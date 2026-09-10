Construir redes de apoyo comunitarias, una tarea clave para la prevención del suicidio en Madrid: "Debemos ser especialmente sensibles como sociedad"

Hablar de suicidio sigue siendo difícil. El estigma, el rechazo y el silencio que todavía rodean a la conducta autolesiva pueden convertirse en una barrera para quienes atraviesan una situación de sufrimiento. La Comunidad de Madrid presenta una tasa de 5,4 suicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja de España, con una media de 7,7 casos. En concreto, el Hospital Clínico San Carlos ha atendido a 280 personas desde la puesta en marcha de su Unidad de Intervención en Suicidio, en 2024. Se trata de un dispositivo que ofrece tratamiento intensivo en régimen ambulatorio al que los pacientes llegan derivados desde los servicios de Urgencias. La Unidad forma parte del Plan de Prevención del Suicidio 2022-2026 de la Comunidad de Madrid, que contempla 21 equipos específicos en los hospitales públicos de la región. Que uno mismo pueda reconocer lo que le está ocurriendo, pueda pedir ayuda y que su entorno sepa identificar señales de alarma son algunos de los objetivos de las campañas preventivas a día de hoy.

“Nuestro objetivo es llegar a un dato lo más próximo a cero posible. Madrid está bastante por debajo de la media estatal y, si comparamos los datos con los de 2023, la capital habría bajado un 11% los suicidios consumados. Esto nos alienta para seguir trabajando para reducir esa cifra”, señala Juan Antequera, psicólogo clinínico del Servicio Madrileño de Salud y miembro del grupo de trabajo de prevención del suicidio. El Programa de Riesgos Suicidas, que nació en el Hospital Universitario 12 de Octubre, se ha extendido a 21 centros hospitalarios de la Comunidad, donde los pacientes llegan a través de las Urgencias en caso de no haber recibido atención psiquiátrica previa. “Primero son valorados por los especialistas de enfermería de salud mental y, después, se les deriva tanto a psicología como a psiquiatría clínica para hacer una intervención intensiva con sesiones semanales durante los próximos tres o cuatro meses, hasta que vemos que el riesgo ha disminuido”, añade.

En la región, la tasa de suicidio se sitúa en el 5,4 por cada 100.000 habitantes. / Jesus Hellin 2022 / Europa Press

Este jueves, 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y los especialistas ponen el foco en la prevención: “Es, básicamente, la mejor intervención. Es importante promocionar las redes de apoyo comunitarias. El Ayuntamiento y la Comunidad deben generar recursos que faciliten estas redes: grupos de encuentro en bibliotecas o polideportivos, espacios amables que permitan que las personas puedan juntarse y charlar, promoviendo así que nos vayamos protegiendo como sociedad. No es nada revolucionario”. En las unidades hospitalarias, una vez finalizadas las sesiones intensivas pautadas, se evalúa si continúa habiendo riesgo o no: “Hay quienes no tienen que seguir trabajando algunos aspectos y les damos el alta. En otros casos, detrás de un intento de suicidio hay un trastorno depresivo o de ansiedad grave y les derivamos a los centros de salud mental correspondientes para que continúen el tratamiento”. Los perfiles de estos pacientes, dice, nada tienen que ver entre sí cuando se clasifican por barrios.

Aislamiento social

“No es lo mismo la zona de Retiro que la de Villaverde. En mi caso, que me encargo de la parte sur, suelo encontrar más mujeres que hombres. Parece que ellas hacen muchos más intentos de suicidio, pero son ellos quienes más llegan a consumarlos. Recibimos muchas mujeres en situaciones muy vulnerables. Algunas no tienen una vivienda estable, sus condiciones de vida son poco saludables y apenas tienen apoyo social. Esto es algo común en personas migrantes. Y, al final, todo ello es un caldo de cultivo importante para pensar en quitarse la vida”, lamenta. Antequera, además, sostiene que, pese a que los datos de suicidio consumado hablan de un hombre de 85 años como perfil más común, las personas jóvenes protagonizan la mayoría de intentos: “Están creciendo y se están estudiando las posibles causas. Se habla de la pandemia, del aislamiento social y de las dificultades para el manejo de la presión. Sustituyen el apoyo humano por las redes sociales, en las que estamos expuestos a críticas las 24 horas del día. Esto hace que puedan desbordarse emocionalmente y tener poca resistencia a la frustración”.

El Programa de Riesgos Suicidas, que nació en el Hospital Universitario 12 de Octubre, se ha extendido a 21 centros hospitalarios de la Comunidad. / Europa Press

En términos de prevención, el especialista recomienda prestar atención a algunas señales que, a simple vista, pueden pasar desapercibidas. “Las personas suelen haber comunicado su deseo de quitarse la vida, dicen no poder más, hacen referencia al momento en el que ya no estén o comienzan a hacer ciertos preparativos… Debemos ser especialmente sensibles como sociedad a este tipo de mensajes. No quitarles importancia y plantear una escucha social si alguien nos dice que está totalmente desesperanzado. Así mismo, tenemos que hacer uso de los recursos que tenemos a nuestra disposición, como el teléfono 024 o las urgencias hospitalarias”, suma. Dar por hecho que todas las personas que se suicidan o que lo intentan padecen un trastorno mental, dice, es un mito. “Es cierto que en muchos casos es así, pero tenemos personas que pasan por momentos críticos y los superan, consiguen movilizar sus recursos. El reto, como sociedad, está en proteger a estas personas para que no lleguen a estos escenarios”, concluye.

Erradicar el estigma

Este martes, durante el acto de conmemoración del Día Mundial de su prevención, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, aseguró que es “imprescindible” que cale el mensaje para que las personas con intenciones autolíticas sepan que no están solos. “Siempre pueden pedir ayuda a la Administración, que cuenta con unos equipos multiprofesionales preparados para intervenir cuando piensen que no hay otra salida”, dijo. El estigma que arrastra todo esto a día de hoy se combate no sólo hablando más, sino aprendiendo a hacerlo mejor. “Necesitamos dejar de asociar el suicidio con la debilidad, la locura o la culpabilidad y evitar construir nuevos mitos desde el ámbito profesional, como que podemos predecir quién va a suicidarse, que basta con identificar factores de riesgo para evitarlo o que el suicidio puede explicarse únicamente desde la enfermedad mental. Estamos ante un fenómeno complejo, multicausal y profundamente humano que no admite explicaciones simples”, sostiene Miguel Guerrero, coordinador del grupo de trabajo de prevención, intervención y postvención de la conducta autolesiva de la Sociedad Española de Psicología Clínica.

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Guerrero pone el foco en una conversación social más madura basada en el conocimiento y en el respeto hacia quienes sufren y hacia quienes han perdido un familiar por suicidio. En ella, las medidas ambientales tienen un papel importante: “Modificar determinadas condiciones de acceso a lugares o medios asociados a una elevada concentración de suicidios puede reducir oportunidades para una conducta impulsiva y, en determinados contextos, prevenir muertes. Es crucial identificar estos puntos y estudiar qué medidas concretas pueden aplicarse. Nos revelan patrones territoriales, concentraciones de riesgo y permiten orientar intervenciones preventivas específicas”. La tendencia a la individualización un fenómeno con dimensiones relacionales y sociales es, en su opinión, uno de los principales errores. “No podemos pedir a una persona que sea resiliente mientras mantenemos intactas las condiciones que pueden estar contribuyendo a su sufrimiento. Necesitamos, por tanto, pasar de una cultura de la reacción a una cultura de la prevención”, zanja.