Fuenlabrada arranca sus fiestas patronales con M-Clan, El Drogas, Hoke y Los Chunguitos

Las Fiestas de Fuenlabrada 2026 entran de lleno este viernes, 11 de septiembre, en sus jornadas centrales con música, actividades familiares, atracciones, gastronomía y algunos de los actos más esperados de las celebraciones patronales.

El Parque Ferial y el Distrito Centro concentrarán buena parte de una programación que durante los próximos días llevará a la ciudad conciertos de rock, rap y rumba, orquestas, actividades infantiles, la tradicional Feria de Día y el multitudinario desfile de peñas.

Uno de los momentos centrales llegará el domingo con el pregón de las fiestas, el desfile de peñas y los fuegos artificiales, que podrán contemplarse desde numerosos puntos de Fuenlabrada.

El pregón de Fuenlabrada será el domingo 13 de septiembre

El pregón de las Fiestas Patronales de Fuenlabrada se celebrará el domingo 13 de septiembre a las 21:00 horas en la plaza de España, junto al antiguo Ayuntamiento.

La pregonera de este año será Esmeralda Manzanas, fuenlabreña y primera bailarina de la Compañía Antonio Gades, elegida para protagonizar uno de los actos institucionales más importantes de las fiestas.

Tras el pregón, la celebración continuará en la plaza de España con el baile amenizado por la Orquesta Estrella Central.

Desfile de peñas: recorrido y horario

Horas antes del pregón, las calles volverán a llenarse de color con el tradicional desfile de peñas de Fuenlabrada.

La comitiva partirá el domingo a las 17:30 horas desde la calle Francia y recorrerá la avenida de las Naciones y las calles Grecia, Luis Sauquillo y La Arena, además de la plaza de los Cuatro Caños, antes de finalizar en la calle Ferial.

El desfile es uno de los acontecimientos que cada año congregan a mayor número de vecinos durante las fiestas patronales.

Fuegos artificiales desde La Pollina

La jornada del domingo terminará con otro de los grandes clásicos de las fiestas: los fuegos artificiales de Fuenlabrada.

El espectáculo pirotécnico comenzará a las 23:59 horas desde La Pollina y, según informa el Ayuntamiento, podrá contemplarse desde distintos puntos de la ciudad.

M-Clan, El Drogas y A Tiro abren los conciertos

La música será una de las grandes protagonistas del programa de las Fiestas de Fuenlabrada 2026. Este viernes, el escenario del recinto Joaquín Sabina acogerá desde las 20:30 horas una noche dedicada al rock con M-Clan, El Drogas y la banda fuenlabreña A Tiro.

La programación festiva del viernes comenzará antes, a las 19:00 horas, con la tradicional chocolatada dirigida a las personas mayores y diferentes propuestas de baile y ocio.

Los Delinqüentes regresan a los escenarios de Fuenlabrada

El sábado 12 de septiembre llegará otro de los conciertos más esperados. Los Delinqüentes actuarán en el recinto Joaquín Sabina acompañados por Sanguijuelas del Guadiana, Cervatana y De Lito.

El concierto comenzará a las 20:00 horas y será la única actuación de pago incluida en la programación de estas fiestas. Los vecinos empadronados en Fuenlabrada pueden adquirir entradas con un descuento del 50%.

Ese mismo sábado, la música continuará en la plaza de la Convivencia, donde actuarán Malamanera y la Orquesta El Legado a partir de las 21:00 horas.

Hoke y Los Chunguitos, protagonistas del domingo

El domingo 13 será el turno de los sonidos urbanos.

El rapero valenciano Hoke encabezará desde las 20:30 horas el concierto del recinto Joaquín Sabina junto a Juicy Bae, Hofe y el grupo fuenlabreño Zona Criminal.

La oferta musical se ampliará en la plaza de la Convivencia con el regreso de Los Chunguitos, que actuarán a las 22:00 horas con su popular repertorio de rumba flamenca.

Después del concierto llegará el baile con la Orquesta Vermut Mamut.

Fiesta Joven Hit FM y homenaje a Marea y Extremoduro

La música continuará el lunes 14 de septiembre en los dos principales escenarios del Parque Ferial.

El recinto Joaquín Sabina acogerá desde las 20:00 horas la Fiesta Joven Hit FM, con varios de los DJs de la emisora.

Por su parte, la plaza de la Convivencia ofrecerá desde las 21:00 horas un concierto homenaje a Marea y Extremoduro protagonizado por las bandas tributo La Patera y Pedrá.

Además, la plaza de España contará todas las noches con sesiones de baile y actuaciones de diferentes orquestas.

Feria de Día: actividades infantiles, charangas y gastronomía

El centro de Fuenlabrada también será escenario de buena parte de las fiestas gracias a la Feria de Día, que comenzará cada jornada a partir de las 13:00 horas entre la plaza de España y la plaza del Tesillo.

Durante el sábado y el domingo habrá charangas, castillos hinchables, juegos, talleres infantiles, títeres y conciertos, convirtiendo el centro de la ciudad en uno de los principales espacios para disfrutar de las fiestas en familia.

La gastronomía también tendrá su protagonismo.

El domingo, a las 13:00 horas, la Asociación Cultural y Gastronómica Morcón preparará en Los Arcos una degustación de migas con morcón, una de las propuestas culinarias tradicionales vinculadas a las fiestas patronales de Fuenlabrada.

Dos horas diarias de feria sin ruido ni luces

Las fiestas volverán a contar con medidas destinadas a facilitar la participación de menores con hipersensibilidad sensorial.

Todos los días, entre las 17:30 y las 19:30 horas, las atracciones infantiles del Parque Ferial funcionarán sin música, ruidos ni luces.

Además, el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha distribuido 500 cascos antirruido destinados a niños y niñas con TEA, TDAH o sensibilidad auditiva acreditada.

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A estas medidas se suma el Espacio de Calma REGULATea+, disponible los días 10, 11 y 12 de septiembre entre las 18:00 y las 21:00 horas.