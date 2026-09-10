Las 100 medidas anunciadas por Ayuso en un debate de "récord histórico": Metro 24 horas, vivienda, sanidad y nuevas ayudas

En una sesión que venía precedida y condicionada por la polémica en torno al ático de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha marcado el paso de la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región presentando un paquete de 100 medidas que supone un "récord histórico" en la Asamblea de Madrid.

El plan incluye actuaciones en transporte, vivienda, sanidad, educación, empleo, familias, dependencia, medio ambiente, seguridad, cultura y deporte, con proyectos como la apertura 24 horas de la Línea 6 de Metro los fines de semana, más de 3.000 viviendas de alquiler asequible, nuevas ayudas para autónomos, la ampliación de programas sanitarios y la creación de nuevos recursos sociales.

Debate del Estado de la Región 2026 Las 100 medidas anunciadas por Ayuso, una a una Todos los anuncios realizados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, organizados por bloques temáticos. 100 medidas anunciadas

en el Debate del Estado de la Región Las 100 medidas, por bloques Transporte, movilidad e infraestructuras

Vivienda

Sanidad

Educación

Familias, juventud y asuntos sociales

Empleo, autónomos, empresa e industria

Digitalización e inteligencia artificial

Medio ambiente, emergencias y mundo rural

Justicia, seguridad y municipios

Cultura, turismo y deporte Transporte, movilidad e infraestructuras 16 medidas Metro concentra algunos de los anuncios más destacados del debate, con nuevas ampliaciones de la red, la apertura durante 24 horas de la Línea 6 los fines de semana y una tarifa única para el billete sencillo. El paquete se completa con actuaciones en carreteras, movilidad autónoma y logística. 1 La Línea 6 de Metro abrirá las 24 horas los fines de semana La línea circular de Metro de Madrid funcionará de manera ininterrumpida durante los fines de semana. 2 Billete sencillo de Metro a 1,50 euros en toda la Zona A Metro implantará una tarifa única de 1,50 euros para los billetes sencillos en toda la Zona A. 3 La Línea 1 llegará hasta Las Tablas La Comunidad ampliará la Línea 1 de Metro hasta este desarrollo del norte de Madrid. 4 La Línea 10 se ampliará desde Alcorcón hasta Móstoles La prolongación partirá de Puerta del Sur y extenderá el servicio de Metro hasta Móstoles. 5 La Línea 11 llegará de La Fortuna a Poza del Agua La prolongación conectará La Fortuna, en Leganés, con Poza del Agua y permitirá enlazar con la Línea 12. 6 Metro Ligero se ampliará en Boadilla del Monte La Línea 3 de Metro Ligero llegará hasta los nuevos desarrollos urbanísticos del municipio. 7 Asistencia por videollamada en las máquinas de Metro Las nuevas máquinas de venta del suburbano incorporarán un servicio de teleasistencia mediante videollamada para los usuarios. 8 Proyecto de coches y taxis autónomos La Comunidad pondrá en marcha un nuevo proyecto de vehículos y taxis autónomos que presenta como pionero en Europa. 9 Coche compartido en 13 municipios del sureste Se implantará un sistema de coche compartido para mejorar la movilidad en trece localidades de esta zona de la región. 10 Estudio para desdoblar la M-501 La Comunidad estudiará el desdoblamiento de la carretera entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa, hasta el límite con Castilla y León. 11 Finalización de la M-203 El Gobierno regional retomará las obras para completar la carretera entre Mejorada del Campo y Loeches. 12 41 millones para carreteras en diez municipios La inversión financiará nuevos enlaces y glorietas en localidades como Fuenlabrada, Getafe, Torres de la Alameda y Aranjuez. 13 Nueva Escuela de Formación Técnica en Carreteras y Seguridad Vial El Ejecutivo autonómico creará un centro especializado en formación técnica vinculada a las carreteras y la seguridad vial. 14 Metropaq se extenderá a las líneas 4, 7 y 8 El servicio de transporte de paquetería a través de Metro llegará a otras tres líneas de la red. 15 Primera Estrategia de Logística de la Comunidad de Madrid El Gobierno regional redactará por primera vez una estrategia específica para ordenar e impulsar el sector logístico. 16 Sistema inteligente para distribuir mercancías en las ciudades La Comunidad implantará un Sistema Regional Inteligente de Distribución Urbana de Mercancías para mejorar la gestión logística y del reparto. ↑ Volver al índice Vivienda 3 medidas El bloque de vivienda combina nuevas promociones de alquiler asequible, rehabilitación de edificios y una herramienta destinada a localizar inmuebles vacíos o en desuso. 