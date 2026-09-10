Madrid se prepara para cinco días de cortes de tráfico por la Fórmula 1: estas son las fechas y calles afectadas

Madrid afronta uno de esos fines de semana en los que moverse por determinadas zonas de la capital exigirá algo más de planificación. La llegada de la Fórmula 1 a Madring traerá consigo miles de desplazamientos y un amplio dispositivo de movilidad destinado a ordenar los accesos al circuito y evitar que la elevada afluencia colapse los barrios próximos.

Aunque la actividad deportiva se concentrará entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, las consecuencias para el tráfico empezarán antes y terminarán después. Los primeros cortes están previstos desde el 10 de septiembre y algunas restricciones se mantendrán hasta el lunes 14, debido al montaje y desmontaje de las instalaciones temporales del Gran Premio.

El área de IFEMA, Valdebebas y Hortaleza será la más afectada. Habrá calles completamente cerradas, modificaciones del sentido de circulación, prohibiciones de aparcamiento y zonas a las que únicamente podrán acceder determinados vehículos.

Este es el día en el que empezarán los cortes de tráfico por la Fórmula 1 en Madrid

El dispositivo especial estará activo entre el 10 y el 14 de septiembre, aunque las medidas más importantes coincidirán con los tres días centrales del Gran Premio, del 11 al 13 de septiembre.

Durante esas jornadas se establecerán dos grandes coronas de movilidad alrededor de Madring: una exterior, en la que se vigilará y regulará el tráfico, y otra interior, mucho más restrictiva, con el acceso controlado. El objetivo es evitar que los vehículos que no tengan como destino el circuito o las zonas próximas atraviesen el entorno y provoquen retenciones.

Estas son las calles que estarán cortadas

Una de las vías más afectadas será Ribera del Sena. Se cortará la circulación desde la glorieta de Luxemburgo hasta la glorieta de Edimburgo y, posteriormente, desde este punto hasta la M-40.

También habrá restricciones importantes en Vía de Dublín. Los cortes afectarán al tramo comprendido entre la glorieta de Edimburgo y la calle Ariadna y continuarán desde las inmediaciones de esta última hasta la glorieta de Sintra.

Otra de las vías incluidas en el dispositivo será Francisco Umbral, donde las restricciones comenzarán desde Vía de Dublín y se prolongarán más allá de la glorieta de Pascual Bravo. En otro de sus tramos se cerrará además la calzada en sentido norte antes de alcanzar la glorieta de Isidro González Velázquez.

También estarán afectadas las glorietas de Vía de Dublín, Francisco Umbral y Pascual Bravo, además del acceso desde Camino Alto de Hortaleza.

Las restricciones alcanzarán igualmente la glorieta de Manuel Muñoz Monasterio, especialmente en sentido ascendente hacia Isidro González Velázquez.

Alejandro de la Sota cambia su circulación

Los conductores deberán prestar especial atención a Alejandro de la Sota, donde se aplicará una modificación importante a partir del 11 de septiembre. Una de sus calzadas quedará cerrada y la vía que normalmente funciona en sentido norte pasará temporalmente a admitir circulación en los dos sentidos.

Se trata de uno de los cambios que pueden generar mayor confusión entre los conductores habituales de la zona, por lo que será especialmente importante respetar la señalización provisional y las indicaciones de los agentes.

Dos grandes zonas de control alrededor de Madring

Durante los días del Gran Premio, del 11 al 13 de septiembre, el dispositivo de movilidad será todavía más amplio y se dividirá en dos grandes perímetros: la corona exterior y la corona interior.

Corona exterior

La zona exterior contará principalmente con controles, vigilancia y regulación del tráfico. Entre los principales puntos afectados se encuentran la avenida de Logroño, M-11, M-12, M-40, R-2, avenida de las Fuerzas Armadas, Manuel Fraga Iribarne y Francisco Javier Sáenz de Oiza.

En principio, esta corona no implicará una prohibición general para circular. Sin embargo, la Policía podrá realizar desvíos de vehículos cuando se produzcan episodios de congestión o cuando sea necesario adoptar medidas adicionales por motivos de seguridad.

Corona interior

La situación será muy diferente dentro del perímetro interior, que funcionará como una zona de acceso controlado. El público general no podrá acceder libremente en coche sin autorización y tampoco estará permitido utilizar estas calles simplemente para atravesar la zona y continuar hacia otro destino. El acceso de taxis y VTC, repartidores y trabajadores también estará sujeto a condiciones específicas durante el dispositivo.

Restricciones especiales en el barrio de Las Cárcavas

El operativo pretende impedir que los asistentes al Gran Premio utilicen las calles residenciales como aparcamiento alternativo ante las restricciones existentes alrededor del circuito. Los residentes podrán acceder con sus vehículos mediante acreditaciones.

También se mantendrá el acceso para transporte público, vehículos de emergencia y servicios de asistencia domiciliaria. De esta manera, se intenta mantener la movilidad cotidiana de los vecinos al mismo tiempo que se evita la llegada masiva de vehículos relacionados con el evento.

Controles y prohibición de aparcar junto a IFEMA

Las restricciones afectarán igualmente a las zonas de hoteles, oficinas, restaurantes y comercios próximas a IFEMA. En el área comprendida entre Ribera del Sena, Vía de Dublín, avenida del Partenón y la glorieta de S.A.R. Don Juan de Borbón y Battenberg se dará prioridad a los peatones.

Además, estará prohibido estacionar en la vía pública dentro de este perímetro. Por tanto, quienes tengan previsto acudir a algún establecimiento, hotel u oficina del entorno deberán tener en cuenta que poder acceder a la zona no implica necesariamente poder aparcar en ella.

¿Qué ocurrirá en la zona de la M-40?

El área próxima a la M-40 tendrá un funcionamiento algo diferente: no estará sometida inicialmente a una restricción general de acceso, pero tampoco estará permitido estacionar, ya que parte del espacio disponible quedará reservado para autocares vinculados a la movilidad del evento.

La línea 104 de la EMT podrá mantener sus paradas, sin embargo, el dispositivo contempla la posibilidad de aplicar medidas adicionales si se producen momentos de elevada afluencia.

Posibles cortes en la M-40, M-11 y M-12

Además de las restricciones programadas, los conductores deben contar con que el dispositivo podrá variar en función de cómo evolucione el tráfico durante el Gran Premio. En momentos de fuerte congestión podrán realizarse cortes preventivos en incorporaciones de la M-40, M-11 y M-12, además de en otros accesos próximos a Madring.

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La Policía Municipal podrá ampliar también las restricciones a calles cercanas si la situación de la circulación o las necesidades de seguridad así lo requieren.