Blanca de Carlos, fundadora del Gran Desembalaje de Las Rozas, el mayor encuentro de anticuarios de España: "El minimalismo se ha pasado de moda"

El minimalismo ya no está de moda. La prueba más irrefutable de ello tendrá lugar este fin de semana en el Recinto Ferial de Las Rozas, donde desembarcarán 155 anticuarios y vendedores de toda España, Francia, Alemania, Portugal y Bélgica. Los días 11 y 12 de septiembre se celebra la octava edición del Gran Desembalaje de Las Rozas, el mayor encuentro de anticuarios de España que tiene lugar dos veces al año en el municipio madrileño. “Está inspirado en el concepto de déballage francés, poco arraigado aún en nuestro país. Son dos días, es menos efímero que un rastro, que suele durar una única mañana. Aquí vienen los vendedores con camiones desde muy lejos y con más género, lo que les permite reponer. Es algo precioso y no existe nada igual en España”, relata Blanca de Carlos, su fundadora y organizadora, dispuesta a poner en valor la tradición del mueble recuperado y la segunda mano. Creadora también del Rastro de Las Rozas, apenas ha ampliado la lista de expositores desde que empezó: “No tengo huecos. Hay una lista de espera inmensa. El criterio para que un vendedor entre es tener buenas referencias de él y que su género sea interesante y variado”.

Son ellos, dice, quienes toman el pulso de las tendencias cada año y recorren el extranjero en busca de las piezas más demandadas. “Lo guardan todo el año para este momento. El mundo del mueble recuperado ha adquirido mucha popularidad desde que empezamos. Sé de gente que no había comprado nunca en estos espacios y ahora lo contempla como su primera opción y prefieren algo antiguo, artesano, de buen material y único, que no se encuentra en otro sitio y aporta una personalidad aplastante. El minimalismo está dejando de estar de moda y los interioristas lo saben”, añade. Diseñadora gráfica de formación, asegura que haber vivido tanto en Estados Unidos como en Grecia cambió su forma de ver las cosas: “Ni soy anticuaria ni vengo de este mundo, pero descubrí que me encantaba y vi una oportunidad de hacerlo en España. Si vas al sur de Francia, en cualquier pueblo se hacen estos desembalajes”. La madrileña también organiza ferias puntuales de menor tamaño y vacía casas de otros para poner a la venta todo lo que hay en su interior.

Dos camiones descargan muebles y decoración vintage en el Recinto Ferial de Las Rozas. / CEDIDA

Pese a ser un evento privado para el que Blanca alquila el recinto, asegura que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de las Rozas desde la primera edición. “No hay más espacio y tampoco quiero. Así estamos bien, todo el mundo vende y no hace falta nada más. Hay quien me dice que esto podría funcionar a mayor escala, con mil vendedores, al estilo francés, pero todavía no lo tengo claro. No sé si hay suficiente público en España para que todos ellos vendieran. Creo que sí, pero esto es un proceso”, asegura. Entre los expositores hay una parte dedicada al coleccionismo de monedas, cromos o vinilos; otra en la que priman la cubertería, la mantelería y las vajillas con un público "muy concreto"; muebles vintage, de estilo nórdico, diseños “icónicos” de los 50 y los 60 y antigüedades religiosas. “El marfil, el carey y las armas están prohibidas. Y la ropa también. Permito que haya complementos de lujo o piezas especiales, pero ropa convencional no. Es otro concepto”, dice.

Piezas estrella

Si bien cada edición es distinta, hay cosas que no cambian y productos que siempre se venden, como la forja francesa, el mobiliario de jardín, las vajillas o las emblemáticas lámparas Fase. “El valor de muchas cosas es que sean únicas. Es un pequeño museo y algunas piezas se convierten en importantes por su exclusividad”, cuenta. Pese a la “preocupante” falta de relevo generacional en el sector, Blanca asegura que cada vez son más los jóvenes que se interesan por el valor del mueble antiguo y las piezas vintage. Entre la multitud destaca la presencia de interioristas, decoradores, coleccionistas y anticuarios, que acuden al Gran Desembalaje a primera hora del viernes: “Es cuando está todo a su disposición y vienen hasta con las medidas apuntadas en un cuaderno. El sábado, en cambio, viene un público más corriente. Incluso los vecinos de Las Rozas han empezado a interesarse por la decoración de segunda mano”. La madrileña asegura que el éxito radica en la cercanía que mantiene con los vendedores, algunos amigos, a quienes conoce desde hace años.

