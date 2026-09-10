Madrid acogerá un partido de la selección de baloncesto al año hasta el Eurobasket 2029

Durnate los próximos cuatro años, Madrid acogerá cada año un partido de preparación de la selección española de baloncesto, masculina o femenina, como parte del convenio cerrado entre la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el Ayuntamiento de cara al Eurobasket de 2029. El acuerdo contempla la celebración en la capital de una fase de grupos y de la fase final del campeonato, además de una serie de actividades paralelas durante los años anteriores al torneo.

Según ha detallado la vicealcaldesa, Inma Sanz, tras la reunión de la Junta de Gobierno celebrada es te jueves, el convenio contempla encuentros de la selección, actividades vinculadas a la historia de este deporte y actos de reconocimiento a sus protagonistas. Para ello, el Consistorio aportará 2,42 millones de euros repartidos entre 2026 y 2029.

El partido anual de preparación permitirá acercar a los equipos nacionales al público madrileño. El objetivo, ha destacado Sanz, es “mantener la presencia del baloncesto de élite en la capital durante todos estos años” e “ir calentando motores para esa fase final de 2029”. La previsión es un encuentro cada año de la selección absoluta masculina o femenina.

El Eurobasket constituye el principal acontecimiento deportivo del acuerdo. Madrid será escenario tanto de una fase de grupos como de la fase final de la competición en 2029. La vicealcaldesa lo ha descrito como “uno de los acontecimientos deportivos más importantes de Europa” y ha subrayado que el programa asociado comenzará antes de la celebración del campeonato.

Un museo, la gala de la FEB y el Hall of Fame

Durante el periodo comprendido entre 2026 y 2029, Madrid será también sede del Museo de la Federación Española de Baloncesto. Su colección reúne miles de documentos, libros y objetos que permiten recorrer más de un siglo de historia de este deporte, según ha detallado Sanz.

Otra de las citas previstas es la gala de la FEB, vinculada al diario Marca. El encuentro reúne a instituciones, clubes, deportistas y otras figuras del baloncesto español y reconocerá cada temporada a quienes hayan realizado una contribución especialmente relevante a su desarrollo y crecimiento.

A esta programación se añade el Hall of Fame del baloncesto español, impulsado por la Federación y el diario AS, que tendrá lugar en la capital entre 2027 y 2029. Estos actos distinguirán a personas y entidades que hayan contribuido de forma decisiva al prestigio y la trayectoria de este deporte.

Todo ello, ha explicado Sanz, como parte de la apuesta municipal por atraer competiciones y reforzar la posición de Madrid como sede deportiva internacional. La vicealcaldesa ha recordado que el baloncesto es uno de los deportes más practicados y seguidos por los madrileños y ha defendido que el acuerdo permitirá disfrutar en la ciudad de “los eventos de máximo nivel como será este Eurobasket en 2029”.