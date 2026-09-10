La otra Fórmula 1 que un pueblo de Madrid celebra desde hace 10 años: "Usamos cartones de leche y cajas de pizzas para hacer los coches"

Está nervioso. Alberto lo tiene todo preparado para el Gran Premio. El coche, por fin, tras semanas de intenso trabajo, ya está listo para atravesar Becerril de la Sierra a toda velocidad. Tiene 26 años y, desde 2018, ojo, participa en la carrera de Autos Locos junto a su hermano Carlos. Es tal su implicación que, cada septiembre, durante las fiestas en honor al Santo Cristo del Buen Consejo, sus propuestas jamás pasan desapercibidas. “Siempre nos ha gustado fabricar cosas, así que nos lanzamos al reto. Le hemos dedicado bastante tiempo”, cuenta. Este domingo, mientras Madrid ruge con Max Verstappen, Charles Leclerc, Fernando Alonso y Lewis Hamilton, entre otros, este pequeño pueblo de la sierra celebrará su propia Fórmula 1. Una versión sin grandes escuderías ni presupuestos millonarios que cumple 10 años gracias al empuje de sus vecinos: si bien aquí los monoplazas nacen del cartón, la madera y el plástico que reciclan, su parrilla de salida despierta la misma emoción.

Alberto y Carlos se lo toman en serio. Primero, eligen la temática. Y, sólo entonces, tras debatirla a conciencia, empiezan a darle forma sobre el chasis. “Siempre hemos dado preferencia a la estética porque, en este tipo de competición, al final, lo que más llama la atención es el diseño. Usamos materiales reciclados: desde cartones de leche hasta listones de madera”, explica. No es únicamente una cuestión de velocidad. Hay que conseguir que el coche funcione, pero también que quien lo vea no pueda apartar la mirada. Ellos lo han logrado edición tras edición, desde que sorprendieron al pueblo con su reinterpretación de Up, la película de Disney. “Impresionó tanto que mucha gente nos lo recuerda a día de hoy”, asegura. Aquella afición acabó, incluso, abriéndoles otro camino: “Empezamos a subir vídeos a YouTube bajo el nombre Blonde Projects. Y ahí seguimos”. Lo que comenzó como una ocurrencia para las verbenas terminó demostrando a los dos hermanos que eran capaces de construir algo desde cero.

Alberto tiene 26 años y participa en la carrera de Autos Locos junto a su hermano Carlos desde 2018. / EPE

Andrés también estaba allí cuando todo empezó. Antes de convertirse en concejal de Ocio del Ayuntamiento, formaba parte de una de las peñas que propuso organizar la primera carrera. La propuesta llegó al Consistorio en 2016 y salió adelante. “La recuerdo bastante bien. Fue un poco caótica y los coches no estaban tan trabajados como hoy, pero salió adelante”, explica. Después llegaron otras tres ediciones consecutivas hasta 2019, dos años de silencio por la pandemia y el regreso en 2022. Este domingo se celebra la novena. Andrés nunca creyó que llegaría tan lejos. “Al principio, pensé que sólo aguantaría un par de años. Sin embargo, ha ido conquistando cada vez a más gente. E, incluso, atrae a personas de otros municipios”.

Un Auto Loco no necesita demasiadas cosas, pero sí algunas imprescindibles. Históricamente, las bases han establecido que los vehículos sean artesanales y avancen exclusivamente gracias a la inercia y la gravedad. Nada de motores ni pedales. Deben tener, además, un mínimo de tres ruedas, dirección, frenos y las correspondientes protecciones para quienes se ponen al volante. Ahora bien, llegar primero no lo es todo. “No sólo puntuamos la velocidad, también la creatividad y la originalidad. La prioridad es que se cumplan las normas de seguridad. Somos muy estrictos en este sentido”, subraya Andrés. La salida volverá a estar este año en la calle Peña Lisa. Antes, para ir calentando la fiesta, tendrán lugar una charanga y un encierro. Y, a continuación, llegará el turno de estos coches imposibles que cada año transforman el pueblo en un circuito.

