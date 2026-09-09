La Policía Local de Leganés tendrá una mejora salarial tras una nueva valoración de sus funciones

La Policía Local de Leganés verá mejoradas sus retribuciones después de que la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento haya aprobado una nueva valoración de las funciones que desempeñan sus agentes. La medida afectará a las seis categorías laborales del cuerpo y da respuesta a una reivindicación planteada desde hace años.

El acuerdo ha salido adelante con el respaldo de los sindicatos policiales CPPM y UPM y de la Administración municipal. Para actualizar la valoración se han tenido en cuenta factores como la responsabilidad, la complejidad, la preparación y la dedicación que requieren las distintas funciones de los policías locales.

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha considerado que la medida supone un reconocimiento al trabajo y la profesionalidad de la Policía Local y permite atender, "después de años de espera", una demanda que el Gobierno municipal considera justa.

Recuenco ha defendido que la seguridad del municipio es una prioridad y que Leganés debe contar con una Policía Local "reconocida y valorada". Asimismo, ha asegurado que el Ejecutivo local continuará trabajando para mejorar las condiciones de los empleados públicos, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Una revisión pendiente desde 2009

La nueva valoración de los puestos de la Policía Local de Leganés forma parte de un proceso más amplio impulsado por la Delegación de Recursos Humanos para revisar también las funciones y retribuciones del resto de la plantilla municipal.

El Ayuntamiento anunció esta iniciativa el pasado mes de mayo debido a que las funciones y remuneraciones de los trabajadores municipales no se actualizan desde 2009.

La concejala de Recursos Humanos, María Estévez, ha señalado que el objetivo del Gobierno local es extender este reconocimiento al conjunto de empleados del Ayuntamiento una vez alcanzado el acuerdo con la Policía Local.

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Estévez ha defendido la necesidad de actualizar unas condiciones que llevan años sin revisarse y adaptarlas a la realidad actual, además de reconocer las responsabilidades y el trabajo que desarrolla la plantilla municipal.