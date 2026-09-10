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El Debate sobre el Estado de la Región, en directo: Ayuso presenta nuevas medidas para Madrid

La presidenta madrileña se enfrenta a la oposición en la Asamblea de Madrid tras la polémica por la compra del ático

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la Asamblea de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la Asamblea de Madrid. / Europa Press/ Diego Radamés

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Víctor Rodríguez

Víctor Rodríguez

Madrid

La Asamblea de Madrid celebra este jueves y viernes el Debate del Estado de la Región, en el que la presidenta Isabel Díaz Ayuso realizarará algunos anuncios de cara a los últimos meses de legislatura y se enfrentará a la oposición tras la polémica compra del ático de Chamberí.

Siga en directo todo lo que ocurra en el Debate del Estado de la Región:

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