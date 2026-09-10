BATERÍA DE ANUNCIOS
Las 100 medidas anunciadas por Ayuso en un debate de "récord histórico": Metro 24 horas, vivienda, sanidad y nuevas ayudas
El plan incluye nuevas ampliaciones de Metro, más de 3.000 viviendas de alquiler asequible, refuerzos sanitarios y ayudas para familias, autónomos y colectivos vulnerables
En una sesión que venía precedida y condicionada por la polémica en torno al ático de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha marcado el paso de la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región presentando un paquete de 100 medidas que supone un "récord histórico" en la Asamblea de Madrid.
El plan incluye actuaciones en transporte, vivienda, sanidad, educación, empleo, familias, dependencia, medio ambiente, seguridad, cultura y deporte, con proyectos como la apertura 24 horas de la Línea 6 de Metro los fines de semana, más de 3.000 viviendas de alquiler asequible, nuevas ayudas para autónomos, la ampliación de programas sanitarios y la creación de nuevos recursos sociales.
Las 100 medidas anunciadas por Ayuso, una a una
Todos los anuncios realizados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, organizados por bloques temáticos.
en el Debate del Estado de la Región
Transporte, movilidad e infraestructuras16 medidas
Metro concentra algunos de los anuncios más destacados del debate, con nuevas ampliaciones de la red, la apertura durante 24 horas de la Línea 6 los fines de semana y una tarifa única para el billete sencillo. El paquete se completa con actuaciones en carreteras, movilidad autónoma y logística.
La Línea 6 de Metro abrirá las 24 horas los fines de semana
La línea circular de Metro de Madrid funcionará de manera ininterrumpida durante los fines de semana.
Billete sencillo de Metro a 1,50 euros en toda la Zona A
Metro implantará una tarifa única de 1,50 euros para los billetes sencillos en toda la Zona A.
La Línea 1 llegará hasta Las Tablas
La Comunidad ampliará la Línea 1 de Metro hasta este desarrollo del norte de Madrid.
La Línea 10 se ampliará desde Alcorcón hasta Móstoles
La prolongación partirá de Puerta del Sur y extenderá el servicio de Metro hasta Móstoles.
La Línea 11 llegará de La Fortuna a Poza del Agua
La prolongación conectará La Fortuna, en Leganés, con Poza del Agua y permitirá enlazar con la Línea 12.
Metro Ligero se ampliará en Boadilla del Monte
La Línea 3 de Metro Ligero llegará hasta los nuevos desarrollos urbanísticos del municipio.
Asistencia por videollamada en las máquinas de Metro
Las nuevas máquinas de venta del suburbano incorporarán un servicio de teleasistencia mediante videollamada para los usuarios.
Proyecto de coches y taxis autónomos
La Comunidad pondrá en marcha un nuevo proyecto de vehículos y taxis autónomos que presenta como pionero en Europa.
Coche compartido en 13 municipios del sureste
Se implantará un sistema de coche compartido para mejorar la movilidad en trece localidades de esta zona de la región.
Estudio para desdoblar la M-501
La Comunidad estudiará el desdoblamiento de la carretera entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa, hasta el límite con Castilla y León.
Finalización de la M-203
El Gobierno regional retomará las obras para completar la carretera entre Mejorada del Campo y Loeches.
41 millones para carreteras en diez municipios
La inversión financiará nuevos enlaces y glorietas en localidades como Fuenlabrada, Getafe, Torres de la Alameda y Aranjuez.
Nueva Escuela de Formación Técnica en Carreteras y Seguridad Vial
El Ejecutivo autonómico creará un centro especializado en formación técnica vinculada a las carreteras y la seguridad vial.
Metropaq se extenderá a las líneas 4, 7 y 8
El servicio de transporte de paquetería a través de Metro llegará a otras tres líneas de la red.
Primera Estrategia de Logística de la Comunidad de Madrid
El Gobierno regional redactará por primera vez una estrategia específica para ordenar e impulsar el sector logístico.
Sistema inteligente para distribuir mercancías en las ciudades
La Comunidad implantará un Sistema Regional Inteligente de Distribución Urbana de Mercancías para mejorar la gestión logística y del reparto.
Vivienda3 medidas
El bloque de vivienda combina nuevas promociones de alquiler asequible, rehabilitación de edificios y una herramienta destinada a localizar inmuebles vacíos o en desuso.
