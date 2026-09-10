La casa de Carlos Saura en Collado Mediano se convertirá en un museo dedicado a su legado cinematográfico

La casa de Carlos Saura en Collado Mediano pasará a formar parte del mapa cultural de la Comunidad de Madrid. La vivienda del cineasta, fallecido en 2023, se transformará en la Casa del Cine, un nuevo espacio concebido para conservar y divulgar su legado y acercar al público a los materiales con los que construyó una de las trayectorias fundamentales del cine español. El proyecto permitirá conocer de cerca el entorno de trabajo de Saura a través de su estudio, su biblioteca y su archivo personal. Cámaras, fotografías, dibujos y otros materiales empleados durante sus rodajes servirán para recorrer una obra que se extendió durante más de seis décadas y que transitó de la ficción al documental musical, con especial atención a la danza, el flamenco y las artes visuales.

La iniciativa ha sido anunciada este jueves por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la primera jornada del Debate del Estado de la Región. Además de su vertiente expositiva y patrimonial, la Casa del Cine tendrá una dimensión formativa: está previsto que organice talleres y actividades en colaboración con la familia del director, la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) y profesionales de la industria. El Ejecutivo madrileño pretende que el centro funcione también como punto de encuentro para nuevas generaciones de creadores y contribuya a llevar la actividad cultural más allá de la capital.

Carlos Saura, en la Cueva del Castillo (Cantabria). / EFE

Saura murió en febrero de 2023, a los 91 años, un día antes de recibir el Goya de Honor de la Academia de Cine. Autor de títulos como La caza, Peppermint Frappé, La prima Angélica, ¡Ay, Carmela! y Goya en Burdeos, desarrolló además una intensa actividad como fotógrafo y dibujante. La creación de la Casa del Cine forma parte de un paquete de medidas con el que la Comunidad quiere reforzar el peso del audiovisual en Madrid. El Gobierno regional ha anunciado también una red de municipios vinculados a los rodajes, coordinada con Film Madrid Region, que buscará facilitar a las productoras el trabajo fuera de la capital.

El plan contempla establecer procedimientos comunes entre los ayuntamientos adheridos y avanzar hacia una ventanilla única que simplifique permisos y trámites. La administración autonómica prevé trabajar en esta homogeneización junto a la Asociación de Localizadores de Madrid (ALOMAD). La medida se enmarca en la estrategia regional para el sector audiovisual, que en los últimos años ha incrementado su actividad. Madrid superó los 2.100 rodajes en 2025, un 10% más que el año anterior. Entre ellos hubo 112 largometrajes, 198 series de ficción, 286 cortometrajes, 612 producciones publicitarias y 241 videoclips.

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Aunque buena parte de la producción continúa concentrándose en Madrid capital, el Gobierno regional señala un aumento de las filmaciones en otros municipios y aspira a ampliar ese radio de acción mediante la nueva red. Según los datos difundidos por la Comunidad, el audiovisual aportó en 2025 más de 7.500 millones de euros al PIB regional. El sector reúne actualmente más de 3.500 empresas y cerca de 30.000 empleos directos, cifras que el Ejecutivo utiliza para situarlo entre sus industrias culturales estratégicas.