SUCESOS EN LA COMUNIDAD
Herido grave un conductor de 45 años tras chocar contra un árbol en una rotonda de Griñón
Los bomberos tuvieron que estabilizar el vehículo y excarcelar al único ocupante, que fue atendido por el Summa 112 y trasladado posteriormente al Hospital 12 de Octubre
JMC
Un hombre de 45 años ha resultado herido de carácter grave durante la madrugada de este jueves después de que el turismo que conducía se saliera de la vía y acabara impactando contra un árbol situado en una rotonda de la carretera M-404, a su paso por el municipio madrileño de Griñón.
El accidente se ha producido a la altura del kilómetro 21 de esta carretera y el conductor, que viajaba solo en el vehículo, ha quedado atrapado tras la colisión, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han tenido que estabilizar previamente el turismo accidentado antes de proceder a la excarcelación del hombre y dejarlo en manos de los servicios sanitarios. Los profesionales del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (Summa 112) han estabilizado al herido en el lugar del siniestro y, posteriormente, lo han trasladado en estado grave al Hospital Universitario 12 de Octubre.
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