Más de 3.000 nuevas viviendas de alquiler asequible
Se promoverán en Madrid, Alcorcón, Boadilla del Monte, Brunete y Colmenar Viejo. De ellas, 600 estarán destinadas a familias vulnerables a través de la Agencia de Vivienda Social.
Nuevo plan integral 'Rehabilitar Madrid'
El Ejecutivo autonómico pondrá en marcha un programa de rehabilitación que actuará tanto sobre inmuebles como sobre barrios completos.
Primer mapa regional de inmuebles deshabitados
La Comunidad localizará viviendas e inmuebles deshabitados o en desuso para facilitar su incorporación al mercado del alquiler.
Sanidad15 medidas
Sanidad reúne quince anuncios sobre prevención, atención domiciliaria, investigación, condiciones laborales de los profesionales y nuevos recursos dirigidos a colectivos concretos.
El cribado neonatal se amplía a 37 patologías
La prueba del talón incorporará dos enfermedades neurodegenerativas graves y elevará a 37 el número total de patologías incluidas.
Nueva vacuna frente al neumococo para mayores de 60 años
La Comunidad introducirá una nueva vacuna para este grupo de edad y reforzará la protección de las personas mayores de 70 años.
SERMAS 100 para los madrileños centenarios
El nuevo programa ofrecerá atención integral y personalizada a las aproximadamente 2.500 personas de más de cien años que viven en la región.
'Chequea tu salud', estrategia específica de salud masculina
La sanidad madrileña desarrollará una nueva estrategia específicamente dirigida a la atención de la salud de los hombres.
Madrid Hospital 360 reforzará la atención sanitaria en casa
La iniciativa ampliará la atención farmacéutica y médica domiciliaria mediante el uso de tecnología, dispositivos y datos.
Unidades de Cuidados Complejos en Domicilio
El SERMAS pondrá en marcha un nuevo modelo para mejorar la atención en casa de pacientes con necesidades asistenciales complejas.
Nueva Fundación BIOSUR de investigación biomédica
El proyecto estará vinculado a los hospitales públicos de Alcorcón, Fuenlabrada y Móstoles para impulsar la investigación y la innovación.
Nuevo Plan de Medicina de Precisión
La Comunidad desarrollará una estrategia destinada a avanzar en tratamientos y actuaciones médicas adaptadas a las características de cada paciente.
Refuerzo de los cuidados paliativos pediátricos
El Gobierno regional aumentará los recursos sanitarios destinados a la atención paliativa pediátrica.
El derecho al olvido oncológico llegará a la Tarjeta Sanitaria Virtual
Los pacientes podrán disponer de una certificación del derecho al olvido oncológico a través de esta herramienta digital.
Nueva subida salarial para médicos y enfermeras
Se incrementarán las retribuciones por guardias, noches, festivos y prolongaciones de jornada, con el objetivo anunciado de alcanzar en 2028 la mayor retribución por hora de guardia de España.
Impulso a la desaparición de las guardias obligatorias de 24 horas
La Comunidad plantea avanzar hacia la eliminación de la obligatoriedad de las guardias médicas de 24 horas.
Mesa Técnica de Médicos de Madrid
Se creará un espacio estable de diálogo entre la Administración regional y los profesionales médicos.
Programa de bienestar emocional y salud mental para el SERMAS
La sanidad pública madrileña pondrá en marcha un nuevo programa específico dirigido a sus profesionales.
120 viviendas del Plan Vive para profesionales sanitarios
El Plan Vive Sanitario reservará 120 viviendas junto al Hospital Universitario Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes.
Educación4 medidas
Las medidas educativas incluyen cambios en las escuelas infantiles, nuevas herramientas digitales, mayor protección para los docentes y una nueva planificación de la Formación Profesional.
Dos educadoras por aula en las escuelas infantiles de gestión indirecta
La Comunidad revisará el modelo de contratación de las escuelas infantiles de 0 a 3 años de gestión indirecta para que todas dispongan de dos educadoras por aula y ofrecerá formación permanente a sus profesionales.
Más protección jurídica para los profesores ante las agresiones
El Gobierno regional modificará el decreto de convivencia para agilizar las actuaciones ante faltas graves o muy graves y ofrecerá asistencia jurídica a los docentes que sufran agresiones.
Nueva Tarjeta Virtual Educativa
La herramienta reunirá información sobre la vida académica de los alumnos y permitirá gestionar ayudas, firmar autorizaciones digitalmente y recibir orientación sobre itinerarios educativos.
