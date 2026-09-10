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PROTESTAS

Los bomberos forestales se concentrarán frente a la Asamblea el próximo 17 de septiembre

El comité de huelga de los Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid convoca una protesta para denunciar la falta de prevención y el abandono institucional que sufre el colectivo

Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid durante una concentración en Sol.

Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid durante una concentración en Sol. / EFE/ Marcos Villaoslada

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EFE

El comité de huelga de los Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid ha convocado una concentración el próximo 17 de septiembre frente a la Asamblea de Madrid, en coincidencia con la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, para rendir cuentas sobre el desarrollo del plan INFOMA 2026.

Los trabajadores, contratados como personal laboral y en huelga indefinida desde hace 1.218 días para exigir una mejora de sus condiciones laborales, han denunciado "la mala gestión de los incendios forestales, la falta de prevención y el abandono institucional" que sufre el colectivo.

Según el comité de huelga, el Ejecutivo autonómico realiza labores de prevención en menos del 1,5 % del territorio forestal de región, siendo Madrid la única autonomía que no contrata a sus bomberos forestales todo el año.

"Bajo mínimos"

El servicio opera "bajo mínimos" con solo 60 efectivos en activo, de las 124 plazas presupuestadas para la extinción de incendios como personal laboral, han indicado en una nota los trabajadores.

Efectivos del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid durante las labores de rescate del herido

Efectivos del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid durante las labores de rescate del herido / EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

Acusan a la Comunidad de Madrid de incumplir la Ley Básica 5/2024 al negarse a inscribir en los contratos la categoría profesional de bombero forestal para mantenerlos registrados como "conductores asalariados de taxis" o "mantenedores de edificios".

Los trabajadores exigen explicaciones ante la inseguridad de los trajes de protección EPI U1 por falta de trazabilidad en los lavados, el uso de equipos respiratorios caducados durante tres años y la ausencia de formación obligatoria en riesgos laborales, lo que ha motivado acciones legales ante la Inspección de Trabajo y la jurisdicción social.

Pluses

También piden a la Administración autonómica el reconocimiento de los pluses de peligrosidad, penosidad o toxicidad, después de que se hayan producido accidentes graves sin compensación, como el golpe de calor que dejó a un bombero forestal tres días en la UCI tras el incendio de Aranjuez o el atrapamiento de una dotación en Herradón de Pinares.

El comité ha recordado que la Consejería niega la negociación desde hace más de 835 días tras sumar 1.218 días de huelga indefinida y ha lamentado la "falta de voluntad política" de la Administración regional para alcanzar acuerdos.

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Los trabajadores han hecho un llamamiento a la ciudadanía a respaldar la movilización para defender los espacios naturales y recordar a la Administración que "la ley se cumple" y "las mejoras se negocian".

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