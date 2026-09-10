Todo listo para la Fórmula 1 en Madrid: horarios, programación por días y dónde ver gratis cada sesión de Madring

Madrid se prepara para vivir uno de los fines de semana más esperados por los aficionados al motor. Más de cuatro décadas después, la Fórmula 1 regresa a la capital española con la celebración del Gran Premio de España en Madring, el nuevo circuito que acogerá por primera vez a los monoplazas de la máxima categoría.

Del 11 al 13 de septiembre, la zona de IFEMA-Valdebebas se convertirá en el centro de atención del automovilismo mundial con tres días de actividad en pista, en los que además de la Fórmula 1 competirán también las categorías de Fórmula 2 y Fórmula 3.

El estreno del nuevo trazado madrileño llega con un circuito de 5,4 kilómetros de longitud que combina elementos propios de un trazado urbano con características de una pista permanente. En algunos puntos, los monoplazas podrán alcanzar velocidades de entre 300 y 340 km/h, con un tiempo medio por vuelta estimado de aproximadamente 1 minuto y 34 segundos. Para quienes acudan al circuito o quieran seguir la acción desde casa, estos son todos los horarios del primer Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madring.

¿A qué hora es la Fórmula 1 en Madrid?

La clasificación del GP de España de F1 será el sábado 12 de septiembre a las 16:00, mientras que la carrera del GP de España en Madring de F1 tendrá lugar el domingo 13 de septiembre a las 15:00, en horario peninsular español.

Horarios de la Fórmula 1 en Madring: entrenamientos, clasificación y carrera

La actividad de la Fórmula 1 comenzará el viernes 11 de septiembre con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. El sábado llegará el tercer entrenamiento y, por la tarde, uno de los momentos clave del fin de semana: la clasificación, que decidirá el orden de salida de la carrera. El plato fuerte llegará el domingo 13 de septiembre a las 15:00 horas, cuando se dispute la carrera del Gran Premio de España.

Viernes, 11 de septiembre

09:55 a 10:40 horas: entrenamiento de Fórmula 3

11:05 a 11:50 horas: entrenamiento de Fórmula 2

13:30 a 14:30 horas: primer entrenamiento de Fórmula 1

15:00 a 15:30 horas: clasificación de Fórmula 2

17:00 a 18:00 horas: segundo entrenamiento de Fórmula 1

18:25 a 19:15 horas: clasificación de Fórmula 3

Sábado, 12 de septiembre

11:05 a 11:50 horas: carrera Sprint de Fórmula 3

12:30 a 13:30 horas: tercer entrenamiento de Fórmula 1

14:15 a 15:05 horas: carrera Sprint de Fórmula 2

16:00 a 17:00 horas: clasificación de Fórmula 1

Domingo, 13 de septiembre

09:45 a 10:35 horas: carrera de Fórmula 3

11:25 a 12:30 horas: carrera de Fórmula 2

13:00 a 13:30 horas: desfile de pilotos de Fórmula 1

15:00 a 17:00 horas: carrera de Fórmula 1

Fórmula 2 y Fórmula 3 completan el primer fin de semana de Madring

El estreno del circuito madrileño no estará protagonizado únicamente por la Fórmula 1. Las categorías inferiores también tendrán un papel destacado durante todo el fin de semana.

La Fórmula 2 iniciará su actividad el viernes con los entrenamientos y la clasificación, continuará el sábado con la carrera Sprint y celebrará su prueba principal el domingo por la mañana, antes del Gran Premio de Fórmula 1.

La Fórmula 3 será la primera categoría en salir a pista. Los entrenamientos y clasificación tendrán lugar el viernes, mientras que la carrera Sprint se disputará el sábado y la prueba principal cerrará su participación el domingo a primera hora.

¿Dónde puedo seguir gratis la Fórmula 1?

El GP de España de F1 en Madring se podrá ver en España de varias formas. Por un lado, DAZN F1, el dueño de los derechos de retransmisión que da todo el mundial, lo dará solo con registrarse, sin tener que pagar el Plan Motor o Plan Premium de la plataforma DAZN. Por otro lado, el grupo Mediaset también retransmitirá todas las sesiones de la F1 en Madring entre Mediaset Infinity, Telecinco y Be Mad.