17 Más de 3.000 nuevas viviendas de alquiler asequible Se promoverán en Madrid, Alcorcón, Boadilla del Monte, Brunete y Colmenar Viejo. De ellas, 600 estarán destinadas a familias vulnerables a través de la Agencia de Vivienda Social. 18 Nuevo plan integral 'Rehabilitar Madrid' El Ejecutivo autonómico pondrá en marcha un programa de rehabilitación que actuará tanto sobre inmuebles como sobre barrios completos. 19 Primer mapa regional de inmuebles deshabitados La Comunidad localizará viviendas e inmuebles deshabitados o en desuso para facilitar su incorporación al mercado del alquiler. ↑ Volver al índice Sanidad 15 medidas Sanidad reúne quince anuncios sobre prevención, atención domiciliaria, investigación, condiciones laborales de los profesionales y nuevos recursos dirigidos a colectivos concretos. 20 El cribado neonatal se amplía a 37 patologías La prueba del talón incorporará dos enfermedades neurodegenerativas graves y elevará a 37 el número total de patologías incluidas. 21 Nueva vacuna frente al neumococo para mayores de 60 años La Comunidad introducirá una nueva vacuna para este grupo de edad y reforzará la protección de las personas mayores de 70 años. 22 SERMAS 100 para los madrileños centenarios El nuevo programa ofrecerá atención integral y personalizada a las aproximadamente 2.500 personas de más de cien años que viven en la región. 23 'Chequea tu salud', estrategia específica de salud masculina La sanidad madrileña desarrollará una nueva estrategia específicamente dirigida a la atención de la salud de los hombres. 24 Madrid Hospital 360 reforzará la atención sanitaria en casa La iniciativa ampliará la atención farmacéutica y médica domiciliaria mediante el uso de tecnología, dispositivos y datos. 25 Unidades de Cuidados Complejos en Domicilio El SERMAS pondrá en marcha un nuevo modelo para mejorar la atención en casa de pacientes con necesidades asistenciales complejas. 26 Nueva Fundación BIOSUR de investigación biomédica El proyecto estará vinculado a los hospitales públicos de Alcorcón, Fuenlabrada y Móstoles para impulsar la investigación y la innovación. 27 Nuevo Plan de Medicina de Precisión La Comunidad desarrollará una estrategia destinada a avanzar en tratamientos y actuaciones médicas adaptadas a las características de cada paciente. 28 Refuerzo de los cuidados paliativos pediátricos El Gobierno regional aumentará los recursos sanitarios destinados a la atención paliativa pediátrica. 29 El derecho al olvido oncológico llegará a la Tarjeta Sanitaria Virtual Los pacientes podrán disponer de una certificación del derecho al olvido oncológico a través de esta herramienta digital. 30 Nueva subida salarial para médicos y enfermeras Se incrementarán las retribuciones por guardias, noches, festivos y prolongaciones de jornada, con el objetivo anunciado de alcanzar en 2028 la mayor retribución por hora de guardia de España. 31 Impulso a la desaparición de las guardias obligatorias de 24 horas La Comunidad plantea avanzar hacia la eliminación de la obligatoriedad de las guardias médicas de 24 horas. 32 Mesa Técnica de Médicos de Madrid Se creará un espacio estable de diálogo entre la Administración regional y los profesionales médicos. 33 Programa de bienestar emocional y salud mental para el SERMAS La sanidad pública madrileña pondrá en marcha un nuevo programa específico dirigido a sus profesionales. 34 120 viviendas del Plan Vive para profesionales sanitarios El Plan Vive Sanitario reservará 120 viviendas junto al Hospital Universitario Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes. ↑ Volver al índice Educación 4 medidas Las medidas educativas incluyen cambios en las escuelas infantiles, nuevas herramientas digitales, mayor protección para los docentes y una nueva planificación de la Formación Profesional. 35 Dos educadoras por aula en las escuelas infantiles de gestión indirecta La Comunidad revisará el modelo de contratación de las escuelas infantiles de 0 a 3 años de gestión indirecta para que todas dispongan de dos educadoras por aula y ofrecerá formación permanente a sus profesionales. 36 Más protección jurídica para los profesores ante las agresiones El Gobierno regional modificará el decreto de convivencia para agilizar las actuaciones ante faltas graves o muy graves y ofrecerá asistencia jurídica a los docentes que sufran agresiones. 37 Nueva Tarjeta Virtual Educativa La herramienta reunirá información sobre la vida académica de los alumnos y permitirá gestionar ayudas, firmar autorizaciones digitalmente y recibir orientación sobre itinerarios educativos. 38 Segundo Libro Blanco de la FP para 2027-2030 El nuevo documento estará orientado a expandir la Formación Profesional Virtual y reforzar la especialización vinculada a la inteligencia artificial. ↑ Volver al índice