Madrid afronta una jornada complicada de tráfico este jueves: dos manifestaciones provocarán cortes y retenciones durante horas

Circular hoy por el centro de Madrid puede ser más complicado de lo habitual. El Ayuntamiento ha advertido de incidencias y posibles cortes de tráfico por dos manifestaciones que afectarán a varias de las principales arterias de la capital.

Las principales afecciones se concentrarán en uno de los grandes ejes viarios de Madrid: el formado por los paseos del Prado, Recoletos y Castellana. El Ayuntamiento ha activado un dispositivo especial ante la previsión de incidencias y posibles cortes de tráfico que podrían afectar a miles de desplazamientos durante la mañana y también en la franja de tarde.

Cortes de tráfico desde las 11:00 en Prado, Recoletos y Castellana

La primera manifestación es la que puede provocar afecciones durante más tiempo. Según la previsión municipal, entre las 11:00 y las 15:00 horas pueden registrarse incidencias y/o cortes de circulación en cuatro vías principales:

Paseo de la Infanta Isabel.

Paseo del Prado.

Paseo de Recoletos.

Paseo de la Castellana.

Se trata de uno de los principales ejes de movilidad norte-sur del centro de Madrid, por lo que las restricciones también pueden traducirse en retenciones y desvíos en las calles próximas a medida que avance la manifestación.

El horario, en cualquier caso, es aproximado. El Ayuntamiento habla expresamente de "incidencias y/o cortes", por lo que esto no implica que todas las vías permanezcan cerradas de manera continua entre las 11:00 y las 15:00.

Por este motivo, quienes tengan previsto atravesar el centro de Madrid durante esas horas deberían contar con posibles cambios en sus desplazamientos y consultar el estado del tráfico antes de iniciar el recorrido.

Las incidencias coinciden con unos días especialmente intensos para la movilidad de la capital, en los que también se están produciendo cortes de tráfico en Valdebebas relacionados con el Gran Premio de Fórmula 1.

Segunda manifestación: cortes en el Paseo del Prado desde las 19.45

Las afecciones al tráfico regresarán por la tarde. El segundo dispositivo está previsto entre las 19.45 y las 21.00 horas y se concentrará en varias calles del entorno del Paseo del Prado y el Congreso de los Diputados.

En concreto, el Ayuntamiento anticipa posibles incidencias en el Paseo del Prado, la plaza de Cánovas del Castillo y la Carrera de San Jerónimo. Los conductores que necesiten circular por esta zona durante esa franja deberán tener en cuenta la posibilidad de encontrar cortes puntuales, restricciones de paso o desvíos de tráfico.

Al igual que en la manifestación de la mañana, las horas facilitadas son orientativas y la duración real de las afecciones puede variar en función del desarrollo de la marcha y del dispositivo establecido.

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El Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público

Ante las posibles restricciones, el Ayuntamiento de Madrid recomienda utilizar el transporte público y evitar el vehículo privado siempre que sea posible en las zonas afectadas. También es aconsejable comprobar la situación del tráfico justo antes de salir, especialmente en una semana marcada por otros cambios importantes en la movilidad de Madrid y después de la reciente reapertura del túnel de la M-30 tras las obras relacionadas con el soterramiento de la A-5.