Segundo Libro Blanco de la FP para 2027-2030
El nuevo documento estará orientado a expandir la Formación Profesional Virtual y reforzar la especialización vinculada a la inteligencia artificial.
Familias, juventud y asuntos sociales15 medidas
Las políticas sociales reúnen nuevas ayudas a la maternidad, pacientes con ELA y familias acogedoras, además de recursos para jóvenes, personas con discapacidad, mayores y ciudadanos en riesgo de exclusión.
La ayuda de 14.500 euros por maternidad se amplía hasta los 35 años para el tercer hijo
La Comunidad extenderá a las madres de hasta 35 años que tengan su tercer hijo la ayuda de 14.500 euros vinculada al nacimiento y la maternidad.
Ayudas de hasta 18.000 euros anuales para pacientes con ELA
Las nuevas prestaciones directas para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica serán compatibles con las ayudas del sistema de dependencia.
Hasta un 25% más de ayudas para familias acogedoras
La Comunidad incrementará las prestaciones dirigidas a las familias que acogen a menores tutelados.
Nuevo programa de apoyo a madres con discapacidad
El servicio ayudará a las mujeres con discapacidad a cuidar de sus hijos en el entorno familiar con mayor autonomía y seguridad.
MAGMA 28, nuevo gran centro de referencia juvenil
El espacio estará dedicado a la creatividad, la formación y la generación de oportunidades para los jóvenes madrileños.
Primera residencia para mayores y sus hijos con discapacidad intelectual
Valdemoro contará dentro del Plan 40-40 con un centro que permitirá convivir a personas mayores con sus hijos con discapacidad intelectual.
Unidades psicogeriátricas y escuelas infantiles en nuevas residencias
Humanes y Moralzarzal incorporarán unidades para mayores con enfermedad mental grave, mientras que las residencias de Usera y Villaverde integrarán escuelas infantiles.
300 viviendas con apoyo para mayores vulnerables
Se crearán en Villa de Vallecas, Moratalaz, Alcorcón y Colmenar Viejo para personas con dependencia leve o moderada o en situación de vulnerabilidad.
Centro público para personas con discapacidad intelectual y envejecimiento prematuro
Carabanchel albergará el primer centro residencial público especializado en este perfil de usuarios.
21 residencias públicas se convertirán en complejos sociosanitarios
Los centros de la Agencia Madrileña de Atención Social ofrecerán atención continuada a personas dependientes con elevada fragilidad o necesidades asistenciales complejas.
Nuevo Carné Senior para mayores de 55 años
La Comunidad pondrá en marcha una tarjeta específica destinada a la población mayor de 55 años.
Primer Centro Base virtual para valorar la discapacidad
Contará con 75 profesionales y herramientas de inteligencia artificial para agilizar las valoraciones y priorizar los casos urgentes.
La Atención Temprana se amplía hasta los 12 años
Las familias podrán recibir ayudas directas de hasta 4.000 euros anuales para prolongar la atención desde los seis hasta los doce años.
Terapia asistida con caballos para mujeres víctimas de violencia
La Comunidad pondrá en marcha un nuevo programa terapéutico específico destinado a la recuperación de estas mujeres.
Programa Kilómetro Cero contra la exclusión
El proyecto combinará en una misma estrategia el acceso a vivienda asequible, la inserción laboral y el acompañamiento social.
Empleo, autónomos, empresa e industria7 medidas
El bloque económico incluye nuevas prestaciones para trabajadores autónomos, programas de acompañamiento a desempleados, apoyo al relevo generacional y medidas dirigidas a empresas y a la internacionalización.
Nuevas ayudas para autónomos por enfermedad y sustituciones
La Comunidad abonará el 100% de la cuota durante los primeros 60 días de enfermedad y ofrecerá 1.250 euros para contratar un sustituto por paternidad, cuidados familiares o incapacidad.
Tarifa Cero para autónomos que sigan trabajando tras jubilarse
Los trabajadores por cuenta propia que continúen en activo después de alcanzar la edad de jubilación podrán acogerse a una nueva Tarifa Cero.
Madrid Abierto, primera estrategia regional de internacionalización
El Ejecutivo madrileño pondrá en marcha una estrategia específica para reforzar la apertura exterior de la economía de la región.
La Comunidad no cobrará tasas si incumple determinados plazos
Los contribuyentes no tendrán que asumir determinadas tasas cuando la Administración regional incumpla los tiempos establecidos para resolver los trámites.
