Summit Alcobendas abordará las claves para hacer crecer empresas y proyectos emprendedores

El Centro de Arte de Alcobendas acogerá el próximo martes 29 de septiembre una nueva edición de Summit Alcobendas, un encuentro empresarial que este año se celebrará bajo el lema 'Crecimiento empresarial: nuevas oportunidades para emprendedores y empresas'.

La jornada, impulsada por el Ayuntamiento de Alcobendas, reunirá a emprendedores, startups, compañías, inversores y representantes del ecosistema empresarial para analizar las principales tendencias que marcarán el futuro de los negocios, con especial atención a la automatización, las ventas, la financiación y las estrategias de crecimiento.

El evento, de carácter gratuito y con inicio previsto a las 16.00 horas, ofrecerá contenidos prácticos dirigidos tanto a personas que están poniendo en marcha sus primeros proyectos como a empresas y pymes que buscan consolidarse, mejorar sus procesos, ampliar mercados o acceder a nuevas vías de financiación.

A lo largo de la jornada se combinarán ponencias, presentaciones y espacios de networking con el objetivo de facilitar el intercambio de conocimiento y generar conexiones entre empresas, inversores y profesionales del emprendimiento.

Tecnología, financiación y empleo del futuro

Uno de los puntos destacados del programa será la mesa redonda 'Horizonte 2035: industrias y empleos que abrirán nuevas oportunidades', en la que se analizará la evolución de los sectores económicos y las transformaciones previstas en el mercado laboral durante los próximos años.

El debate abordará cuestiones como las industrias con mayor potencial de crecimiento, las nuevas demandas de consumidores y empresas, las competencias profesionales emergentes y las oportunidades relacionadas con ámbitos como la tecnología, la longevidad y la transición energética.

Durante el encuentro también se presentarán novedades del programa municipal Alcobendas Emprende y se incluirá una presentación vinculada al proyecto europeo GrEnt, centrado en empresa y sostenibilidad.

La inteligencia artificial y la automatización tendrán un papel destacado con una sesión dedicada a su aplicación práctica en el día a día empresarial para mejorar la eficiencia y optimizar procesos.

Además, los asistentes podrán participar en actividades específicas sobre ventas, financiación e innovación empresarial, entre ellas un taller comercial, un Investor Match para conectar proyectos con inversores y una sesión centrada en el aprendizaje a partir de experiencias reales.

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Las personas interesadas en asistir pueden consultar la información y realizar la inscripción gratuita a través de los canales de Alcobendas Emprende.