Algunos de los expositores de la séptima edición del Gran Desembalaje de Las Rozas. / CEDIDA

Entre ellos, Enrique Jiménez, fundador de La Floripeta, un proyecto dedicado a la venta de artesanía y objetos de segunda mano. “Empezamos vendiendo lo que nos sobraba en casa en mercados pequeños para hacer algo de dinero y nos gustó el mundillo. Viajábamos por Europa y países nórdicos comprando productos vintage, que allí es casi algo cultural. Nos especializamos en raquetas antiguas, de los años 70 y 80 y convertimos algunas de ellas en espejos, que son nuestro producto estrella. También traemos juguetes de los años 90, material deportivo, relojes o libros. Intentamos hacer mucha selección, son piezas especiales y bien conservadas”, explica. Esta será su segunda vez en el desembalaje madrileño, al que, asegura, no es fácil acceder. “Blanca se encarga muy bien de escoger a la gente que entra, es muy escrupulosa y quiere encontrar piezas verdaderamente especiales”, suma. A diferencia de otros mercados en los que ha expuesto, Jiménez confiesa que el público aquí no regatea: “Si la pieza merece la pena es raro que intenten bajar el precio. La gente sabe que son artículos originales”.

Relevo generacional

Nuria Sánchez-Escribano también ultima los detalles antes del que será su sexto Gran Desembalaje. Al frente de V de Vintage, lleva meses recopilando piezas concretas que venderá este fin de semana. “Para esta ocasión he querido especializarme en piezas de Alessi Pulcina, una marca italiana de menaje de cocina con diseños muy graciosos y coloridos que se alinea bastante con la estética del proyecto. Me dedico a productos pop, con mucho color, estilo Memphis, que van desde los años 60 hasta principios de los 2000”, detalla. Si hay un producto insignia en su tienda son las lámparas Fase, de las cuales asegura tener “muchísimas”. “Me encanta la historia de la marca y de ese modelo en concreto. También me fascina la estética de IKEA vintage que, aunque en España cuesta encontrarlo, fuera de aquí se vende muy bien y hay artículos muy curiosos”, apunta. Coleccionista nata, se ha prohibido a sí misma comprar nada de otros expositores: “Soy muy gastona y, si no, perderé todo lo que gane durante el fin de semana y ese no es el plan”.

Imágenes de la séptima edición del Gran Desembalaje de Las Rozas. / CEDIDA

Por difícil que resulte destacar entre tantos anticuarios, Nuria asegura que nadie entiende el evento como una competencia y cada uno ha encontrado un hueco en el que sentirse cómodo. “Lo más importante es llamar la atención. Hay muchos puestos y poco tiempo para detenerse. Disponer de un reclamo visual concreto es fundamental”, señala Mirlesia Gallego, la mente detrás de Nostalgium Memories. Su interés por el coleccionismo y la decoración antigua le hizo llegar hasta las damajuanas, su producto insignia. “Hechas a partir de vidrio, es donde se guardaba y transportaba el vino antiguamente. Durante el desembalaje tratamos de presentarlas en un expositor muy llamativo y la gente se para. Ahora las usan para decoración, sobre todo en hostelería. Son vidrios muy peculiares y laboriosos, con marcas y de una forma poco convencional”, sostiene. Será la sexta vez que se desplace hasta Las Rozas y tiene claro que, pese al trabajo que conlleva la preparación, es ya una fecha marcada en el calendario.

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Aunque cada edición es distinta, la esencia sigue siendo la misma que cuando empezó. Este año, dada la afluencia de la edición anterior, Blanca ha decidido cobrar una entrada de 2 euros a los asistentes. “En ediciones anteriores ha habido aglomeraciones y queríamos, de alguna manera, controlarlo. No es un evento de ocio. Estas ferias, fuera de España, están pensadas para profesionales y se cobra el acceso. No pretendemos que compre todo el mundo, pero tampoco que se formen largas colas”, insiste. Entendiendo el mueble antiguo como símbolo de calidad, artesanía, belleza y originalidad, De Carlos lamenta el cierre de algunos de los comercios más emblemáticos de la ciudad. Sin embargo, habla de un relevo generacional incipiente que no sólo rejuvenece, sino que aporta un nuevo enfoque a la industria del anticuario.