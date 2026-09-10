Ayuso prevé anunciar 32 nuevos kilómetros de Metro y la apertura 24 horas los fines de semana de la L6 en el Debate del Estado de la Región

El año pasado Isabel Díaz Ayuso, inundó su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región con hasta 50 anuncios de nuevas medidas. Este año, necesitada de un buen golpe de efecto para contrarrestar las informaciones en torno a la polémica compra de un ático por parte de la Comunidad de Madrid en el distrito de Chamberí sin que haya quedado claro el propósito de la adquisición, se prevé que sean incluso más los proyectos que adelante en la cita que se celebrará entre hoy y mañana en la Asamblea regional.

Desde su equipo ya se ha adelantado que anunciará un importante paquete de medidas para avanzar en la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio de este verano, entre ellas la realización del estudio para definir la alternativa técnica más viable para prolongar el desdoblamiento de la M-501, la conocida como Carretera de los Pantanos, desde Navas del Rey hasta el límite con la provincia de Ávila. Pero serán más las medidas que enunciará la dirigente madrileña.

Entre ellas, en materia de transporte, una ampliación de hasta 32 kilómetros de la red de Metro y la apertura durante 24 horas los fines de semana de la línea 6 (L6) cuando comiencen a circular por ella los trenes sin conductor.

El plan para extender el Metro pasa por la prolongación de tres líneas, a sumar a las ampliaciones ya en marcha en la L1 para llevarlo a Madrid Nuevo Norte, la L5 hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y la L11.

En primer lugar, y para mejorar la conectividad en la zona suroeste de la región, se prevé estirar la L10 desde Puerta del Sur hasta Móstoles, en concreto hasta la actual estación de MetroSur de Manuela Malasaña, con 6,5 kilómetros de nuevo trazado, al menos seis estaciones y una inversión estimada de 1.050 millones de euros. El suburbano ya llega hasta el segundo municipio en población de la Comunidad de Madrid a través de MetroSur, pero se persigue con esta intervención dar alternativas y permitir una conexión más directa con la capital. El calendario que se maneja es elaborar los estudios y proyectos entre 2027 y 2029 y ejecutar las obras entre 2030 y 2034.

Esquema de cómo resultarán las ampliaciones de Metro en Móstoles y Leganés. / COMUNIDAD DE MADRID

La segunda extensión sería también hacia el sur, en concreto por Leganés, alargando la L11, que actualmente concluye en el barrio de La Fortuna del municipio y de la que se va a estudiar la prolongación hasta el barrio de Poza del Agua, donde conectaría con MetroSur. La L11, futura gran diagonal de la red, ya se había ideado prolongar por el sur hasta Cuatro Vientos, pero el proyecto suponía hacer pasar el suburbano por debajo de la base aérea y demoler algunas edificaciones, ante lo que el Ministerio de Defensa emitió un informe desfavorable que obliga a elaborar un nuevo estudio informativo. Está previsto que este mismo mes comiencen los trabajos de estudio para llevar el Metro a Poza del Agua mediante una modificación del contrato actualmente existente.

Finalmente, una tercera ampliación es la que se plantea para llevar la L1 hasta el barrio de Las Tablas, donde conectaría con la L10, con un túnel de 1,5 kilómetros y dos nuevas estaciones. Se calcula para ello una inversión de unos 150 millones de euros y desarrollar los estudios y la redacción del proyecto entre 2027 y 2028 para llevar a cabo los trabajos de 2030 a 2032.

A ello se añade una ampliación de la Línea 3 de Metro Ligero a Valenoso, en el municipio de Boadilla del Monte. La intervención, con 1,5 kilómetros de trazado en vía doble, dos paradas en superficie y una terminal, tendrá un presupuesto de 25 millones de euros en la construcción y obligará a adaptar las condiciones del actual contrato de concesión, un proceso que tendrá una duración aproximada de un año.

Mapa de la extensión de la L1 de Metro por Madrid Nuevo Norte hasta Las Tablas y de la prolongación de la L3 de Metro Ligero hasta Valenoso. / COMUNIDAD DE MADRID

Por otra parte, Ayuso también se dispone a anunciar hoy la apertura 24 horas de la L6 los fines de semana una vez culmine el proceso de automatización. Actualmente, se trabaja en la adecuación de las estaciones a los trenes sin conductor y han comenzado las primeras pruebas de los convoyes. Se prevé que el proceso de automatización esté completado en 2027. Será entonces cuando la L6 comience a funcionar sin interrupción entre el inicio de actividad de los viernes y la finalización el domingo.

Noticias relacionadas

La L6, de recorrido circular, es la de mayor número de usuarios del Metro madrileño, hasta 430.000 al día, un itinerario fundamental que conecta con otras diez líneas, todas menos MetroSur, cuatro intercambiadores más el de Conde de Casal, en construcción, la red de Cercanías y la Estación Sur de Autobuses.