Transporte
Retrasos en la alta velocidad Madrid-Barcelona por una incidencia en el suministro eléctrico
El problema se ha producido entre Sant Vicenç dels Horts y El Prat de Llobregat, en la provincia de Barcelona
EFE
Los trenes que circulan por la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona están registrando retrasos por una incidencia que afecta al suministro eléctrico entre Sant Vicenç dels Horts y El Prat de Llobregat, en la provincia de Barcelona, y desde Adif advierten de los efectos del temporal en algunos servicios.
Así lo ha confirmado el administrador de infraestructuras ferroviarias en redes sociales, en las que ha añadido que personal de Adif está trabajando para solucionar la incidencia en el suministro a la mayor brevedad posible.
Meteorología adversa en Cataluña
Asimismo, ha advertido de que por meteorología adversa en el ámbito de Cataluña algunos servicios ferroviarios pueden verse afectados.
En consecuencia, desde el Ministerio de Transportes han explicado que en el corredor Madrid-Barcelona por los efectos del temporal tienen habilitada una vía única por tener la catenaria cortada en Sant Vicenç dels Horts en poca longitud.
En este sentido, han apuntado que de momento los retrasos no son graves, pero podrían intensificarse en las horas puntas.
El temporal ha dañado las catenarias y, posiblemente, se tenga que actuar de inmediato para reparar, han explicado.
También se están registrando retrasos en la línea R2 de Rodalies por una incidencia que afecta a la señalización entre Sitges y Vilanova i la Geltrú.
Además, Adif también ha apuntado en 'X' que por una incidencia provocada por el robo de cable entre Vilaseca y Reus, los trenes que circulan por el tramo Tarragona-Reus pueden registrar retrasos.
En este caso también se está trabajando para solucionar este problema lo antes posible.
Fuente: El Periódico
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