De 'Cars' a 'Bob Esponja'

Gema sabe bien que no basta con construir algo bonito. Tiene 42 años y corre desde 2018 junto a su marido, Fran, y sus hijos, Lucía y Ares. Fueron la primera familia entera en hacerlo y, lejos de acomodarse, preparan cada edición con la misma ebullición. “Todos tenemos ganas de ver los nuevos modelos y ver cómo se han superado los demás. A los niños les encanta porque los prueban y se hacen fotos con ellos. Cada coche es más bonito que el anterior”, relata. Entre los suyos, se queda con dos: uno inspirado en Cars y otro en Cenicienta. La competencia estética se ha convertido, de hecho, en una carrera dentro de la carrera. A lo largo de los años han rodado el jeep de Jurassic Park, el carro de Rompe Ralph, la furgoneta de los Cazafantasmas. El año pasado, el primer premio se lo llevó una barca inspirada en Bob Esponja.

Gema corre desde 2018 junto a su marido, Fran, y sus hijos, Lucía y Ares. / EPE

“La estructura tiene que ser lo más sólida posible porque nos montamos los cuatro en el coche. De los frenos se encarga Fran, que es un manitas. Luego, entre todos, vamos proponiendo ideas para decidir el tema. Y, una vez lo tenemos, utilizamos botes de patatas, periódicos, cajas de pizzas… El proceso es laborioso, por eso invertimos todo agosto para hacerlo”, añade Gema. Hay, sin embargo, una norma que la familia coloca por encima de cualquier premio. Hace dos años sufrieron un accidente. No pasó nada grave, pero bastó para recordarles que la diversión tiene también sus límites. “Lo más importante es ir con cuidado siempre”. Quizá, por ello, siguen volviendo: no tanto por cruzar antes la meta como por construir juntos durante semanas algo que, llegado el día, compartirán con todo el pueblo.

¿Rivales? Para nada

Héctor prefiere no contar demasiado. Quiere que el resultado sea sorpresa. Tiene 40 años y compite con su peña desde 2022. Aunque, esta vez, sea él quien conduce, detrás de cada monoplaza hay muchas manos. “Me gustan los coches y todo lo que tiene que ver con la competición. Esta actividad es una gran oportunidad para movilizar a los vecinos. Nos implicamos para animar a las nuevas generaciones”, apunta. Entre sus diseños más curiosos se encuentran el ataúd de la reina Isabel II de Inglaterra y el taxi en el que Carles Puigdemont huyó de España. Por el momento, no quiere desvelar nada del de este año. Sólo que han empleado la baca de un camión y las ruedas de un Ford Fiesta para crearlo. “La temática aún es secreta”, advierte. El misterio forma también parte de la competición: nadie quiere descubrir demasiado pronto qué sorpresa ha preparado para la bajada.

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Héctor tiene 40 años y compite con su peña desde 2022. / EPE

Hay rivalidad, claro. La suficiente para mirar de reojo el bólido de al lado y pasar semanas pensando cómo sorprender a los demás: “Siempre nos picamos con hacer el coche más rápido de cada edición”. Pero poco más. Cuando termina la carrera vuelven a ser los mismos de siempre: vecinos y amigos que se han prestado herramientas e intercambiado consejos. “Lo mejor de esta fiesta es el ambiente. Nos gusta estar todos juntos, echarnos unas risas”. El domingo, cuando termine el encierro, volverán a colocarse en lo alto de Peña Lisa. Unos llegarán más rápido. Otros, quizá, ni siquiera lleguen enteros. Dará igual. Al fin y al cabo, en la Fórmula 1 de Becerril no siempre gana el que llega antes, sino el que consigue que, durante unos segundos, nadie mire hacia otro lado.