Programa Conecta Empleo con mentorías individualizadas
Personas desempleadas recibirán acompañamiento personalizado de profesionales y empresas para mejorar sus posibilidades de inserción laboral.
Registro público de negocios viables sin relevo generacional
Las Oficinas de Empleo conectarán negocios sin sucesor con desempleados interesados en iniciar una actividad por cuenta propia.
Nuevo Plan contra el Absentismo Laboral
La Comunidad desarrollará una estrategia específica para combatir y prevenir el absentismo injustificado en el ámbito laboral.
Digitalización e inteligencia artificial6 medidas
Inteligencia artificial, servicios digitales y conectividad protagonizan un bloque que incluye una Factoría de IA, un gemelo digital de la región y nuevas herramientas para personalizar los trámites administrativos.
Nuevos espacios personalizados en Cuenta Digital
La plataforma agrupará los trámites y servicios disponibles en función de las circunstancias y preferencias de cada usuario.
Nuevo Plan Estratégico Regional de Inteligencia Artificial
Madrid elaborará una nueva estrategia específica para impulsar el uso y desarrollo de la inteligencia artificial.
Factoría de IA con una inversión de 50 millones
El nuevo centro permitirá a startups, empresas, instituciones y universidades desarrollar soluciones de inteligencia artificial aplicadas a los servicios públicos y al tejido empresarial.
Nuevo Plan Estratégico de Comunicaciones
La Comunidad reforzará las redes digitales y analizará posibles carencias de cobertura en los 179 municipios de la región.
Primer gemelo digital de la Comunidad de Madrid
Una réplica virtual de la región utilizará inteligencia artificial y computación cuántica para analizar datos, anticipar problemas y probar soluciones en servicios públicos.
CRON-IA, Personaliz@ y PREVEN-IA para aplicar la IA a la sanidad
Los tres proyectos utilizarán inteligencia artificial para reforzar la prevención sanitaria, el seguimiento remoto de pacientes y la medicina de precisión.
Medio ambiente, emergencias y mundo rural15 medidas
El Ejecutivo regional anuncia actuaciones para recuperar los espacios dañados por los incendios, reforzar los Bomberos y la prevención, mejorar el suministro de agua e impulsar proyectos ambientales, agrícolas y vinculados al mundo rural.
Aprovechamiento extraordinario de madera en las zonas quemadas
La medida busca acelerar la recuperación de los espacios afectados por los incendios de la Sierra Oeste y Lozoyuela.
Nuevo paisaje agrícola, ganadero y forestal más resistente al fuego
El IMIDRA y otros expertos diseñarán un nuevo modelo para la Sierra Oeste que mejore la resistencia del territorio frente a futuros incendios.
Restauración y reapertura de la laguna de El Campillo
La Comunidad recuperará este espacio del Parque Regional del Sureste, afectado por las fuertes lluvias de la primavera de 2025.
Arco Verde llegará a espacios naturales, estaciones y universidades
La red se ampliará para conectarse con zonas verdes municipales, estaciones de tren y autobuses interurbanos y varios campus universitarios.
Ocho millones para recuperar el Soto de Legamarejo
El IMIDRA restaurará este espacio de Aranjuez integrado en el Paisaje Cultural declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
El Centro de Innovación Gastronómica se trasladará a Lavapiés
El recurso tendrá una nueva sede en el Mercado de San Fernando, en el distrito Centro de Madrid.
Madridfood Next para potenciar el empleo agroalimentario
El proyecto se desarrollará junto al Clúster Agroalimentario de la Comunidad para favorecer la empleabilidad dentro de este sector.
Impulso a la 'M-50 del agua'
La infraestructura conectará los grandes depósitos de Colmenar Viejo y Valmayor con la corona metropolitana para garantizar el suministro a más de un millón de habitantes.
Renovación de la potabilizadora de Colmenar Viejo
La Comunidad acometerá la renovación integral de la ETAP de Colmenar Viejo, considerada la mayor planta potabilizadora de España.
El Cuerpo de Bomberos superará los 2.000 efectivos
La plantilla crecerá y se crearán nuevos grupos especializados en riesgos radiológicos, biológicos y químicos y en incendios forestales.
'Viajeros del Fuego' llevará la prevención de incendios a los colegios
El programa fomentará la cultura de la autoprotección y la prevención entre alumnos de quinto de Primaria.
Base de datos voluntaria de personas con movilidad reducida para emergencias
Madrid 112 podrá disponer de información específica de estas personas para mejorar su atención en situaciones de emergencia.
