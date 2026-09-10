Cinco exconsejeros de Gallardón niegan conocer irregularidades en la operación de Canal de Isabel II

Cinco exconsejeros de la Comunidad de Madrid que formaron parte del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón han asegurado este jueves que desconocían si los acusados en el caso Lezo realizaron actuaciones irregulares con Canal de Isabel II.

Los antiguos responsables regionales han comparecido como testigos ante la Audiencia Nacional, donde se juzga a 19 personas por una serie de operaciones internacionales de la empresa pública madrileña, entre ellas la adquisición de la compañía colombiana Interamericana de Aguas y Servicios (INASSA).

Entre los procesados figuran los exconsejeros Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, que en 2001 formaban parte del Consejo de Administración de Canal de Isabel II. Calvo ocupaba entonces la presidencia de la entidad.

La Fiscalía cuestiona la compra de INASSA

Según las conclusiones provisionales del Ministerio Público, la Comunidad de Madrid autorizó en noviembre de 2001 que Canal de Isabel II adquiriera el 75% de INASSA por 73 millones de dólares dentro de su plan de expansión internacional.

La Fiscalía sostiene que la operación se ejecutó finalmente de una forma distinta a la aprobada: en lugar de adquirir directamente esa participación, la empresa pública compró la sociedad panameña Aguas de América S.A. (SAA), que incluía entre sus activos el porcentaje de INASSA y el 51% de la dominicana WATCO.

El Ministerio Público considera que este cambio generó un sobreprecio de entre 19 y 29 millones de euros con cargo a fondos públicos y en beneficio de los vendedores.

Los antiguos consejeros dicen que desconocían los detalles

Los cinco testigos citados este jueves fueron María Paz González García (Justicia y Administraciones Públicas), José Ignacio Echániz (Sanidad), Carlos Mayor Oreja (Educación), Alicia Moreno (Las Artes) y Pilar Martínez (Servicios Sociales).

Durante el interrogatorio, la Fiscalía preguntó si el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno permitía comprar sociedades distintas a la autorizada inicialmente. González García explicó que el Ejecutivo regional se limitó a autorizar la ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Canal de Isabel II.

"Nosotros lo que hacíamos era autorizar a que Canal de Isabel II ejecutase el acuerdo que habían adoptado en su Consejo de Administración", declaró. Echániz afirmó que desconocía los detalles de la adquisición, mientras que Mayor Oreja señaló que no podía aportar más información.

La operación internacional de Canal de Isabel II centra el juicio

Mayor Oreja recordó que, antes de Pedro Calvo, había presidido Canal de Isabel II y que el plan de expansión internacional de la empresa había sido aprobado en abril de 2000 sin objeciones.

Alicia Moreno afirmó que no fue informada de los detalles de la compra ni de su desarrollo. La Fiscalía le preguntó si autorizó la adquisición de activos distintos a INASSA o la compra de una sociedad radicada en Panamá, algo que negó.

Pilar Martínez defendió que la autorización del Gobierno regional se refería al expediente que había sido informado favorablemente.

Colombia y Panamá, claves en la declaración

Durante el interrogatorio de la acusación ejercida por la Comunidad de Madrid, Martínez fue preguntada sobre si recordaba referencias a una empresa situada en Barranquilla (Colombia) o a otra ubicada en Panamá.

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"No recuerdo nada de Panamá y de lo que se hablaba era de una sociedad que estaba en Barranquilla", respondió la exconsejera.