jurídica básica.