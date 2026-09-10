DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN
Ayuso arranca el Debate sobre el Estado de la Región arremetiendo contra Sánchez por Ceuta: "Tenemos un presidente aislado y chantajeado"
La presidenta madrileña acusa al jefe del Ejecutivo de "traidor" y advierte del "recorrido judicial" que puede seguir a la desclasificación de los papeles del CNI
Desde el minuto uno. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arrancado su intervención en la primera jornada del oficialmente llamado Debate sobre la Orientación Política General del Consejo de Gobierno de Madrid y más comúnmente conocido como Debate sobre el Estado de la Región, mirando a lo que ha calificado de "invasión" de Ceuta y arremetiendo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
"La invasión a Ceuta atenta contra nuestra soberanía u nuestros intereses como nación ante el abandono deliberado de su integridad territorial por parte del Gobierno", ha asegurado antes de definir a Sánchez como "un presidente ausente y chantajeado por intereses inconfesables". Ayuso se ha agarrado a la respuesta del presidente del Gobierno ayer a Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados, "yo seré un perro, pero no tengo amo", para darle la vuelta. "El que se llama a sí mismo perro, sí tiene dueño, como todos los perros que duermen en un palacio", ha enunciado desde la tribuna de la cámara de Vallecas.
Ayuso ha asegurado que la desclasificación de documentos del CNI inculpan "directamente" al presidente por inacción ante "el aviso de invasión" de Marruecos. "Ya veremos el recorrido judicial que tiene esto y cómo se puede defender que pudiendo evitar esta tragedia premeditadamente dejaran que tanto daño se produjera", ha enfatizado antes de tildar de "traidores" a los miembros del Ejecutivo.
La situación en Ceuta ha copado más de los diez primeros minutos del discurso de Ayuso, única intervención en la sesión de hoy, en el formato de un debate que deja para mañana las intervenciones de la oposición. Hoy ha sido ella la que ha tenido ocasión de exhibir logros y pintar las sombras sobre la actuación del Gobierno sin interrupción.
No ha sido solo Ceuta. La presidenta madrileña ha proseguido acusando a Sánchez de "abrir el grifo a una inmigración descontrolada" con le objeto de deteriorar los servicios públicos, mantener la tensión y evitar la alternancia política. Como en ocasiones anteriores, ha vuelto a aludir a ETA, en esta ocasión dando la irónica "enhorabuena" a Henri Parot, condenado entre otros por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza, por haber accedido al tercer grado. ,
"Los españoles son víctimas de una guerra sin cuartel contra su Estado de Derecho, el último recurso que los defiende y protege", ha resumido. A continuación, y después de cerca de media hora de invectiva contra el Gobierno, la presidenta madrileña ha procedido a sacar pecho de su gestión e intercalar logros y anuncios de cara a lo que queda de legislatura.
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