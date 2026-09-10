El Club Conecta presenta en Madrid ‘Sabor Toledo 2026’ junto a la Diputación de Toledo y su embajador, el chef Sergio Fernández

El Club Conecta ha presentado este jueves en Madrid, junto a la Diputación Provincial de Toledo, ‘Sabor Toledo 2026’, el festival de turismo gastronómico con el que la provincia quiere poner en valor sus productos, restauración y oferta turística. El encuentro ha contado con la participación del vicepresidente de la institución provincial, Joaquín Romera, y del chef Sergio Fernández Guerrero, embajador de la iniciativa.

La cita ha reunido a una treintena de periodistas de medios nacionales y directores de comunicación, que han conocido de primera mano el proyecto y han asistido a un showcooking de Fernández como anticipo del festival, que se celebrará en Toledo a finales de septiembre.

La presidenta del Club Conecta, Esther Esteban, ha sido la encargada de abrir el encuentro y presentar una asociación que reúne ya a más de un centenar de miembros vinculados a Castilla-La Mancha. Esteban ha destacado precisamente su carácter plural, en el que conviven profesionales de medios y de empresas: “Aquí todos somos periodistas”, ha resumido, antes de reivindicar la vocación del Club de servir de altavoz en Madrid a iniciativas que ponen en valor la región.

"Unir turismo y gastronomía"

A continuación, Joaquín Romera ha detallado las claves de Sabor Toledo 2026 y la apuesta de la Diputación por unir gastronomía y turismo, apoyar directamente a productores y hosteleros y reforzar la identidad de los productos de la provincia.

“Sabor Toledo nace de algo que todos hacemos cuando salimos a hacer turismo: pensar dónde comemos, qué compramos y dónde dormimos. Queremos unir turismo y gastronomía y poner en valor los grandes productos que tenemos en la provincia”, ha explicado Romera.

Presentación de ‘Sabor Toledo 2026’. / .

El vicepresidente ha defendido además una política turística “activa”, capaz de unir en un mismo proyecto a quienes producen, transforman, comercializan y sirven esos alimentos. Una apuesta en la que, según ha destacado, la proximidad a Madrid juega un papel fundamental: Toledo se encuentra a apenas 28 minutos en tren de la capital, un mercado de millones de potenciales visitantes.

El encargado de trasladar esa filosofía a los fogones ha sido Sergio Fernández Guerrero, que ha elaborado ante los asistentes un menú inspirado en algunos de los sabores y productos más representativos de Toledo.

“Como cocinero es imprescindible conocer los productos de Toledo, más allá de algunos con mayor proyección internacional, como el mazapán. La provincia tiene productos básicos en una cocina de calidad, como carnes, aceites, vinos o azafrán”, ha afirmado el chef y embajador de Sabor Toledo 2026.

Un festival para descubrir la provincia a través de sus sabores

Sabor Toledo 2026 se celebrará del 24 al 27 de septiembre en el recientemente renovado Parque de La Vega, en Toledo. Impulsado por la Diputación Provincial y la Federación Empresarial Toledana (FEDETO), con el apoyo de la Cámara de Comercio de Toledo y la Asociación de Hostelería, reunirá a más de 60 productores locales, cocineros y hosteleros en más de un centenar de casetas.

Presentación de ‘Sabor Toledo 2026’. / .

Durante cuatro días estarán representadas las distintas comarcas de la provincia —Toledo y sus Montes, La Mancha Toledana, Tierras de Talavera y La Sagra-Torrijos— con una programación que combinará gastronomía y ocio. Habrá catas, talleres, actividades culturales y 16 showcookings protagonizados por cocineros, restaurantes, bodegas, almazaras y productores de la tierra.

La organización estima que el festival atraerá a entre 25.000 y 30.000 personas y prevé servir alrededor de 5.000 tapas diarias a precios asequibles. Para facilitar el acceso al recinto, se habilitará además una línea gratuita de autobuses que conectará los principales aparcamientos de la ciudad con el Parque de La Vega.

La Diputación estrenará además en los próximos días dos autobuses convertidos en oficinas de turismo itinerantes, concebidos como espacios multidisciplinares para la promoción turística, cultural y deportiva de la provincia. Estos vehículos recorrerán distintos puntos del territorio y servirán también como escenario móvil para realizar presentaciones y acciones de promoción de Sabor Toledo.

La iniciativa tendrá también una importante vertiente didáctica. Más de 2.000 niños participarán durante dos mañanas en talleres destinados a que aprendan a reconocer y valorar los productos de su tierra, desde el queso manchego o las distintas variedades de aceite hasta el azafrán y el mazapán.

Sabor Toledo nace, además, con vocación de continuidad. La gran cita tendrá carácter bienal y alternará su celebración entre Toledo y Talavera de la Reina. A lo largo del año se organizarán también pequeños ‘Sabor Toledo’ de una jornada en las distintas comarcas de la provincia, con el objetivo de mantener viva la iniciativa y llevar la promoción gastronómica directamente al territorio.

Toledo, contado desde la mesa

El menú preparado por Sergio Fernández ha permitido trasladar a Madrid una muestra de esa diversidad gastronómica. La degustación ha comenzado con un aperitivo de aceite, polen y pistachos con sal, acompañado de una selección de quesos y embutidos de la tierra. La propuesta ha contado también con cerveza de La Sagra.

Como entrante, el chef ha elaborado una crema de almendras, arenque y uvas frescas, mientras que el plato principal ha combinado un dúo de costilla de ternera y lomo de corzo con jugo de carne azafranado, boniato y lima.

La degustación ha terminado con “el mejor flan del mundo” acompañado de helado de caramelo salado, cerrando una propuesta en la que el producto toledano ha sido el hilo conductor.

La experiencia se ha completado con un maridaje de Bogarve 1915, bodega familiar de Madridejos con más de un siglo de trayectoria. Su CEO, Carmen García de la Cruz, también ha asistido al encuentro.

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Bogarve 1915 fue además una de las bodegas seleccionadas para elaborar y suministrar el vino de consagración utilizado durante los actos litúrgicos de la visita del papa León XIV a España el pasado mes de junio, un reconocimiento que ha contribuido a proyectar fuera de la provincia la tradición vitivinícola toledana.