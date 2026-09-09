Abren las primeras visitas guiadas al tradicional Altar de Muertos de Casa de México: cómo conseguir entradas gratis antes de que cierre el plazo esta semana

Se acerca el Día de Hispanidad, una fecha para celebrar la conexión lingüística entre hispanohablantes, pero, especialmente, con países latinoamericanos. Será un fin de semana marcado por conciertos gratis y la Gran Cabalgata, pero entre los planes que, desde hace ya varios años, ha logrado posicionarse en esa agenda cultural es el Altar de los Muertos de Casa de México.

Tradicionalmente, el Día de los muertos se celebra del 1 al 2 de noviembre, sin embargo, Madrid adelanta la celebración en Casa de México al 2 de octubre, cuando podrá visitar el mejor altar para recordar a los que han pasado a mejor vida.

Dedicado a Agustín Lara y ambientado en un cementerio de las montañas de Michoacán: así será el altar

En este sentido, desde el 2 de octubre hasta el 8 de noviembre podrá visitar el Altar de Museos de Casa de México, que esta vez está dedicado al compositor mexicano Agustín Lara (1897-1970). A su alrededor habrá una escena inspirada en un cementerio de las montañas de Michoacán, en un aire que recuerda a la película Coco, cuando la familia se reúne y se encuentra simbólicamente con las almas de sus seres queridos.

Puede esperar mucho color, velas, flores de cempasúchil, incienso, copal, entre otras referencias a los rituales tradicionales, pero para entender todo este significado oculto necesita de las visitas guiadas de unos 25 minutos

Altar de la Casa de México / CASA DE MÉXICO

Cómo conseguir entradas para las visitas guiadas

El plazo para conseguir las entradas anticipadas a las visitas guiadas abre este jueves 10 de septiembre y termina este domingo 13 de septiembre. Debe proporcionar una dirección de correo electrónico, donde se enviarán al momento, aunque para obtenerlas debe ir a la sede de Casa de México.

Se permiten máximo dos entradas por correo, y todos los visitantes mayores de 4 años deberán tener una propia. En cualquier caso, no conseguir entradas anticipadas no significa no poder asistir al Altar de Muertos, ya que a medida que se acerque la apertura, irán anunciando más oportunidades.

Para poder acceder a estas reservas online debe estar suscrito a la newsletter de Casa de México, lo cual puede hacer en su página web. Una vez se inscriba en ella, la fundación le hará llegar un enlace de registro con el calendario de fechas y horas para las visitas guiadas.

También en Casa de México: las otras exposiciones que podrá visitar

En el mismo enclave ubicado entre Argüelles y San Bernardo, hay otras dos exposiciones gratuitas. La primera reúne a 19 artistas mexicanos de distintas generaciones y trayectorias quienes desarrollaron obras en torno a la muerte y a las experiencias que la rodean, es decir, la ausencia, el duelo, la memoria, la desaparición, la identidad y la transformación de los cuerpos y los territorios.

La muerte nuestra de cada día. Una mirada contemporánea desde el heliograbado, exposición gratis en Casa de México / Casa de México

Se llama La muerte nuestra de cada día. Una mirada contemporánea desde el heliograbado, ya está abierta al público y permanecerá abierta hasta el 15 de noviembre. La muestra crea una aproximación íntima, social y simbólica a la particular relación que tiene México con la muerte. De esta forma, algunas piezas parten de experiencias biográficas y pérdidas familiares; otras examinan los rituales funerarios, la violencia, la migración, la espiritualidad o las huellas que dejan quienes ya no están.

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La segunda exposición es Fue de día, fue de tarde, fue fantástico, que permanece en Casa de México hasta el 24 de enero de 2027. Rinde tributo a uno de los episodios menos estudiados de la historia del arte mexicano en el siglo XX: el Museo Dinámico, un proyecto que trascendió la idea tradicional de museo para convertirse en un espacio de encuentro, experimentación y colaboración artística, en definitiva, una alternativa ante la falta de espacios en las instituciones públicas de la época.