Proceso selectivo unificado para nuevos policías locales
La Comunidad pondrá en marcha un sistema común para las oposiciones de nuevo ingreso de agentes de Policía Local y Municipal.
Creación de la Escuela de Caza de Madrid
El Gobierno regional pondrá en marcha un nuevo centro dedicado a la formación vinculada a la actividad cinegética.
Impulso al Centro de Recuperación de Animales Silvestres
El centro Félix Rodríguez de la Fuente reforzará su actividad para convertirse en referente nacional e internacional de investigación aplicada.
Justicia, seguridad y municipios9 medidas
Los municipios recibirán nuevas inversiones para reconstrucción, infraestructuras y seguridad, mientras que la Comunidad continuará desplegando la Ciudad de la Justicia y nuevas sedes judiciales.
12 millones para reconstruir los municipios afectados por los incendios
La nueva línea del Programa de Inversión Regional estará destinada a las localidades dañadas por el incendio de la Sierra Oeste.
Diez millones para reactivar la economía y el turismo de la Sierra Oeste
El plan incluirá ayudas de hasta 70.000 euros para autónomos y empresas de la zona.
El nuevo PIR estará dotado con 1.100 millones
El Programa de Inversión Regional crecerá un 10% y contará con 1.100 millones de euros durante los próximos cinco años.
1.100 cámaras en municipios de menos de 20.000 habitantes
Los dispositivos servirán para controlar la movilidad, detectar incidencias de tráfico e identificar vehículos de interés policial.
Nuevo Plan de Recuperación del Patrimonio Histórico y Artístico
La iniciativa se desarrollará dentro del programa Pueblos con Vida para conservar y recuperar bienes patrimoniales de la región.
Nuevos avances en la Ciudad de la Justicia
Se finalizarán las estructuras de los edificios destinados al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y a la Audiencia Provincial.
Nuevos Palacios de Justicia en Majadahonda y Pozuelo
Ambos municipios contarán con nuevas sedes para concentrar y mejorar la prestación de los servicios judiciales.
Oficina de Apoyo a las Familias en las sedes judiciales
El nuevo servicio ofrecerá acompañamiento y orientación a familias que atraviesen situaciones judiciales complejas.
La exposición sobre las víctimas de ETA viajará a Washington
La Comunidad organizará en Estados Unidos una muestra destinada a recordar a las víctimas que defendieron la libertad frente al terrorismo.
Cultura, turismo y deporte10 medidas
Cultura cierra el listado con proyectos vinculados al patrimonio, el cine, la música, las artes escénicas, el turismo rural y el deporte, además de nuevas iniciativas para reforzar la industria audiovisual.
Tres Centros de Innovación Turística en el medio rural
Las Vegas, Sierra Oeste y Sierra Norte dispondrán de nuevos centros dentro del proyecto Madrid, destino rural.
Programa Legado para recuperar y difundir patrimonio histórico
La iniciativa se centrará en figuras y acontecimientos como el centenario de la Generación del 27, el bicentenario de la muerte de Goya o el quinto centenario del nacimiento de Felipe II.
Madrid en Bronce llevará nuevas esculturas a las calles
Se instalarán monumentos dedicados a personalidades de la cultura como Pérez Galdós, Mingote o Picasso.
La vivienda de Carlos Saura se convertirá en la Casa del Cine
La Comunidad transformará la casa del cineasta en un nuevo espacio destinado a preservar y difundir su legado.
Nueva Red de destinos de rodaje
La iniciativa pretende facilitar la actividad audiovisual en los municipios y ofrecer mayor seguridad jurídica a las producciones.
Descuentos de 3,5 euros para que los jóvenes vayan al cine
El programa Jóvenes al cine beneficiará durante el próximo mes de febrero a madrileños de entre 18 y 25 años.
35 millones adicionales para la industria de las artes escénicas
El nuevo Plan Integral 2026-2029 reforzará el sector con una inversión adicional de 35 millones de euros.
Primer Mercado Internacional de la Música
La cita permitirá a jóvenes artistas darse a conocer ante programadores y productores procedentes de distintos países.
Nueva Estrategia del Deporte con más ayudas
Las ayudas se duplicarán para olímpicos y paralímpicos, aumentarán un 30% para deportistas de élite y crecerán un 22% para las federaciones.
Los trenes históricos de Metro serán Bien de Interés Cultural
La Comunidad declarará BIC el conjunto de vehículos históricos del suburbano madrileño para reforzar su protección patrimonial.
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