El Debate sobre el Estado de la Región, en directo: Ayuso presenta nuevas medidas para Madrid

La Asamblea de Madrid celebra este jueves y viernes el Debate del Estado de la Región, en el que la presidenta Isabel Díaz Ayuso realizarará algunos anuncios de cara a los últimos meses de legislatura y se enfrentará a la oposición tras la polémica compra del ático de Chamberí.

Siga en directo todo lo que ocurra en el Debate del Estado de la Región:

Madrid sumará más de 3.000 viviendas de alquiler asequible con una ampliación del Plan Vive Solución Joven y otras actuaciones Más de 3.000 nuevas viviendas de alquiler asequible. Ese es el número que anunciará hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre la catarata de medidas que prevé anticipar durante la primera de las dos jornadas del Debate del Estado de la Región. Con ello se espera llegar a unas 70.000 viviendas promovidas con algún tipo de protección en la región a lo largo de la legislatura. [Lea aquí toda la información del anuncio]

La Comunidad de Madrid creará un centro base virtual para agilizar la valoración de las situaciones de discapacidad Según datos de la propia Comunidad de Madrid, el tiempo de espera medio entre que una persona solicita el reconocimiento de algún grado de discapacidad y la resolución del procedimiento es de 330 días, prácticamente 11 meses. Para tratar de acortar ese tiempo, el Gobierno regional se dispone a crear un centro base virtual de valoración de situaciones de discapacidad que se sume a la red de centros presenciales ya existente. Así prevé anunciarlo hoy Ayuso durante su intervención en el Debate del Estado de la Región. [Lea aquí más información]

Ampliación del Metro y apertura 24 horas de la línea 6 durante los fines de semana Entre las medidas que anunciará, en materia de transporte, habrá una ampliación de hasta 32 kilómetros de la red de Metro y la apertura durante 24 horas los fines de semana de la línea 6 (L6) cuando comiencen a circular por ella los trenes sin conductor.

Ayudas para la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios Desde el equipo de Ayuso, ya se ha adelantado que anunciará un importante paquete de medidas para avanzar en la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los devastadores incendios de este verano, entre ellas la realización del estudio para definir la alternativa técnica más viable para prolongar el desdoblamiento de la M-501, la conocida como Carretera de los Pantanos, desde Navas del Rey hasta el límite con la provincia de Ávila.

Primera jornada: anuncios de Ayuso sin límite de tiempo La primera jornada de este Debate sobre el Estado de la Región arrancará este jueves a partir de las 12:00 horas. Será el turno de la presidenta madrileña, que tomará la palabra sin límite de tiempo y sin contestación de la oposición hasta el viernes, por lo que podrá hacer los anuncios y dar las explicaciones que considere.